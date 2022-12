Perjantain menoliikenteessä kannattaa varautua paikoin huonoon ajokeliin.

Joulun perjantain menoliikenteessä kannattaa varautua paikoin huonoon ajokeliin. Ilmatieteenlaitoksen mukaan liikennesäävaroitus on annettu maakuntiin Etelä-Suomessa, Itä-Suomessa, Keski-Suomessa ja Lapissa.

Autoilijoita varoitetaan huonosta ajokelistä lumi- ja räntäsateen vuoksi. Lisäksi sään pakastuminen johtaa tienpintojen jäätymiseen ja lisää liukkautta teillä. Liikenteen sujuvuus heikentyy ja keskinopeus laskee. Myös onnettomuusriski on kohonnut.

Etelän- ja Keski-Suomen yli itään liikkuu perjantaina lumisadealue. Aivan etelässä sateet tulevat aluksi vetenä, kunnes sää kylmenee iltaa kohti lännestä alkaen.

Päivälämpötila on perjantaina etelässä ja idässä −3 ja 3 plusasteen välillä. Lännessä ja pohjoisessa on 0–10 pakkasastetta, Länsi-Lapissa 10–20 pakkasastetta. Viima lisää pakkasen purevuutta.

– Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Pirkanmaalla tien pinnat jäätyvät illaksi. Yön kuluessa myös muualla tässä etelässä pakastuessa liukkaus lisääntyy, Forecan päivystävä meteorologi Ilkka Alanko kertoo.

Jouluaattona Suomessa on etelästä Oulun korkeudelle saakka 2–8 astetta pakkasta. Sää on lähes koko maassa laajalti selkeää. Vain Lapissa pilvipeite rakoilee ja luvassa on hyvin heikkoja lumisateita. Pakkasasteita pohjoiseen on luvassa aattona 8–20.

Joulupäivästä on tulossa poutainen pakkaspäivä. Pilvipeite rakoilee sunnuntaina etelässä ja Lapissa. Keski-Suomessa on pilvisempää ja pakkasta on ennusteiden mukaan 5–10 astetta.

– Ilmamassa on sen verran kylmää etelässäkin, että voi olla kymmenkunta astetta pakkasta päivällä. Lapissa taas 10–20 astetta pakkasta.

Ensi viikon ennusteet ovat vielä vaihdelleet, joten paluuliikenteen sääennusteet ovat epävarmoja.

– Tämänhetkisessä ennusteessa Suomi on maanantaina eli tapaninpäivänä kaakon korkeapaineen ja lännen matalapaineen välissä. Etelänpuoleinen tuuli voimistuu ja lännestä lähestyy sateita. Enimmät lumisateet painottuvat Lappiin. Sateiden tarkka ajoitus ja sijainti voivat kuitenkin vielä muuttua, Forecan meteorologi Anna Latvala totesi Forecan sääblogissa torstaina.

Maanantain sää on melko pilvinen. Päivälämpötila on laajalti 0–10 pakkasastetta, Lapin pohjoisosassa voi olla vielä 10–20 pakkasastetta. Ahvenanmaalla saattaa olla suojasäätä. Myöhemmin ensi viikolla on säässä luvassa jälleen käänne.

– Ensi viikon kuluessa sää on uusien ennusteiden mukaan lauhtumassa uudestaan. Suomeen tulee lisää sekä vesi- että lumisateita. Lauhtumisen ja sateiden ajoituksessa on kuitenkin vielä epävarmuutta, Latvala toteaa.