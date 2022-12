Kelan etuuksien maksussa oli häiriöitä aiemmin viikolla. Miten käy perjantaina maksettavien tuplalapsilisien?

Joulun tulemisen lisäksi monessa suomalaisperheessä jännitetään nyt myös toista asiaa: tulevatko tuplana maksettavat lapsilisät tilille ennen joulua?

Perjantaina 23. joulukuuta lapsilisään oikeutettujen tuen saajien on tarkoitus saada tililleen hallituksen aiemmin tänä vuonna päättämä ylimääräinen lapsilisä. Käytännössä lapsilisät maksetaan perheille tuplana.

Huolta kuitenkin herättää aiemmin tällä viikolla ainakin Nordean palveluissa ollut häiriö, minkä vuoksi palkat eivät tulleet normaalisti tilille tiistaina. Häiriön vuoksi myöskään osa Kelan etuuksista ei tullut ajallaan pankkien asiakkaiden tilille.

Teknisen häiriön vuoksi Kela on varautunut tilanteeseen. Kela on erikseen varmistanut pankeilta, että kaikki on varmasti kunnossa aatonaattona maksettavien tuplalapsilisien maksussa.

– On yhteiskunnallisesti merkityksellistä, että ihmiset saavat jouluksi sen luvatun rahan, jota he odottavat, Kelan määräaikainen viestintäjohtaja Ville Korhonen kertoo.

Kelan mukaan he ovat tehneet asiassa kaiken voitavansa ja asia on nyt pankkien vastuulla.

– Meiltä maksut ovat lähteneet normaalin aikataulun mukaisesti. Saimme myös kuittauksen niiden saapumisesta perille pankeille, Korhonen kommentoi.

Onko lapsilisien maksussa olemassa pienintäkään epäilystä viivästyksiin?

– Luotamme siihen, että pankit suoriutuvat tärkeästä tehtävästään ja kaikki lapsilisät välittyvät perjantaina suomalaisten tileille ajallaan, Korhonen summaa.

Nordea tiedotti tiistaina, että palveluissa ollut tilapäinen häiriö saatiin korjattua myöhemmin saman päivän aikana ja viivästyneet maksut saatiin palautettua asiakkaiden tileille.

Ilta-Sanomat ei tavoittanut torstai-iltana Nordeaa kommentoimaan tilannetta.