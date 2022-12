Oikeus hylkäsi rikoskomisarion syytteet lukuisista raiskauksista

Miehen syyksi luettiin yksi pahoinpitely.

Käräjäoikeus on hylännyt poliisina työskennelleen miehen syytteet lukuisista raiskauksista. Miehen syyksi luettiin yksi pahoinpitely.

Epäillyissä rikoksissa oli yksi asianomistaja. Syytteiden tekoajat ajoittuivat vuosien 2015 ja 2018 väliselle ajalle.

Syytteissä kuvattujen tekojen epäiltiin tapahtuneen, kun mies työskenteli poliisissa rikoskomisariona ja muussa valtion virastossa.

Mies on toiminut julkisuudessakin esillä olleiden rikosjuttujen tutkinnanjohtajana. Hän on antanut tutkimistaan tapauksista medialle kommentteja. Hän on tutkinut muun muassa seksuaalirikoksia.

Raiskaussyytteissä oli kyse siitä, oliko mies pakottanut asianomistajana olleen naisen sukupuoliyhteyteen käyttämällä väkivaltaa tai sen uhkaa tai käyttämällä hyväkseen asianomistajan tiedottomuutta, pelkotilaa tai muuta avutonta tilaa. Syytteen mukaan väitettyjä tekoja oli tapahtunut ainakin 1–2 kertaa kuukaudessa kolmen vuoden ajan.

Syytetty kiisti syytteet. Hänen mukaansa sukupuoliyhteydet olivat tapahtuneet yhteisymmärryksessä.

Oikeus katsoi, että syytetyn kertomus oli jossain määrin yksityiskohtaisempi ja johdonmukaisempi suhteessa asianomistajan kertomukseen.

Myöskään muu todistelu ei oikeuden mukaan poissulkenut syytetyn esittämää vaihtoehtoista tapahtumakulkua. Päinvastoin esille tuli oikeuden mukaan seikkoja, jotka tukivat syytetyn kertomusta ja samalla osoittivat vaihtoehtoisen tapahtumakulun olevan siinä määrin todennäköinen, että syytetyn menettelystä jäi varteenotettava epäily.

Näin olleen syytteet raiskauksista hylättiin.

Syyttäjä vaatii miehelle rangaistusta myös kahdesta pahoinpitelystä. Toinen pahoinpitelysyyte hylättiin, koska syyteoikeus oli vanhentunut.

Miehen syyksi luettiin loppuvuonna 2018 tapahtunut pahoinpitely, josta hänet tuomittiin 30 päiväsakon suuruiseen rangaistukseen. Poliisin tuloilla sakosta kertyy maksettavaa noin tuhat euroa.

Toisessa pahoinpitelysyytteessä oli kyse siitä, että syytetty oli työntänyt asianomistajaa siten, että tämä oli lentänyt selälleen. Syytetty myönsi teon, mutta katsoi, että kyse oli hätävarjelusta, sillä asianomistaja oli itse ensin hyökännyt häntä kohti.

Oikeus kuitenkin arvioi, että asianomistaja oli fyysisesti heikommassa asemassa verrattuna syytettyyn, joten asianomistajaan kohdistettu väkivalta oli tarpeettoman voimakasta.

Sakon lisäksi mies määrättiin maksamaan asianomistajalle 700 euroa tilapäisestä haitasta sekä tämän sairaanhoitokulut.

IS tavoitti miehen viime kesänä, kun syytteet oli nostettu. Hän kertoi tuolloin, että syytteiden taustalla on päättynyt parisuhde.

Käräjäoikeuden tuomio ei ole lainvoimainen.