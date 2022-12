Katri Paajanen tunsi, ettei kaikki ollut kunnossa, kun hän saapui äitinsä ja mummonsa kanssa Rautjärven kirkkoon jouluaamuna.

Rautjärveltä kotoisin oleva, Lahdessa opiskeleva Katri Paajanen, 18, oli viimeisten joukossa, joka pääsi pelastautumaan palavasta Rautjärven kirkosta.

Joulupäivän aamuna hän saapui äitinsä ja mummonsa kanssa kirkkoon varttia vaille kahdeksan.

Ulkona oli pimeää ja vanha puukirkko oli himmeästi valaistu.

– Kirkon eteisessä tuli jotenkin vahva olo, että kaikki ei ole kunnossa. Oli jotenkin jännittynyt tunnelma. Tokaisin rappusia noustessa ääneen, että nyt varmaan syttyy tulipalo.

Katri hiljennettiin ja hänelle sanottiin, ettei tuollaisia sovi puhua kirkossa.

Katri ihmettelee, mistä vahva tunne syntyi. Hän miettii, että jospa palon sytyttäjä on silloin jo ollut kellotapulissa.

Hän kertoo olevansa yleensä hyvin rauhallinen. Joulukirkossa hänellä oli kuitenkin koko ajan levoton olo.

Kirkkosaliin ja yläparvelle mentäessä Katrille tuli vaistomainen tunne, että kirkkosalin ovi pitää vetää tiukasti kiinni.

Katri Paajanen pääsi Rautjärven kirkolla ripiltä vuonna 2019.

Paajasen suvun perinteeseen kuuluu istua vanhan kirkon parvella. Parvelle naiset nousivat jouluaamunakin.

Ennen papin saarnaa kirkossa esiintyivät Katrin hyvät ystävät. Katri ihmetteli, kun ystävien laulu ei kunnolla kuulunut eikä hän saanut sanoista selvää.

– Kuului sellaista ihmeellistä kohinaa. Tulipalohan oli silloin jo kirkon etuosassa täydessä liekissä, mutta sitä me emme voineet kirkon parvella tietää.

Katri kuuli palveluksen aikana eteisestä pamauksen. Hän oletti, joku tuli kirkkoon myöhemmin sisälle ja pamaus johtuisi siitä.

– Mutta eihän sinne kirkkoon kukaan jälkeenpäin tullut. Kukaan ei huomannut mitään sellaista.

Musiikkiesityksen jälkeen oli vuorossa papin saarna.

Katri muistelee, miten pappi huomasi puheensa aikana, että kirkkosaliin alkaa tulla savua. Kirkon suntio meni tutkimaan paikkoja.

Pappi näki sitten, että liekit tulevat kirkkoon. Hän sanoi kesken saarnan kirkkokansalle, että kirkon eteisessä on pieni tulipalo. Pappi kehotti ihmisiä poistumaan rauhallisesti kirkon sivuovista.

Katri Paajaselta ja muilta parvella olevilta kesti hieman kauemmin kirkosta poistuminen. Parven portailta laskeutuminen vei oman aikansa.

Katri Paajanen ikuisti kuvan kirkosta joulupäivänä kello 8.31.

Katri Paajanen muistelee, että vanhasta tottumuksesta hän lähti poistumaan pääovista. Kirkon etuosa oli sen verran tulessa, ettei pääoven kautta ollut minkäänlaisia mahdollisuuksia poistua palavasta rakennuksia.

– Pieni paniikki siitä sitten syntyi, että mistä pääsee poistumaan ulos. Sanottiin, että pieni tulipalo kyseessä, mutta kun kurkkasi ikkunaan, näki, miten liekit löivät siellä.

Rautjärven kirkossa on pääoven lisäksi kolme sivuovea.

Yhdessä sivuovessa on liuska pyörätuolia käyttäviä varten. Yksi sivuovi on kirkkosalin puolella ja yksi sivuovi sakastissa.

Suurin osa kirkkokansasta poistui tavallisesta sivuovesta. Sitä ei ollut yritetty viritellä köysillä ja naruilla kiinni, kuten kahta muuta sivuovea.

Sisällä olijat onnistuivat rynkyttämään naruilla kiinnitettyjä sivuovia niin, että ihmiset mahtuivat niiden kautta ulos. Huonokuntoisimmat onnistuivat poistumaan liuskaovesta narun alta.

Kaikki kirkossa olleet saatiin pois rakennuksesta.

– On tullut mieleen, että jos se oli tuhopoltto, tekijä ei ole ollut mikään ammattilainen. Jos hän olisi halunnut polttaa kaikki kirkossa olijat, hän olisi pannut kaikki ovet kiinni.

Kun Katri Paajanen pääsi ulos, kello oli 8.31. Hän otti kuvan palavasta kirkossa.

– Oli kauheaa katsella, että tuollaisella voimalla lähtee kirkko palamaan, sanoo Katri Paajanen.

Ulkona Katri Paajanen näki, ettei kyseessä ollut mikään pieni tulipalo. Kirkon kellotapuli oli tuossa vaiheessa aivan liekeissä.

Kun Katri oli laskeutunut kirkon kivirappuset alas, kuului räjähdys ja kirkon ikkunat sinkoutuivat säpäleiksi paineen voimasta.

– Kyllä oli kauheaa katsella, että tuollaisella voimalla lähtee kirkko palamaan.

Mitään ei ollut tehtävissä kirkon pelastamiseksi. Kirkon sisälle jäivät kaikki arvoesineet.

Katri kertoo, että kaikki olivat sen verran shokissa, ettei siinä vaiheessa ehditty miettiä kaste- ja ehtoollismaljojen hakemista kirkon sisältä.

– Palo- ja pelastuslaitoksen autot olivat viiden kilometrin päässä, niillä meni melkein puoli tuntia ennen kuin ensimmäinen auto tuli.

Katri Paajanen ei voi vieläkään uskoa todeksi, että vanha kirkko on palanut maan tasalle.

Hän miettii, että joku on tutkinut hyvin kirkon rakenteet. Muuten kirkkoa ei olisi saanut noin nopeasti poltettua maan tasalle.

Rautjärven kirkossa oli jouluna paljon iäkkäitä ihmisiä. Katri Paajanen on nuorimpia, joka poistui kirkosta.

– Harmitus on suuri. Nuoren näkökulmasta toivoisi arvostusta ja kunnioitusta kirkkoa kohtaan. Toivoo, ettei kukaan nuori ole ainakaan ollut paloa sytyttämässä.

Rautjärven kirkon mukana katosi paljon historiaa.

– Se on ollut oma rippikirkko ja siellä on vietetty esivanhempien hautajaisia. Kirkko on ollut monelle eteläkarjalaiselle merkittävä kohde.

Katri Paajasta harmittaa, ettei hänen tullut otettua kuvia kirkon sisältä. Kirkosta ajatteli, että se on aina siinä ja pysyy.

– Kirkon sisällä oli todella kauniit alttaritaulut ja pastellivärinen sävy, jota ei enää paljon käytetä.