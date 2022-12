Tällaisessa säässä vietetään tapaninpäivää – meteorologilta varoitus tien päällä liikkujille

Pohjoisen paluuliikenteessä kannattaa varautua tapaninpäivänä liukkauteen ja huonoon näkyvyyteen.

Jouluaaton ja joulupäivän poutainen pakkassää muuttuu hieman epävakaisemmaksi tapaninpäivänä, kertoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Anja Häkkinen.

Tapaninpäivän vastaisena yönä pilvisyys lisääntyy vähitellen lounaasta alkaen maan länsi- ja pohjoisosassa.

– Sää lauhtuu ja sateitakin tulee pohjoiseen. Tapaninpäivänä ei ole niin selkeää ja kylmää kuin joulupäivänä. Joka tapauksessa pakkasen puolella ollaan huomennakin, Häkkinen kertoo.

Kaikkein lauhinta on maan lounaisrannikolla Turun suunnalla, jossa lämpötila on nollan tuntumassa. Muualla maassa lämpötila on yhdestä kymmeneen pakkasastetta.

– Luoteis- ja Pohjois-Lapissa voi paikoin olla kylmempääkin.

Ajokeli muuttuu huonoksi tapaninpäivän aamusta Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa ja Etelä- ja Keski-Lapissa.

Lapissa voi sataa lunta viidestä kymmeneen senttiä. Vähäisiä lumisateita voi esiintyä myös länsirannikolla.

Vaikka lunta ei sataisikaan, joulun paluuliikenteessä kannattaa varautua liukkauteen ja huonoon näkyvyyteen.

– Etenkin pohjoisessa tiellä on pöllyävää pakkaslunta. Lunta voi sataa tuulen kanssa, mikä heikentää näkyvyyttä. Etelässä kannattaa varautua lauhtumisen myötä kuuraliukkauteen. Jäätävä tihku on paikoin myös mahdollista.

Tapaninpäivänä etelänpuoleinen tuuli voimistuu kovaksi lounaisilla merialueilla sekä Pohjanlahdella.

– Tuulen nopeus Pohjanlahdella on noin 17 metriä sekunnissa ja lounaisilla merialueilla noin 15 metriä sekunnissa.

Foreca ennustaa myös tiistain ajokelistä paikoin erittäin huonoa.

– Jos maanantain ajokeli on liukas, niin tiistaina edessä voivat olla entistäkin haastavammat olosuhteet – erityisesti eteläisen Suomen osalta. Jos ajelee pohjoisesta kohti Etelä-Suomea, voi olla viisainta tehdä se joko tapaninpäivänä tai sitten vasta keskiviikkona, meteorologi Markus Mäntykannas kirjoittaa Forecan blogissa.