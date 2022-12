Poliisi epäilee, että järjestyksenvalvojat ovat nöyryyttäneet ja alistaneet asiakkaita työaikana.

Ainakin kuutta yksityisessä yrityksessä työskentelevää järjestyksenvalvojaa epäillään eriasteisista pahoinpitelyistä pääkaupunkiseudulla.

Itä-Uudenmaan poliisi kertoi Tapaninpäivänä tutkivansa laajaa kokonaisuutta, jossa epäiltyjä pahoinpitelyjä on tapahtunut Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa pääradan lähettyvillä. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet järjestyksenvalvojien työaikana.

Poliisi pyytää muita mahdollisia asianomistajia ilmoittautumaan poliisille.

Poliisi kertoo tiedotteessa, että epäillyissä rikoksissa ei ole yhtä yhteneväistä tekotapaa, mutta niitä kaikkia yhdistää poliisin mukaan järjestyksenvalvojan toimivallan räikeä ylittäminen sekä rikoksen uhrien nöyryytys ja alistaminen.

– Epäillyissä rikoksissa järjestyksenvalvojat ovat kuljettaneet heidän työtehtävillään kohtaamat kohdehenkilöt suojaisampaan paikkaan juna-asemien läheisyydessä, jonka jälkeen he ovat pahoinpidelleet uhrit ja kuvanneet teot, sanoo Itä-Uudenmaan rikoskomisario Mikko Minkkinen poliisin tiedotteessa.

Rikoskokonaisuus paljastui poliisille, kun yksittäinen sivullinen ilmoitti poliisille pahoinpitelystä.

Poliisi on ottanut jouluviikonlopun aikana kiinni kuusi järjestyksenvalvojana työskentelevää henkilöä kiinni kokonaisuuteen liittyen pahoinpitelyistä epäiltyinä. Epäiltyjen lukumäärä voi vielä kasvaa.

Itä-Uudenmaan poliisi etsii vielä tunnistamattomia asianomistajia. Poliisi on julkaissut kuvaukset useasta tapahtumasta, joiden asianomistajia vielä etsitään.

– Toivomme, että mainittuihin tapauksiin liittyvät asianomistajat olisivat poliisiin yhteydessä. Tutkinnan kannalta on erittäin tärkeää, että tavoitamme muut uhrit, Minkkinen sanoo.

Asianomistajat voivat olla yhteydessä osoitteeseen vihjeet.ita-uusimaa@poliisi.fi.

Poliisin julkaisema lista tapahtumista on alla:

7.2.2022 Malminkartanon Juna-asema, Helsinki

Asianomistaja on noin 25–35-vuotias vaaleaihoinen mies, jolla on tapahtumahetkellä musta takki, musta lippalakki väärinpäin päässä, liilakeltainen paita, harmaat verkkarit ja mustat lenkkarit. Tapahtumasta taltioidulla tallenteella näkyy, kuinka asiakasta talutetaan käsistä ja järjestyksenvalvojat puristavat miestä käsistä, solvaavat ja uhkailevat tätä. Asianomistaja tönäistään pois ja hänen käsketään jatkamaan matkaansa.

11.6.2022 Tikkurilan juna-asema, Vantaa

Asianomistaja on vaaleaihoinen mies, jonka on päällä siniset farkut ja tummansininen paita. Häntä on sumutettu OC-sumutteella ja hänelle on laitettu käsiraudat.

19.6.2022 Tikkurilan juna-asema, Vantaa

Asianomistaja on mies, jota pidetään kiinni molemmista käsistä. Hänen puhelimensa otetaan pois ja hänen jalkojaan hakataan teleskooppipatukalla. Pian mies päästetään irti ja hän juoksee pois tilanteesta. Järjestyksenvalvojat heittävät hänen puhelimensa viereiseen pusikkoon.

12.9.2022 tuntematon paikka

Asianomistaja viedään pitkän puhutuksen jälkeen läheiseen metsään, jossa häntä pahoinpidellään teleskooppipatukalla lyömällä. Asianomistaja on nuori mies, noin 15–20-vuotias, silmälasipäinen ja laiha. Tallenteella asianomistaja kertoo järjestyksenvalvojille etunimensä.

2.10.2022 Tikkurilan juna-asema, Vantaa

Asianomistaja on ulkomaalaistaustainen, noin 40–60-vuotias ja mies. Hänet kuljetetaan Tikkurilan juna-asemalla hissiin, jossa hänet pahoinpidellään nyrkein lyömällä.

28.11.2022 Aviapolis, Vantaa

Kaksi asianomistajaa kaadetaan maahan ja epäillyt työntävät kädellä lunta asianomistajien kasvoihin. Samalla heitä uhkaillaan kovasanaisesti väkivallalla. Tilanteen jälkeen asianomistajat päästetään jatkamaan matkaansa. Asianomistajien tuntomerkit: kaksi noin 20–35-vuotiasta miestä. Toisella miehellä on vaalea talvitakki, tummat housut, tummat hiukset. Toisella musta talvitakki, mustat housut sekä tummat hiukset.

5.12.2022 tuntematon paikka

Asianomistaja on viety maahan, ja hän huutaa kivusta. Asianomistajaan kohdistetaan vielä toistaiseksi tuntemattomalla tavalla väkivaltaa ja hänen suunsa peitetään ilmeisesti kädellä. Järjestyksenvalvojat uhkailevat miestä samalla kun tämä huutaa. Asianomistajan tuntomerkit: noin 30–50-vuotias mies, vaaleat viikset ja parta, harmaa paita ja musta takki.

5.12.2022 tuntematon paikka

Järjestyksenvalvojat seuraavat poispäin kävelevää miestä, syyttävät häntä heidän aikansa tuhlaamisesta ja uhkailevat väkivallalla. Tilanteessa olevat järjestyksenvalvojat potkaisevat ja tönäisevät poispäin juoksevaa miestä. Asianomistajan tuntomerkit: mies, musta toppatakki, mustat Adidaksen verryttelyhousut, mustat kengät, harmaa paita ja vaalea olkalaukku.