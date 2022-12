Perheenäiti Emmamaria tinkii kaikesta tänä jouluna – lapsilta kova sivallus Putinista

Kaikki on nyt kalliimpaa, mikä on tarkoittanut joillekin kipeitä valintoja joulunvieton suhteen.

Joulu on täällä. Perinteikkään juhlaan liittyy vahvasti rahan käyttö, oli sitten kyse lahjoista tai tarjolla olevasta ruoasta.

Tänä talvena raha-asiat ovat olleet entistä enemmän esillä, kun Suomea ja koko Eurooppaa koettelee energiakriisi, joka on tehnyt lähes kaikesta kalliimpaa. Lahjojen ja jouluruoan lisäksi ihmiset joutuvat nyt pohtimaan, lämmittävätkö he perinteistä joulusaunaa tai edes asuntoaan, riittääkö rahaa lahjoihin tai jouluruokaan.

Ilta-Sanomat jututti kolmea erilaisissa elämäntilanteissa olevaa suomalaista, joilla jouluna on ollut pakko ryhtyä säästötoimiin.

Lapsille kerrottu, mistä kriisijoulu johtuu

Lahdessa asuva, kahden lapsen yksinhuoltajaäiti Emmamaria Jaakkola kertoo jouluun valmistautumisen vaatineen valtavasti erilaisia säästötoimia ja ponnisteluja.

Taloustilanne on ollut aina tiukka, mutta tänä jouluna tilanne on korostunut entisestään. Joulu on ollut mielessä koko syksyn ja sen eteen on lasten vuoksi panostettu.

– Ostin kalkkunarullan jo pari kuukautta aikaisemmin punalapulla pakastimeen. Laatikot ostettiin tarjouksesta. Ostetaan vain se mitä syödään. Lahjat ovat pienempiä ja ostan tänä vuonna lahjat vain omille lapsille, Jaakkola luettelee.

Normaalina vuonna Jaakola olisi esimerkiksi leiponut naapureilleen, mutta tänä vuonna siihenkin vaadittavat tarvikkeet oli jätettävä kaupan hyllylle. Sen sijaan hän antoi lahjaksi naapurilleen villasukkia sekä omaa aikaansa lupautumalla lastenhoitajaksi.

Emmamaria Jaakkola on miettinyt jouluasioita läpi syksyn.

Ainakin yksi jouluruokailuista käydään tekemässä Jaakkolan vanhemmilla. Kaikki mahdolliset ruokakokeilut on saanut tänä vuonna unohtaa, ettei rahaa mene turhaan hävikkiin.

Jaakkolan omat kaksi lasta ovat tietoisia siitä, että lahjoja ei tänä vuonna kovin montaa ole tulossa. Lapsille on selitetty tilannetta esimerkiksi Venäjän sodalla Ukrainassa. Myös ekologisuudesta on muistutettu.

– On tärkeämpiäkin asioita. Yritetään keskittyä hauskuuteen ja yhdessäoloon.

– Tule jopa huono omatunto, että viitsii valittaa siitä, että elämä on vähän kohdellut kaltoin, kun Ukrainassa ihmiset elävät pommisuojassa pimeässä.

Itänaapurin päämiehestä Vladimir Putinista lapset ovat esittäneet koviakin mielipiteitä.

– Ovat ihmetelleet, että äiti, miksi pitää olla tyhmiä ihmisiä, jotka sotii.

Sähkölasku on ollut se monen suomalaisen riesa syyskuukausina. Jaakkolan lasku on kolminkertaistunut aiempaan verrattuna. Tästä huolimatta joulukuusen valoja pidetään päällä, sillä se on lapsille tärkeää.

Lapset myös ymmärtävät, että äiti ei välttämättä kaikkeen veny.

– Joinain vuosina lapset ovat sanoneet, että älä stressaa niin kauheasti. Mutta kyllä he ovat silti tykänneet siitä, että järjestetään.

Kuusessa palavat sähköhinnoista huolimatta valot, sillä se on lapsille tärkeää.

Ruokaa on vähemmän, mutta kinkku oli saatava

Huittisissa asuva Jaana Laihinen kertoo, että naapurien joulukortit on käyty jakamassa omin käsin ilman postimaksuja ja joulukuusi haettiin omasta metsästä.

Lahjoja on hankittu käytännössä vain kumppanille, pariskunnan aikuiselle tyttärelle sekä Laihisen siskon pienelle lapselle. Lahjojen hinnat ovat kymmenen euron luokkaa.

Joulun ruokapöydästä on jouduttu karsimaan lähes kaikki.

– Ruoasta on karsittu kaikki muut paitsi kinkku. Lohet unohdetaan tänä vuonna.

Kinkun lisäksi joulupöytään katetaan juureksia, jotka on ostettu suoraan lähitiloilta, jolloin kilohinta on pyörinyt kymmenissä senteissä. Lisäksi Laihinen on tehnyt itse joululeipää sekä hilloa itsepoimituista marjoista.

Joulukinkku oli Laihisen joulupöytään saatava. Tosin se on huomattavasti kuvan yksilöä pienempi.

Tänä vuonna ruoassa säästyy myös siksi, koska joulua vietetään pariskunnan kesken kahdestaan.

– Se ei nyt voi olla mikään pitopöytä, jos kaikki syödään.

– Viime vuonna oli tytär ja poikaystävä kylässä, niin oli ruokaa enemmän. Hiukan käytiin sukuloimassa, kun oli vielä varaa ostaa bensaa, Laihinen kertoo.

Sukulaisilla käynti saa jäädä välistä juuri kalliin bensan vuoksi.

– Kannattaa säästää ne bensarahat, jos jotain tapahtuu.

Aiempien vuosien mukavuudenhaluisuus on saanut jäädä

Vantaalla asuva Laura on päätynyt tänä vuonna tekemään paljon sellaista itse, mikä olisi vielä vuosi sitten kannettu valmiina kaupasta juhlapöytään.

Myös alennuksia on tullut jouluruoan suhteen hyödynnettyä ja kolmen lapsen joululahjat ovat aiempaa vaatimattomammat.

– Kyllä se lasten joululahjoissa näkyy ihan ensimmäisenä. Lahjapakettien määrä on pienempi ja ei ole niin arvokkaita lahjoja.

Aiempina vuosina Lauran perheen joulupöydässä on ollut tapana kokeilla uusia asioita, kuten ostaa jotain erikoisempaa kalaa tuoretiskiltä. Lisäksi joulun hössötyksen keskellä on ollut kätevämpää hankkia moni ruoka valmiiksi tehtynä kaupasta.

Tänä vuonna on palattu perusasioiden äärelle.

– Nyt mennään perinteisellä: joulukinkku, itse graavattu lohi, mikä yleensä sekin on ostettu valmiina. Laatikot teen itse. Vanhempani ovat tulleet yleensä meille jouluksi syömään, nyt sovittiin, että he tuovat myös osan ruoista.

– Kyllähän sitä joutuu oikeasti miettimään vähän pidemmälle kuin sen, että käy jouluviikolla kaupassa ja ostaa jonkun toisen tekemänä pöytään.

Lauran tarjouksesta hankkima ja itse graavaama lohi matkalla pakkaseen odottamaan joulua.

Sähkön suhteen säästöä joudutaan myös pohtimaan. Saunassa käydään vain kerran, normaalina vuonna jouluvalot loisivat pihalle tunnelmaa, nyt niitä ei olla pidetty päällä ollenkaan.

– Voi olla, että laitetaan hetkellisesti päälle ja sitten saavat taas olla pois päältä.

Perheen lapset ovat jo siinä iässä, että ymmärtävät tämän joulun olevan hieman aiemmista poikkeava, kun he ovat jo joutuneet osallistumaan energiansäästötalkoisiin läpi syksyn.

Vaikka joulu tänä vuonna on vaatinut enemmän ponnistelua ja tarjousten kyttäämistä, löytyy siitä puolensakin.

– Ehkä sitä ruokaa saattaa osata arvostaakin eri tavalla, kun se on omasta selkärangasta revitty työkiireiden lomassa.