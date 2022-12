Perjantaina suomalaisperheille maksettiin historiallinen ylimääräinen lapsilisä. Ilta-Sanomat sukelsi aatonaaton ruuhkaan katsomaan, miten tuplana maksettu jouluraha paloi Vantaan Jumbon ostoskeskuksessa.

Punaisten perävalojen loiste tulee vastaan jo Kehä III:lta pois johtavalla rampilla.

Jossain tuolla loputtoman autoletkan päässä on ostoskeskus Jumbo Vantaalla, jonne ilmiselvästi kaikki muutkin ovat matkalla. On aatonaatto perjantaina iltakolmen aikaan. Ympärillä on pimeää ja vesisade iskee päin tuulilasia.

Tämä on kai sitä todellista joulun tunnelmaa.

Autopaikan lopulta löydyttyä on aika sukeltaa todelliseen joulun ytimeen, eli kauppakeskuksen ruokakauppoihin. Niihin suurin osa muistakin paikalle tulleista suuntaa.

Kassoilla ostosrattaat suihkivat sinne tänne. Käsi kiristyy kärryjen kahvojen ympärille katseen etsiessä nopeinta reittiä ulos ruuhkasta. Lapset koettavat pysyä määrätietoisen askelluksen mukana.

Toppatakin alla selkää pitkin voi itse kullakin vieriä muutama ylimääräinen hikikarpalo.

Ostoksille riitti tulijoita aatonaattona Vantaan Jumbossa.

Liukuportaiden juurella ostoskärryihinsä nojaavalla Johanna Westerlundilla on takanaan 2,5 tunnin kiertely viimeisten jouluhankintojen perässä.

Hän tiivistää tunnelmansa osuvasti kahteen sanaan.

– Aivan järkyttävää!

Vähemmän järkyttävää on se, että tänään monella kansalaisella on ollut jouluostoksiaan varten tilillään ylimääräinen joulubonus. Perjantaina 23. joulukuuta nimittäin kaikille lapsilisään oikeutetuille suomalaisille maksettiin lapsilisät tuplana.

Espoolainen Johanna Westerlund on yksi näistä poikkeuksellisen tuplaetuuden saajista. Hänelle lapsilisä maksettiin tuplana viidestä lapsesta.

– Ihan loistava lisä, hän tuumaa.

Äitinsä Regina Wikholmin (oikealla) kanssa jouluostoksilla ollut Johanna Westerlund iloitsee ylimääräisestä joulurahasta. – Kerrankin hyödyn tästä verojen maksamisesta, hän naurahtaa.

Westerlund laskeskelee saavansa normaalikuukautena lapsilisistä yhteensä 600–700 euroa. Tänään summa pompsahti noin 1 300 euroon.

Viiden lapsen opiskelevana vanhempana ylimääräiselle rahalle todellakin löytyy Westerlundin mukaan tarvetta. Raha menee suoraan käyttöön – tällä kertaa viime hetken jouluruokiin ja -lahjoihin.

– Teinipojille ostin toiveiden mukaisesti pelikuulokkeet, miehelle partavaahtoa, Westerlund kertoo.

Loput ylimääräisistä lapsilisistä jäävätkin odottamaan vielä uudenvuoden ostoksiin.

Tarpeeseen tuplaetuus tulee muillakin perheillä.

Vantaalainen Vihtori Savolainen kertoo koronan vaikuttaneen ikävästi heidän kaksilapsisen perheen toimeentuloon, minkä vuoksi ylimääräinen raha menee arkisiin kuluihin.

– Ruokaan ja laskuihin, puolisonsa sekä kahden pienen lapsensa kanssa viimeisillä ruokaostoksilla piipahtanut perheenisä sanoo.

Rullaportaiden vieressä vantaalainen Ilkka Piironen pitää seuraa vaunuista katselevalle 11 kuukauden ikäiselle lapsenlapselleen. Vaunujen korissa on paketissa koirahahmo, joka kuulemma toistelee kuulemaansa puhetta.

– Vietämme sen avulla hauskoja hetkiä huomenna, Piironen hymyilee.

Ilkka Piironen uskoo ylimääräisen lapsilisän tulevan todelliseen tarpeeseen monessa perheessä. – Etenkin, jos lapsia on monta.

Omia lapsia Piirosella on kolme. 17-vuotiaasta esikoisestaan isä ei enää saa lapsilisää, mutta kahdesta nuoremmasta teinistä summa on tänään napsahtanut tuplana tilille.

Piirosen perheessä lapsilisät menevät lasten omaan käyttöön, kuten vaatteisiin tai muihin omiin hankintoihin.

– Lapsillehan ne on tarkoitettu, Piironen tuumaa.

Jouluaaton kynnyksellä maksetusta kaksinkertaisesta summasta Piirosen lapset saavat yllätyslahjan jouluksi.

– Huomaavat sen sitten, kun seuraavan kerran aukaiset nettipankin, isä virnistää.

Yllätyksenä ylimääräinen jouluraha tulee myös jouluruokia kärryihinsä kassahihnalta nostelevalle Gabriela Oprisanille.

– Mitä, en tiennytkään tästä! Mutta ei haittaa ollenkaan, vantaalainen kahden lapsen äiti naurahtaa.

Vantaalaiseen Oprisanin perheeseen kuuluvat äiti Gabriela, isä Ion sekä lapset David (vaunuissa) ja Robert.

Vaikka pienoisena jymypaukkuna asia tuleekin, ei vantaalaisperheessä tarvitse kauan miettiä, mihin yllärisumma käytetään. Oprisaneilla kun joulun ruokaostokset tehdään perinteisesti vasta aivan joulun alla.

Huomenna jouluaattona on tarkoitus hakea vielä varsinaiset jouluruoat. Ja lapsillekin on vielä lahjoja hankkimatta.

– Toivottavasti silloin on hieman vähemmän ruuhkaa, Gabriela Oprisan hymähtää.