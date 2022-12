”Hautausmaa on kekäleitten peitossa” – Rautjärven kunnan tekninen päivystäjä kuvailee näkyä kirkolla

Martti Raution mukaan kirkon yhteydessä oleva hautausmaa on kokonaan kekäleitten peitossa. Kirkko on palanut lähes kokonaan.

Rautjärveläinen Martti Rautio oli saapunut Rautjärven kirkolle seuraamaan kirkon paloa. Rautio työskentelee Rautjärven kunnan teknisenä päivystäjänä. Hän saapui paikalle, kun hän huomasi, että vettä kuluu runsaasti.

Rautio kertoo, että palokunta ottaa vettä paloposteista. Kylältä saattaa kuitenkin loppua vesi, joten palokunta ottaa vettä myös järvestä palon sammuttamista varten.

Kello 11 jälkeen kirkosta ei ollut enää paljoa jäljellä.

– Kyllä tämä on täysin entinen. Palaa kivijalkaan asti.

– Mustaa kekälettä on lentänyt parin sadan metrin päähän tuulen mukana. Sitä on rakennusten katolla. Hautausmaa on melkein kokonaan kekäleitten peitossa.

Kirkosta on enää jäljellä lämmityksen savupiippu ja kirkon kivijalka.

Rautio pääsi ripille Rautjärven kirkossa vuonna 1976. Hän kävi kirkossa paljon nuorena vanhempiensa kanssa.

– Viimeksi kävin tässä eilen illalla, vein kynttilät isäukkoni haudalle. Silloin se (kirkko) oli vielä pystyssä.

Hän toteaa, että kirkko on ollut varmasti tärkeä sekä vanhemmille että nuoremmille paikallisille.