Terrorismista epäillyn Espanjan kansalaisen vankeus jatkuu

Poliisi on käynyt läpi epäillyn puhelimesta löydettyä materiaalia.

Helsingin käräjäoikeus päätti tänään perjantaina jatkaa terrorismirikoksesta epäillyn 21-vuotiaan Espanjan kansalaisen vangitsemista.

Epäilty on ollut vangittuna 16. joulukuuta lähtien.

Vangitsemisen jatkamista vaati poliisi, joka tutkii epäiltyä kouluttautumista terrorismirikoksen tekemiseen.

Poliisi epäilee, että rikoksesta epäillyllä on ollut hallussaan ääri-islamistista aineistoa.

Rikosepäily tuli ilmi Helsingin poliisilaitoksella tutkitun toisen tapauksen yhteydessä.

– Tutkinta on edennyt hyvin, mutta on edelleen kesken. Poliisi on kuulustellut epäiltyä ja käynyt läpi hänen hallussaan olleesta laitteesta löydettyä materiaalia. Rikosepäily on tutkinnan edetessä vahvistunut, kertoo tiedotteessa tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Masi Puolakka Keskusrikospoliisista.

Ilta-Sanomien tavoittama Puolakka kertoo materiaalin löytyneen epäillyn puhelimesta.

Keskusrikospoliisi on tehnyt asiassa yhteistyötä Helsingin poliisilaitoksen ja Suojelupoliisin kanssa.

Epäilty on ollut vangittuna syytä epäillä -perusteisesti. Poliisi vaati vangitsemisen jatkamista samalla perusteella.

Epäilty rikos on tapahtunut Helsingissä 1.6.2021–13.12.2022.

Epäilty kiistää syyllistyneensä rikokseen.

