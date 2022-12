Main ContentPlaceholder

Kotimaa

Juhana ”King Kong” Karhula iski aloittelijan tylysti mattoon – katso, miltä näyttää suomalainen showpaini

Etenkin Yhdysvalloissa hurjaa suosiota nauttiva showpaini on Suomessa pienemmän piirin laji, mutta myös täällä on painittu jo vuosikymmeniä. Ilta-Sanomien toimittaja Tatu Partanen astui itse kehään tutustumaan showpainiin lajin nelinkertaisen Suomen mestarin opastuksella. Video on julkaistu alun perin 24. marraskuuta.

