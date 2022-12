Vuodenvaihteen sää on lauha ja sateinen – lämpötila kohoaa plussan puolelle Lapissakin

Tuoreimman ennusteen valossa uudenvuoden aattoa juhlitaan lauhassa ja sateisessa säässä.

Vuoden viimeisen viikon aikana Suomen yli liikkuu peräti kolme sadealuetta. Ensimmäinen niistä saapuu maan yli jo tiistain vastaisena yönä, kertoo Forecan meteorologi Joonas Koskela.

Lounaasta saapuva sadealue tuo lumisateita tiistaina maan etelä- ja keskiosiin. Keskiviikkona sateet painottuvat pohjoiseen.

Seuraava sadealue liikkuu torstai-iltana lounaasta päin. Sade alkaa lumena, mutta muuttuu vedeksi etenkin maan etelä- ja länsiosissa.

– Perjantaina sää lauhtuu nollaan. Nollaraja kulkee Perämeren rannikolta, Kokkolan ja Oulun välistä Laatokkaa kohti. Rajan pohjoispuolella on vielä pakkasta, Koskela kertoo.

Uudenvuoden aatoksi lännestä saapuu seuraava säärintama sateineen.

– Tämän hetken ennusteen valossa sadealue liikkuu päivällä maan etelä- ja keskiosan yli itään päin. Sade tulee Etelä- ja Länsi-Suomessa valitettavasti suureksi osaksi vetenä. Idässä ja pohjoisessa sade voi olla lumisempaa.

Lämpötila kohoaa viikonloppuna nollaan Etelä-Lapissakin. Lämpötila on plussan puolella Etelä-Suomesta aina Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen asti.

– Keski- ja Pohjois-Lapissa voi olla lauantaina päivällä pakkasta. Ilta näyttää poutaiselta, mutta lauhalta ja tuuliselta. Lapissa lumisateet jatkuvat todennäköisesti lauantai- iltanakin.

Loppuviikosta on luvassa myös tuulinen, kun etelän ja kaakon puoleiset tuulet puhaltavat melko voimakkaasti.

Joulukuun viimeisen viikon aikana Suomen yli pyyhkäisee kolme sadealuetta.

Vuodenaikaan nähden lämpötilat ovat muutaman asteen keskimääräistä lämpimämpiä, Koskela kertoo.

– Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa päivän ylimpien lämpötilojen pitäisi olla kahdesta pakkasasteesta kuuteen pakkasasteeseen tähän aikaan vuodesta.

Etelä- ja länsirannikolla nollan tuntumassa olevat lämpötilat eivät kuitenkaan ole poikkeuksellisia vuodenvaihteessakaan.

Lumet ehtivät todennäköisesti sulaa ainakin Etelä- ja Länsi-Suomesta ja maan keskivaiheilta.

– Lauantaina päivällä voi tulla reippaastikin vettä. Kun lämpötila on plussan puolella ja sää on tuulinen, se on huonoin mahdollinen säätila lumipeitteen säilymisen kannalta.