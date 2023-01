Venäjän sota Ukrainassa luhisti suhteet Suomeen. Pikaista parannusta on turha odottaa.

Suomen ja Venäjän suhteet ovat jäisemmät kuin sukupolviin. Venäjän sota Ukrainassa jatkuu, ja Suomi on lännen rintamassa.

Mitä tulevaisuus tuo tullessaan? Onko mitään hyvää odotettavissa?

Suomen entinen Moskovan-lähettiläs Hannu Himanen haluaa vastata kysymykseen ”negaation kautta”.

– Kehitys on maksimaalisen hyvää, jos sota Ukrainassa ei laajene laajemmaksi eurooppalaiseksi konfliktiksi, joka kärjistäisi entisestään tilannetta, vaikka Suomi ei suoraan osallisena olisikaan, Himanen sanoo.

– Kauhuskenaario olisi, että Venäjä ryhtyisi sotilaallisiin toimiin Itämeren piirissä.

Hän korostaa, että ei missään tapauksessa usko pahimman mahdollisuuden toteutumiseen. Ja tarkentaa vielä:

– Eli positiivisin skenaario on, että sota jatkuu mutta ei laajene Ukrainassa käytävää sotaa laajemmaksi.

Elämme synkkiä aikoja. Tervetuloa vuoteen 2023!

Venäjä aloitti julman hyökkäyssodan Ukrainaan 24. helmikuuta.

Vladimir Putinin puhe esitettiin Venäjän tv:ssä hyökkäyksen aattona 23.2.

Vuonna 2022 tapahtui asioita, joita pidettiin mahdottomina:

Venäjän aloittaman sodan ja Venäjän uhkausten vuoksi Suomi ja Ruotsi hakivat turvaa lähettämällä jäsenhakemukset Natoon.

Venäjän ja Suomen raja lähes sulkeutui ja samalla myös venäläisen energian tulo.

Suomi alkoi suunnitella vahvoja aitoja rajalle.

Suomi lähetti vanhoja asevarastojaan Ukrainalle ja hankki uusinta uutta tilalle.

Venäjältä Saksaan kulkevat kaasuputket räjähtivät salaperäisesti Itämeren pohjassa.

Venäjän suurlähettiläs Pavel Kuznetsov jätettiin kutsumatta Linnan juhliin itsenäisyyspäivänä.

Tällaista sattui ennen vain poliittisissa jännäreissä.

Venäjän Suomen-suurlähettiläs Pavel Kuznetsov jäi ilman kutsua itsenäisyyspäivän vastaanotolle tänä vuonna. Kuvassa Kuznetsov presidentti Vladimir Putinin vierellä tämän saapuessa työvierailulle Suomeen elokuussa 2019.

Venäjältä Saksaan kulkevat kaasuputket räjähtivät salaperäisesti Itämeren pohjassa syyskuussa. Länsi ja Venäjä syyttivät räjähdyksestä toisiaan.

Suomen ulkopolitiikan peruspilarit murtuivat, ja jätöksiä kuljetettiin kaatopaikalle. J.K. Paasikiven ja Urho Kekkosen liki 80 vuodeksi suomalaisten päähän takomat opetukset todettiin äkkiä vanhentuneiksi. Ensi kertaa jatkosodan jälkeen Venäjään alettiin suhtautua avoimesti mahdollisena hyökkääjänä.

Mitä tapahtuu vuonna 2023? Onko idässä vain jäätä ja pimeyttä?

– Poliittiselta johdolta, ennen muuta presidentti Sauli Niinistöltä on kuultu, että mitään normaalia valtioiden välistä vuorovaikutusta ei ole. Sanktiot ovat päällä, ja Venäjä on laitonta sotaa käyvä maa. Se heijastuu, Hybridikeskuksen johtaja Teija Tiilikainen sanoo.

Hybridikeskuksen johtajan Teija Tiilikaisen mukaan on vaikea nähdä, että Venäjän ja koko lännen suhteissa palattaisiin vanhaan kovinkaan pian.

Ennen nykyistä tehtäväänsä Tiilikainen toimi Ulkopoliittisen instituutin johdossa.

– Käytännön tasolla suhteita pitää hoitaa, koska on yhteinen raja ja siihen liittyvät käytännön kysymykset, Tiilikainen lisää.

– Alueellinen yhteistyö seisoo, jos ajatellaan yhteistyöelimiä kuten Arktista neuvostoa, Barentsin neuvostoa ja Itämeren alueen neuvostoa, Tiilikainen jatkaa.

Hannu Himasen käsitys Suomen ja Venäjän suhteista vuonna 2023 on selvä.

– Ensi vuosi on lähellä, ja tilanne on se, mikä on. Enpä millään jaksa uskoa, että Suomen ja Venäjän suhteet millään tavalla paranisivat ensi vuoden aikana. Lähitulevaisuus näyttää synkeältä.

Suomen entinen Venäjän-suurlähettiläs Hannu Himanen pitää parhaana vaihtoehtona, jos sota ei ensi vuoden aikana laajene Ukrainan ulkopuolelle.

Himanen korostaa, että hänellä ei ole sisäpiriin tietoa suhteiden tilasta, vaan hän seuraa julkisia lähteitä.

– Sanoisin, että suhteet ovat nyt minimaalisella tasolla, muodolliset. Yhteydet pelaavat, viranomaiset tietysti pitävät käytännön tason teknisiä yhteyksiä yllä. Ulkoministeriöt ja suurlähetystöt kommunikoivat keskenään, Himanen sanoo.

Hänen tuoreen tietonsa mukaan myös rajaviranomaisten yhteydet toimivat.

Usein ajatellaan, että vaikka politiikassa menisi huonosti, kauppa kävisi. Vuosi 2022 todisti, että tämä ei ollenkaan pidä paikkaansa.

East Officen toimitusjohtajan Lauri Veijalaisen mukaan Suomen ja Venäjän kauppasuhteet ohenevat entisestään.

Lauri Veijalainen enteilee, että idänkauppa on notkahtanut merkittäviltä osin pysyvästi.

– Kaventuu yhä, näkyvyys tulevaan on huono, Veijalainen pohtii.

East Officen tehtävänä on ollut edistää suomalaisyritysten kauppaa entisen Neuvostoliiton valtioihin.

Veijalaisen mukaan Venäjällä toimii vielä ehkä joitakin pieniä suomalaisyhtiöitä sekä isompia, joiden ”exit-prosessi” on kesken. Pikaista paluuta hän ei odota.

– Näkyvyys on huono, puhutaan vuosista. OP teki juuri tutkimuksen, jonka mukaan 93 prosenttia suuryrityksistä ei aio palata Venäjälle.

OP-finanssiryhmän suuryritystutkimuksen mukaan 45 prosenttia suomalaisista suuryrityksistä uskoi tuotantonsa Venäjällä vähentyneen ”ainakin kymmenien vuosien ajaksi”. 41 prosenttia piti vähentymistä ”täysin pysyvänä”.

– Tilanne on niin vaikea tällä hetkellä, että en näe mitään tietä ulos, Veijalainen kuvaa.

Ortodoksipappi siunasi rintamalle kutsuttuja liikekannallepanomiehiä Sevastopolissa syyskuussa.

Aikoinaan Suomi halusi olla Urho Kekkosen sanojen mukaan ulkopolitiikan ”lääkäri eikä tuomari”. Yleinen fantasia oli, että Suomi sovittelisi, jos idän ja lännen, Naton ja Varsovan liiton tilanne kärjistyisi sodan partaalle.

Jos tätä sovellettaisiin nykyhetkeen, presidentti Sauli Niinistö sukkuloisi nyt Washingtonin, Kiovan ja Moskovan välillä kiivasta tahtia. Lopulta maailma kiittäisi Suomea rauhasta ja mahdollisen maailmansodan peruuntumisesta.

Teija Tiilikainen tyrmää fantasian.

– En näe, että Suomi olisi tällaista roolia hakenut. Presidentin puheista voi päinvastoin saada sellaisen kuvan, että Suomi ei tällaista tavoittele, koska tässä tilanteessa halutaan profiloitua vahvasti osaksi länttä, Tiilikainen sanoo.

Suomi on ollut pitkään EU:n jäsen ja todennäköisesti kohta myös Naton jäsen. Länsi taas korostaa yhtenäisyyttään Venäjän hyökkäystä vastaan. Näin sooloilut eivät Suomelle nyt sopisi. Asetelma Euroopassa on kokonaan muuttunut.

Ukrainan joukkoja lähellä Lymanin kaupunkia joulukuussa.

Tiilikaisen mukaan ajatus Suomen itsenäisestä välittäjäroolista kuuluu ”vanhaan politiikkaan”, kylmään sotaan ja välittömästi sitä seuranneeseen aikaan.

– Oli itä ja länsi, ja Suomi halusi pysytellä erillään niiden välisistä konflikteista. Kaksi leiriä ja Suomi halusi ottaa etäisyyttä kummastakin. Sillä tavalla se sovittajan ja välittäjän rooli oli luonteva, Tiilikainen kuvaa mennyttä aikaa.

– Jos välittäjän rooli tulisi, Suomi olisi siinä jonkun, esimerkiksi EU:n, edustajana.

Ukrainassa rintamalinjat tuntuvat vain vahvistuvan ja sota jatkuvan. Joidenkin arvioiden mukaan se voi kestää vuosia. On vaikea uskoa, että ensi vuonna tapahtuisi suurta muutosta.

Tämä merkitsee myös, että jäätävä kausi Suomen ja Venäjän väleissä jatkuu todennäköisesti läpi vuoden 2023. Pidemmällekin pitää kuitenkin katsoa.

– Totta kai, kun katsotaan pidemmälle eteenpäin, Venäjä ei katoa minnekään eikä Suomikaan vaihda paikkaa. Tässähän me olemme rajanaapureina, Hannu Himanen sanoo.

Joskus jonkinlainen elpyminen suhteissa tapahtuu. Himanen ei halua käyttää siitä sanaa ”normalisointi”.

– En tiedä, mikä suhteiden normaali tila tulevaisuudessa voisi olla, hän pohtii.

Suomella on 1 300 kilometrin yhteinen maaraja Venäjän kanssa, eli Venäjä pysyy Suomen lähellä – tapahtuu mitä tapahtuu. Jollakin tasolla toimeen on tultava ja välttämättömät asiat pystyttävä hoitamaan keskenään.

Himasen mukaan Suomi koordinoi toimensa ”yleisen läntisen linjan mukaan”. Tietty erityisasema kuitenkin säilyy.

– Meillä on pitkä yhteinen maaraja. Siitä luonnollisesti seuraa, että käytännön tasolla Suomen ja Venäjän suhde on erilainen kuin vaikkapa Portugalin ja Venäjän.

Teija Tiilikaisen mukaan tapa, jolla Venäjä on rikkonut ”yhteisiä pelisääntöjä”, on niin vakava, että lähitulevaisuudessa on vaikea nähdä, kuinka Venäjän ja koko lännen suhteissa palattaisiin vanhaan kovinkaan pian.

– Varmaan rakentuu jokin uusi tulevaisuus, jossa on aika jyrkkä vastakkainasettelu. Leirit ovat rakentuneet. Kiinahan on koko sodan ajan enemmän tai vähemmän tukenut Venäjää. Sitten on Iraninkin rooli. Jonkin sortin globaali vastakkainasettelu tulee myös tämän sodan ympärille, Tiilikainen sanoo.

Himasen mukaan tilanne tuskin muuttuu niin kauan, kun Vladimir Putin ja hänen lähipiirinsä ovat Venäjän ohjaksissa.

– Vaikka sota loppuisi, Venäjä toimisi suunnilleen niin kuin se on Putinin aikana katsonut sopivaksi toimia.

Tällöin Suomen ja Venäjän suhteet eivät voi nykytilanteesta juuri kohentua.

Vladimir Putinin ote vallankahvasta on asiantuntijoiden mukaan vankka.

Mutta voiko tilanne muuttua? Voivatko sotaväsymys ja kansan kapinamieli kaataa Putinin?

Tämä vaatisi laajempaa vallankaappausta tai -kumousta. Putin näyttäytyy Venäjän yksinvaltiaana mutta on lopulta sellainen maan turvallisuuspalvelujen, armeijan ja alun perin oligarkkienkin armosta. Hänen mukanaan pitäisi lähteä monen muunkin.

– Toistaiseksi en pidä Putinin ja hänen lähipiirinsä kaatumista erityisen todennäköisenä, Hannu Himanen sanoo.

Hänen mukaansa sota on kuitenkin pannut liikkeelle Putinille vaarallisia voimia.

– On hyvinkin mahdollista, että ne jollain aikavälillä johtavat Putinin ja hänen hallintonsa kaatumiseen. Mutta ei voi tietää, millä aikavälillä. Se voi tapahtua muutaman kuukauden sisällä tai viedä vuosia.

Vuonna 2022 Suomi on lähettänyt vanhoja asevarastojaan Ukrainalle ja hankkinut uusinta uutta tilalle. Kuvassa maavoimien raskas raketinheitin 298 RSRAKH 06.

Ukrainalaisia panssaritorjuntamiehiä päivystämässä etulinjassa Donetskin alueella 22. joulukuuta.

Himanen sanoo, että hänellä ”ei ole vaikeuksia yhtyä arvioon”, että Putinin huonosti mennyt sota on aloittanut Venäjän sisällä suuren muutoksen. Sen suuntaa ja aikataulua ei kuitenkaan pysty ennustamaan.

Teija Tiilikaisen mielestä ei ole mitään näkymää muutokseen Venäjällä.

– Sotapolitiikalla on niin laaja tuki. Ei ole hirveästi soraääniä. Pikemminkin ne ovat sellaisia, että vaativat vielä aggressiivisempaa sotapolitiikkaa.

Venäjällä on niin kutsuttuja sotabloggareita, jotka ovat tyytymättömiä taistelujen kulkuun. He vaativat lisää joukkoja, aseita ja vielä julmempaa sodankäyntiä.

Tiilikaisen mukaan Venäjän ”informaatioympäristö” on täysin manipuloitu.

– Venäjän tarina on, että se puolustaa milloin omaa turvallisuuttaan, milloin korostaa Ukrainan venäläisvähemmistön roolia, milloin haluaa viedä Ukrainan pois natsifikaation tieltä.

Tarina on rakennettu vahvaksi, eikä sitä uskalleta epäillä.

Vuosi 2023 näyttää synkältä muullekin kuin Suomen ja Venäjän suhteille.

YYA:sta Ukrainaan

Suomen itsenäisyyden alkuvuosina neuvosto-Venäjää pidettiin vihollisena. Sitä syytettiin punaisten tukemisesta Suomen sisällissodassa. Suomalaiset vapaaehtoiset kävivät rajan takana heimosotia.

1930-lukuun mennessä välit hiukan paranivat. Sitten talvisota teki maista uudelleen vihollisia. Saadakseen menettämänsä alueet takaisin ja poistaakseen itäisen uhan Suomi liittoutui natsi-Saksan kanssa. Kun jatkosota päättyi tappioon, ulkopolitiikan linjaa piti muuttaa.

Suomalaiset panssaritorjuntamiehet tutkivat ohi kulkiessaan tuhoutunutta venäläistä hyökkäysvaunua Viipurin pohjoispuolella heinäkuussa 1944.

Joidenkin nykytulkintojen mukaan tämän aloitti jo Mannerheim lyhyellä presidenttikaudellaan. Varsinaisesti muutos kuitenkin vakiintui presidentti J.K. Paasikiven kaudella ja eteni Urho Kekkosen kaudella.

Vuonna 1948 solmittiin ystävyys-, yhteistyö- ja avunantosopimus, jonka nimeen vannottiin vuosikymmeniä. Paasikivi kuitenkin suhtautui yksityisesti hyvin varovaisesti Neuvostoliittoon. Niin kutsuttuina vaaran vuosina (1944–48) hän pyrki hillitsemään suomalaiskommunistien kumoushaluja.

Urho Kekkonen, V. K. Denisenko ja M. G. Kotov YYA-juhlassa 1955.

Yöpakkaset ja noottikriisi

Neuvostoliiton ystävyys oli välillä kovakouraista. Vuonna 1958 se hermostui Suomen hallitusneuvottelujen tuloksesta ja alkoivat niin kutsutut yöpakkaset. Painostuksen seurauksena hallitus vaihtui.

Vuonna 1961 noottikriisissä Neuvostoliitto vetosi YYA-sopimukseen ja vaati Suomelta ”konsultaatiota” Länsi-Saksan uhkaa vastaan. Asiaan liittyi Honka-liitto, joka tähtäsi presidentti Kekkosen kaatamiseen vaaleissa. Sen ytimenä olivat sosiaalidemokraatit ja kokoomus. Kriisin yhteydessä heidän ehdokkaansa Olavi Honka vetäytyi.

Jälkeenpäin kummassakin kriisissä on esitetty epäilyjä Kekkosen yhteispelistä Kremlin kanssa. Hiukan samanlainen kuvio on nähty Kekkosen valinnassa poikkeuslailla jatkokaudelle vuonna 1973.

Presidentti Urho Kekkonen piti yllä lämpimiä välejä Neuvostoliiton kanssa. Kuvassa Kekkonen vierailulla Moskovassa.

Suomettuminen

Uhka toimi. 1960-luvulla puoluekenttä taipui ystävyyspolitiikan taakse. Sosiaalidemokraatit muuttivat kokonaan kantansa Neuvostoliittoon. Kokoomus pysyi sisäpoliittisessa paitsiossa mutta alkoi myös etsiä yhteyksiä Moskovaan 1970-luvulla.

Kun neuvostopanssarit vyöryivät Tshekkoslovakiaan vuonna 1968, julkisia vastalauseita kuului vain SKDL:n riveistä. Tämä johti puoluehajaannukseen.

1970-luvun alussa kovapuheinen neuvostolähettiläs Aleksei Beljakov tuntui juonivan kumousta Suomessa. Kekkonen hankkiutui hänestä eroon.

Vuonna 1979 Suomessa vieraillut Neuvostoliiton puolustusministeri Dmitri Ustinov ehdotti maiden yhteisiä sotaharjoituksia. Ehdotus torjuttiin hienovaraisesti.

Neuvostoliiton uudistaja Mihail Gorbatshov otettiin Suomessa ilolla vastaan. Kuvassa Gorbatshov puhumassa Moskovaan Nokian Mobira Cityman -kännykällä Kalastajatorpalla Helsingissä lokakuussa 1989. Kuvassa vasemmalla presidentti Mauno Koivisto varjossaan Kalevi Sorsa, keskellä pääministeri Harri Holkeri.

Gorbatshovista Putiniin

Uudistaja Mihail Gorbatshov otettiin Suomessa ilolla vastaan. Kun hänet ajettiin vallasta, monet täällä surivat.

Venäjän ensimmäisen presidentin Boris Jeltsinin kanssa tultiin toimeen. Jälleen kerran heräsivät jopa unelmat Karjalan palauttamisesta. Uusi Venäjä oli aluksi heikko. Suomi hakeutui EU:hun mutta ei Naton jäseneksi.

Vladimir Putinia pidettiin aluksi tehokkaana uudistajana. Epäilykset heräsivät toden teolla vasta, kun Venäjä kävi vuonna 2008 lyhyen sodan Georgiassa. Ne kasvoivat Krimin miehityksen myötä vuonna 2014.

Lopullinen säikähdys koettiin vuonna 2022, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Suomi haki Naton jäsenyyttä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoi toukokuussa 2022 historiallisen uutisen: Suomi hakee Naton jäsenyyttä.