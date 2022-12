Vastuu asian selvittämisestä vaikuttaa jääneen varastettujen tuotteiden tilaajalle.

Joulun viettoon valmistautumassa olleen Riikan aatonaatto synkkeni yllättäen, kun hänen puhelimensa soi aamupäivällä.

Puhelimen toisessa päässä puhui PostNordin asiakaspalvelija, jolla oli huonoja uutisia kerrottavana. Riikan tilaamat joululahjat olivat saapuneet paikalliseen kauppaan, johon varkaat olivat iskeneet. Riikan ostamia lahjoja oli lähtenyt varkaiden matkaan 300 euron edestä.

– Olin aika puulla päähän lyötynä siinä puhelimessa, että voiko olla todellista! En tajunnut itse kysyä, mitä itse pitäisi tehdä, mutta mitään ohjeita ei PostNord antanut.

Riikka oli myöhemmin yhteydessä kauppaan, josta tuotteet oli varastettu. Kauppa oli ilmoittanut, että vastuu asian selvittämisestä on asiakkaan ja paketin lähettäneen tahon kesken.

Lahjat oli ostettu kaikki samasta nettikaupasta. Riikka oli nettikauppaan yhteydessä asiakaspalvelun kautta.

– Sieltä sitten vain tämmöinen kannustava botti-vastaus, että asiakaspalvelumme on ruuhkautunut, palaamme asiaan mahdollisimman pian.

– Nyt on sitten tilanne se, että rahat on mennyt, lahjat on varastettu, en tiedä yhtään, mistä saan rahoja tai tuotteet itselleni. Lahjoja ei kuusen alla nyt sitten ole.

Riikka ei ollut haastattelua tehdessä ehtinyt vielä olla yhteydessä poliisiin. IS tavoitti alueen poliisin, josta kerrottiin, ettei tapahtuneesta ollut vielä tullut ilmoitusta tai tehtävää.

– Vähän hämmentää tämä kuvio, että heitetään tämä kaikki vastuu minulle ilman minkäännäköistä ohjeistusta, Riikka päivittelee.

Jos onnettomuudessa jokin onni oli, niin se, että varkaiden mukaan ei sentään lähtenyt lapsen lahjoja, eikä lapsi joudu jouluna pettymään.

Riikka sanoo harkitsevansa jatkossa, ostaako enää kalliita tuotteita nettikauppojen kautta, jos näin voi käydä.

– Ehkä tämä sen opetti, että jatkossa tällaisia vähän arvokkaampia lahjoja ei tilaillakaan enää mihinkään automaatteihin tai toimipisteisiin vaan joko kotiin tai sitten haetaan kivijalkaliikkeestä.