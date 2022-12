Liekehtivästä kirkosta selvinnyt Liisa, 84, kertoo suntion sankarillisesta toiminnasta sidotulla sivuovella

Rautjärven kirkkopalon tahallisuuteen viittaa se, että kirkon oville oli asetettu esteet naruista tai köysistä.

Rautjärven kirkossa joulupäivän tulipalon syttyessä ollut Liisa Juuti kertoo, että sivuovi, josta hän lopulta pääsi ulos, oli yritetty teljetä kiinni ulkopuolelta.

– Suntio repi sivuovea auki, koska ulkopuolella oli naru. Naru löystyi sen verran, että pääsimme sen alapuolelta ovenraosta ulos.

Juutin mukaan ovessa ei ollut vahvempaa köyttä, vaan "noin sormenpaksuinen naru".

Juuti, 84, kertoi STT:lle puhelimitse myös, että palo havaittiin sisällä kirkossa äkillisesti, kun saarna oli edennyt puoleenväliin.

Rautjärven kirkko paloi joulupäivänä raunioiksi. Kirkossa olleet ihmiset selvisivät ulos hengissä.

– Silloin kirkon takaosan pääovista löivät yhtäkkiä sisään isot, puolesta metristä metriin pitkät liekit. Liekit tulivat kaikista oven reunoista, ihan kuin sinne olisi jotain polttoainetta laitettu. Sen jälkeen vasta tulivat sisään ensimmäiset savut.

"Onko joku katkeroitunut?"

Juuti palasi kirkkopalon paikalle jo tapaninpäivänä. Hän osallistui Rautjärven kirkon raunioiden luona pidettyyn rukoushetkeen.

– Mie luulen, että rukoushetki koettiin tarpeelliseksi, koska kerran paikalle tuli niin paljon väkeä. Siellä veisattiin virsi 600 (Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan), joka oli tosi sopiva tuohon tilanteeseen.

Juuti kertoo jääneensä miettimään etenkin yhtä asiaa kirkkopalosta.

– Tuntuu, että tarkoituksena on ollut, että me olisimme jääneet sisälle palavaan kirkkoon. Mikä saa tällaisen aikaan? Olemmeko me kristittyinä kohdelleet väärin, että joku on tullut katkeraksi meille? Vai oliko syynä viha Jeesusta kohtaan, kysyy paikkakuntalainen ja siellä myös syntynyt nainen.

Juutin mukaan hänen perheelleen tuli palon jälkeen kymmeniä puhelinsoittoja.

– Olemme purkaneet tätä asiaa tuttujen kanssa.

Rikoskomisario Mika Salmisen mukaan Rautjärven kirkon palossa on vielä paljon selvitettävää, mutta joistakin asioista on päästy selvyyteen.

– Palon lähtöalue on pystytty paikallistamaan eli se on lähtenyt kirkon tornin ja pääsisäänkäynnin alueelta. Mistä kohtaa tarkemmin, sitä ei voida sanoa vielä tässä vaiheessa, Salminen sanoo IS:lle.

Hänen mukaansa palossa on selviä viitteitä tuhopoltosta, vaikka mitään vaihtoehtoja ei voida vielä sulkea pois. Kirkossa oli palon syttyessä kymmeniä ihmisiä.

Rikoskomisario Mika Salminen kertoo, että kirkon sivuovilla oli esteet.

– Rikosnimike on törkeä tuhotyö, koska iso joukko ihmisiä asetetaan hengenvaaraan, Salminen sanoi.

Poliisi selvittää muun muassa palon yhteydessä kuullun kahden pamauksen alkuperää.

Palon tahallisuuteen viittaa se, että kirkon oville oli asetettu esteet naruista tai köysistä.

– Sivuovilla on ollut esteet eli uloskäynti ei ole tapahtunut normaalisti ovea avaamalla.

Poliisi on ilmoittanut olevansa kiinnostunut yhden henkilön ja henkilöauton liikkeistä sunnuntaina. Kyseessä on 60–80-vuotias harmaantunut mies ja vuoden 2020 mallin viistoperäinen viininpunainen Opel Astra.

Poliisi julkaisi maanantaina kuvan kirkon lähellä liikkuneen miehen asustuksesta.

– Meillä on yksi epäilty. On yksi henkilö, jonka liikkeistä halutaan tietoja, Salminen sanoo.

Hän ei ota kantaa siihen, onko epäilty mahdollisesti vielä liikkeellä.

– En ota siihen kantaa onko epäilty vapaalla jalalla vaiko ei. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että tulipalot rajoittuisivat näihin kahteen kohteeseen. Ei ole tullut sellaista esiin, että joku kohde olisi vielä uhattuna.

Rautjärven puukirkko oli rakennettu yli 140 vuotta sitten.

Poliisi on selvittänyt myös Rautjärven Torsantiellä sijaitsevan asuin- ja piharakennusten paloa. Paikalta on noin 30 kilometrin matka palaneeseen kirkkoon. Kiinteistön alueelta löytyi ruumis, joka oli ilmeisesti talon asukas.

– Kiinteistöstä löytynyt ruumis on joiltakin osin tunnistettu, ei sataprosenttisesti. Aika vahva tunnistus kuitenkin, Salminen sanoo.

Poliisi pitää mahdollisena, että tulipaloilla olisi yhteys toisiinsa, mutta vainajan osuutta ei ole selvitetty.

– Ei voida sanoa, että hänellä olisi suora yhteys kirkkopaloon.