Poliisi jatkaa tapauksen tutkintaa.

Poliisi ei ole saanut selvitettyä neljän Kirkkonummen Veikkolassa menehtyneen kuolinsyytä. Poliisi kertoi tiistaina aamulla, että se oli löytänyt omakotitalosta neljän henkilön ruumiit. Poliisin mukaan menehtyneet ovat kaksi iäkästä henkilöä ja kaksi kolmekymppistä miestä.

Ilta-Sanomien selvityksen mukaan kuolonuhrit ovat talon omistanut 83-vuotias mies ja hänen puolisonsa sekä heidän 35-vuotias sukulaismiehensä. Neljäs kuolonuhri on 36-vuotias espoolaismies.

Poliisi odottaa, että oikeuslääketieteelliset tutkimukset valmistuvat ja jatkaa tapauksen tutkintaa kuolemansyyn selvittämisenä. Tekninen tutkinta paikalla jatkuu edelleen. Poliisi ei tällä hetkellä epäile, että kuolemat olisivat johtuneet rikoksesta, mutta varautuu siihen, että tutkinnan aikana paljastuu jotain yllättävää.

– Emme ota kantaa tapahtumien mahdolliseen kulkuun ennen kuin oikeuslääkärin tekemä kuolemansyyn selvittäminen sekä poliisin oma tekninen ja taktinen tutkinta ovat valmiit, kertoo rikoskomisario Nina Kangas tiedotteessa.

– Vaikka poliisi ei avaa tapahtumien kulkua tässä vaiheessa yksityiskohtaisemmin, haluamme kuitenkin todeta, että tapahtumapaikan läheisyydessä on poliisin näkökulmasta katsottuna turvallista elää ja liikkua.

Myös onnettomuustutkintakeskus Otkes on tehnyt omia tutkimuksia Veikkolassa.

– Tavanomaisen käytännön mukaan poliisi ottaa tutkinnan alussa yhteyttä Otkesiin tilanteissa, joissa se arvioi, että Otkesin asiantuntijoiden on tärkeää yhteistyössä poliisin kanssa tutkia, onko kyseessä onnettomuus. Jos näin on, Otkesin vastuulla on selvittää sekä tiedottaa, millaisia toimenpiteitä eri toimijoilta tulevaisuudessa mahdollisesti edellytetään, jotta vastaava ei voi toistua, poliisin tiedotteessa sanotaan.