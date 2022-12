Jotkut ihmiset suuttuivat siitä, että köyhällä Suvilla, 27, on kauniit kynnet – ”Tuntemattomat alkaneet kiusaamaan”

Ilta-Sanomien juttu köyhästä Suvi Kokkosesta herätti vilkkaan keskustelun siitä, millaisia mukavuuksia köyhällä saa olla. Joidenkin mielestä jopa kirsikkatomaatit olivat liikaa.

jo 30 ihmistä on ottanut Ilta-Sanomiin yhteyttä ja kertonut haluavansa auttaa 27-vuotiasta pitkäaikaistyötöntä ja köyhää Suvi Kokkosta. IS haastatteli aiemmin Kokkosta köyhyydestä kertovaan juttuun.

Kaksi halukkaista auttajista on ilmoittanut Ilta-Sanomille, että voisivat tarjota Kokkoselle työtä.

Jutun tarkoituksena ei ollut hankkia Kokkoselle apua, vaan kertoa, millaista työttömän ja köyhän elämä Suomessa voi olla, kun inflaatio on nostanut elintarvikkeiden hintoja.

Kokkonen elää tukirahoilla. Hän tekee sosiaalisessa mediassa kaupallisia yhteistöitä, mutta on tienannut niiden kautta kuluvan vuoden aikana 150 euroa.

Artikkeli on herättänyt valtavasti keskustelua sosiaalisessa mediassa. Osa kommentoijista on takertunut jutussa näkyviin yksityiskohtiin, kuten Ralph Laurenin laukkuun, huoliteltuun manikyyriin ja hienoon älypuhelimeen.

Joidenkin keskustelijoiden näkemys on, ettei oikeasti köyhällä ihmisellä voi eikä pidä olla tällaisia mukavuuksia. Jopa ruokakorissa näkyneet kirsikkatomaatit olivat joidenkin mielestä liikaa.

Myös Kokkosen näkemys siitä, ettei ilmaisen ruoka-apukassin sisältö sopinut hänelle, herätti paheksuntaa.

Jutussa kerrottiin, että perusostosten lisäksi Kokkonen lyhentää kulutusluottoja. Kuvatekstissä mainittiin erikseen, että merkkilaukku on hankittu silloin, kun hän kävi vielä töissä. Sosiaalisessa mediassa Kokkonen on lisäksi kertonut, että rakennekynnet eivät olleet kalliit ja niiden huolto maksaa Kokkosen mukaan 40 euroa. Kokkonen sanoo, että on hänen oma valintansa, että hän haluaa käyttää niihin säännöllisesti rahaa.

Somessa hän on myös maininnut, ettei olisi voinut hankkia puhelinta ilman osamaksua ja että vanhoista luureista saa hyvitystä. Kokkonen panostaa sosiaaliseen mediaan, joten laadukas puhelin on hänelle tärkeä väline.

– Kaikki ei ole aina sitä, miltä näyttää. On järkyttävää, kun tuntemattomat ovat alkaneet kiusaamaan. Se satuttaa. Kenelläkään ei pitäisi olla oikeutta tuomita muita tuntematta, Kokkonen sanoo ja jatkaa:

– Halusin osallistua artikkeliin, kun moni muu ei olisi uskaltanut puhua pienituloisuudesta omilla kasvoillaan.

Moni on myös kiitellyt Kokkosta rohkeudesta ja rehellisyydestä sekä puolustanut häntä nettikiusaamiselta.

Inflaatio on vaikuttanut siihen, mitä elintarvikkeita Suvi Kokkonen ostaa kaupasta.

Virinnyt keskustelu pyörii pohjimmiltaan muutaman ydinkysymyksen ympärillä: pitääkö köyhän myös näyttää köyhältä? Onko oikein, että tuilla voi ostaa muutakin kuin ruokaa? Onko oikea köyhä vain sellainen, joka kulkee repaleisissa vaatteissa keräämässä pulloja, vai voiko köyhällä olla esimerkiksi kauniit kynnet?

IS sai lukijakyselyynsä paljon vastauksia Kokkosen kohtalotovereilta. Osa heistä kertoi, miten köyhyys ei näy mitenkään ulospäin.

Eräs Ilta-Sanomiin yhteyttä ottanut henkilö kertoi näin:

Ulkonäkö voi pettää. Saattaa ulkopuolisen silmin näyttää siltä, että rahaa löytyy. On kaunis omakotitalo, autot jne. Lapsia perheessäni on seitsemän, puoliso opiskelee. Olemme reilusti köyhyysrajan alapuolella. Kaikki hankitaan tarjouksesta tai laputettuna -60 %-tarroilla. Marjoja kerätään pitkin kesää koko perheen voimin pakastimeen. Tiedän, että jos joku ulkopuolinen arvioisi ulkoisen olemuksen tai olemassa olevan omaisuuden perusteella, niin ärsytän, kun lataan lapputuotteet ostoskoriin. Alkuun se hävetti, ei enää. Meidän perhe on taloudellisesti edelleen jaloillaan vaikka työtä se teettää. Ruokaan koko perheelle menee noin 10€ /pvä.

Hyvinvoinnin, osallisuuden ja köyhyyden tutkija Anna-Maria Isola kertoo, että köyhyyteen liittyy monien silmissä tietynlaisia myyttejä.

Oletetaan, että köyhän pitää näyttää köyhältä, eli mieluiten tyylittömältä. Toisaalta jos köyhyys näkyy vaatetuksesta, voi syntyä helposti ajatus, että ihmisellä on ongelmia, joita köyhyys on hänelle aiheuttanut.

Isola ei näe ristiriitaa siinä, että köyhä haluaa panostaa itseensä ja esimerkiksi ulkonäköönsä sen verran kuin pystyy.

– Länsimaisen hyvinvointivaltion köyhyydessä on ominaista se, että köyhyys tuntuu arvottomuuden kokemuksena, Isola sanoo.

Suvi Kokkonen kokee jääneensä ulkopuoliseksi sen vuoksi, ettei hänellä ole yleensä rahaa. Esimerkiksi kahviloissa tai ravintoloissa käyminen ei noin vain onnistu. Ulkopuolisuus voi lisätä arvottomuutta.

Isola jatkaa, että köyhä voi haluta suojella itseään ja huolehtia ulkonäöstään, jotta hän ei herättäisi muissa epäilyksiä tai jotta häntä ei määriteltäisi arvottomaksi. Arvottomaksi itsensä tunteminen voi heikentää elämänlaatua entisestään.

Siksi pienituloinen voi haluta budjetoida pienen siivun varoistaan siihen, että saa kokea edes pientä luksusta arjessaan. Se voi pitää vaikkapa syrjäytymisvaarassa olevan henkilön järjissään.

– Kuluttaminen voi nostaa välillä mielialaa ja pitää ihmiset tolpillaan ja tolkuissaan. Elämän ei pitäisi olla pelkkää arkea, vaikka olisi köyhä, Isola muistuttaa.

Anna-Maria Isolan mukaan länsimaiselle köyhyydelle ominaista on arvottomuuden kokemus.

Esimerkiksi Kokkosen Instagram-tilillä ei ole esillä pelkkää arkea. Siellä hän esiintyy yleensä tälläytyneenä toisin kuin IS:n artikkelissa. Kokkosen saaman palautteen perusteella vaikuttaa, että osa ei suostu pitämään häntä köyhänä, kun hän ei somen perusteella sellaiselta näytä.

– Jos jaksan, niin tykkään laittautua. Viime aikoina en ole hirveästi jaksanut. En yleensä halua julkaista sellaisia kuvia, joissa en ole laittautunut, Kokkonen sanoo.

Ihmisten käsitykseen köyhyydestä voi vaikuttaa myös tänä vuonna voimakkaasti kiihtynyt inflaatio, nousseet korkotasot sekä kohonnut energian hinta. Keskituloisella ei välttämättä jää yhtä paljon käteen kuin vuosi sitten – eikä silläkään rahalla saa vastikkeita niin paljon kuin ennen. Raha menee siihen, että kykenee tai yrittää kyetä säilyttämään saavuttamansa elintason.

Pienipalkkaiselle työntekijälle saattaa jäädä pakollisten kuukausimenojen jälkeen vähemmän rahaa käyttöön kuin työttömälle, jolle maksetaan asumistukea. Siihen peilaten voi näyttää irvokkaalta, jos työttömällä on vaikkapa arvokas älypuhelin. Voi helposti unohtaa, että tuote voi olla lahja, käytettynä tai vaikka kolmen vuoden osamaksulla hankittu.

Keskituloisenkin silmissä tuote voi näyttäytyä saavuttamattomalta, etenkin jos ajattelee hankkivansa sen ilman osamaksua.

– Tästä voi tulla ajatusvinoumatyyppinen havainto, että miksi tuolla on jotain, mitä minulla ei ole.

Isola muistuttaa, että ihmisten arvostuksen kohteet voivat poiketa toisistaan. Jollekin älypuhelin on tärkeämpi kuin toiselle.

Ainakin 30 ihmistä on ilmoittanut haluavansa auttaa Suvi Kokkosta.

Lisäksi Isolan mukaan kannattaa muistaa, että oikea köyhyys ole useinkaan niin dramaattista kuin vaikkapa elokuvissa. Ihmisillä, jotka eivät ole koskaan itse kokeneet köyhyyttä, voi olla siitä hyvin mustavalkoinen kuva.

Ilta-Sanomiin on ollut yhteydessä useita ihmisiä, jotka kertovat olevansa köyhiä, mutta joiden elämä on mallillaan. Mediassa useimmin esillä olevista köyhyyteen liittyvistä artikkeleista köyhyys näyttäytyy kuitenkin usein yhteiskunnan reunalla rimpuilemisena, joka rinnastetaan syrjäytymiseen.

– Köyhyydestä puhutaan usein kovin kielteisesti. Silloin unohtuu se, että köyhyydessäkin on normaalia elämää. Pienituloiset voivat usein pärjätä, jos budjetoivat menonsa.

Isola kertoo, että länsimainen köyhyys on usein – ei aina – sitä, että eletään moniin muihin maihin verrattuna aika suuressa vauraudessa. Yksinasuva henkilö luokitellaan Suomessa pienituloiseksi, jos hänen tulonsa on alle 1 355 euroa kuukaudessa.

Isolan mukaan köyhyyden voi määritellä myös siten, että pystyykö tekemään niitä asioita, joihin niin sanottu normaaliväestö pystyy.

– Esimerkiksi niin, voiko käydä teatterissa. Jos siihen ei koskaan pysty, niin silloin on köyhä, hän sanoo.

Suvi Kokkonen kertoi rohkeasti omasta tilanteestaan IS:n artikkelissa. Osassa lukijoista heräsi halu auttaa, osa taas takertui siihen, miksi hänellä oli kallis laukku ja puhelin.

Mitä mieltä Isola on siitä, että jo 30 ihmistä on hyvää hyvyyttään ilmoittanut halukkuudestaan auttaa Ilta-Sanomien artikkelissa esiintynyttä Suvi Kokkosta?

– Se on ihana asia. Se kertoo siitä, että ihmiset pystyvät kokemaan empatiaa ja uskovat siihen, että ihminen pääsee tilanteestaan eteenpäin.

Tällaisen avun tulisi toki olla vilpitöntä. Ongelmallista on, jos auttamiseen liittyy kiitollisuudenvelkaa tai omasta käsityksestä kumpuavia ehtoja liittyen siihen, miten apu tulisi ottaa vastaan.

– Pitkään jatkuneessa pienituloisuudessa ihminen voi kadottaa kokemuksensa omasta autonomiasta ja tuntee, että pitäisi suostua muiden ihmisten vallankäyttöön.

Vuonna 2021 Suomessa oli 718 700 pienituloista. Määrä kasvoi 40 000 hengellä vuodesta 2020.