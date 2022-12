Autoilijat, auraajat ja muut työläiset ovat muuttuneet pyöräilijöille tylsiksi vihakohteiksi – lumisen talven keskellä. Onneksi on uusi tuore ryhmä tarjolla, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Jyrki Lehtola.

Ilmoja pidellyt!

Siitä huolimatta, että Helsinki on ”maailman toimivin kaupunki”, satoi lunta, sitten tuli kylmä, lumisade jatkui, liikaa oli lunta, nyt on sohjoa ja liukasta, HELSINKI, KENEN ON VASTUU?

Muuttuvista keliolosuhteista on kaikenlaisia seurauksia maailman toimivimmassa kaupungissa.

Vanhukset joutuvat tekemään jalkakäytävillä kuperkeikkoja ilman sirkustaiteen apurahaa, mutta pääsevät onneksi 50 tunnin päästä istumaan maailman parhaan sairaalan lattialle.

Lapsen päiväkotimatkaan kuluu kaksi tuntia, kun lastenvaunut juuttuvat lumeen, ja pian lapsille joutuu tekemään eväätkin, kun maailman paras kaupunki myi juuri päiväkotilasten ja koululaisten ruoat ulkomaisille pääomasijoittajille, toivotaan silti parasta, harvoin pääomasijoittajat rahaa ajattelevat.

Autot eivät liiku lumessa minnekään elleivät ne ole vihattuja nelivetomaastureita. Nekin on aamuisin aurattu kiinni pysäköintipaikkaan, jos sellainen on lumikasojen seasta löytynyt.

Junat, bussit ja raitiovaunut pysähtyvät, mutta kuka maailman parhaasta kaupungista kotiin haluaisikaan.

Kaikkeen tuohon nähden Helsingissä valitetaan aika vähän.

Joko helsinkiläiset ovat valaistuneet Instagramin filosofigurun Juha Larmin tyhjyyden positiivisuudesta tai ne ovat sillä lailla normaaleja, että Suomen talvi nyt on tällainen, ei voi mitään.

Onneksi Suomen maantieteellinen sijainti tuli joillekin puskien takaa ja teki elämän niin kestämättömäksi helvetiksi, että ne eivät pelkää avata suutaan ja puuttua epäkohtiin.

Pyörätiellä oli sohjoista, ei saisi talvella olla!

Vaikka pohjoisen lumisessa pääkaupungissa on pahimmissa olosuhteissa haastavaa liikkua autolla tai julkisilla liikennevälineillä, on Suomen talvi tehty pyöräilyä varten.

Sitä ei ole Helsingin kaupunki ymmärtänyt, ja militanteimmat pyöräilijät ovat syystäkin olleet vihaisia siitä, etteivät ole päässeet sinne, minne ovat halunneet rentoudella, jota olivat toivoneet. Pyöräteitä ei ole aurattu, pyöräteitä ei ole hiekoitettu, autot ovat joutuneet lumen takia pysähtymään sinne, minkä Jumala loi polkupyöriä varten.

Historia on sillä lailla loukkaavaa, että kaupungit on rakentuneet aikoinaan autoiluakin ajatellen. Nyt tilannetta yritetään muuttaa poistamalla Helsingin uusien rakennusprojektien havainnekuvista lumi ja autot, jotka korvataan ikuisessa kesässä kävelevillä ja pyöräilevillä iloisilla helsinkiläisillä.

Se ei riitä militanttipyöräilijöille, jotka syystäkin ovat ylpeitä kestokykynsä mestarillisen alhaisesta tasosta. Kestokyvyn ne ovat korvanneet etsimällä uusia kohtia vihalleen.

Kun autoilijat, auraajat ja muut työläiset ovat muuttuneet tylsiksi, pyöräilijät ovat lumen keskeltä löytäneet uuden kohteen, hiihtäjät.

Hiihtäjät ovat tehneet ladun sinne, missä militanttipyöräilijä olisi halunnut polkea, ja siksi hiihtämisellä on ”pyhä asema Helsingissä”, vaikka lumi on tehty pyöräilyä, ei hiihtoa varten.

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.