Psykiatrian erikoislääkärinä toiminut mies oli kiinnostunut muun muassa väkivaltaisuuteen altistavasta geenistä.

”Väkivalta kuormittaa ihmiskuntaa suuresti”, Ullanlinnan henkirikoksesta epäilty kirjoittaa väitöskirjansa tiivistelmässä. Taposta epäilty psykiatrian erikoislääkäri on ollut urallaan mukana useassa tutkimuksessa, jossa on selvitetty tekijöitä väkivaltaisen käytöksen taustalla.

Epäilty on tutkinut muun muassa nuorten väkivaltarikollisuutta, antisosiaalista persoonallisuushäiriötä, impulsiivisuutta, väkivallalle altistavaa geeniä ja päihteiden väärinkäytön ja riskikäyttäytymisen välistä yhteyttä.

Taposta epäilty mies on kokenut psykiatri, joka on työskennellyt erilaisissa sosiaali- ja terveysalan tehtävissä noin 20 vuoden ajan.

Hän on väitellyt tohtoriksi käyttäytymisgenetiikasta, joka pyrkii selvittämään, miten ihmisen perintötekijät sekä ympäristö ja niiden vuorovaikutus selittää yksilöllisiä eroja ihmisen käyttäytymisessä.

Poliisi epäilee, että 48-vuotias mies surmasi vaimonsa Helsingin Ullanlinnassa 16. joulukuuta. Helsingin käräjäoikeus vangitsi miehen todennäköisin syin epäiltynä taposta tiistaina. Vangitsemisoikeudenkäynti järjestettiin Auroran sairaalassa Helsingissä.

Vuonna 2009 tarkastetussa väitöskirjassaan mies tutki tekijöitä, jotka vaikuttavat väkivaltarikoksen uusimiseen ja kuolleisuuteen. Hän tutki myös geenimuotoa, jonka kantajilla on suurempi riski väkivaltaiseen käytökseen.

Väitöskirjan mukaan kuolleisuuden ja väkivallan uusimisen riski oli korkea väkivaltarikollisten parissa. Vaikeat persoonallisuushäiriöt ja kielteiset kokemukset lapsuudessa lisäsivät todennäköisyyttä väkivaltaisen käyttäytymisen uusimiseen ja kuolleisuuden riskiä. Väkivaltarikosten uusijoita yhdistävät myös päihderiippuvuus ja perinnölliset tekijät.

Väitöskirjassaan mies tulee lopputulokseen, että geneettinen alttius voi johtaa väkivaltaiseen käytökseen varsinkin, kun henkilö käyttää runsaasti alkoholia. Hän arvioi, että vaikeiden persoonallisuushäiriöiden diagnostisointi, lapsuuden ympäristön arviointi, alkoholinkulutuksen kartoitus ja geenityypin määritys voivat olla tulevaisuudessa merkittäviä tekijöitä, kun ennaltaehkäistään väkivallan uusimista ja kuolleisuutta ja tehdään vaarallisuusarvioita.

Vaarallisuusarvio tehdään muun muassa, kun vanki pyytää ehdonalaiseen vapauteen pääsemistä. Tutkimusaineistona mies käytti väkivaltarikollisaineistoa, joka kerättiin 1990-luvulla mielentilatutkimusten yhteydessä.

Tohtoriksi väittelemisen jälkeen mies on ollut mukana usean tutkimusartikkelin kirjoittamisessa. Vuonna 2015 julkaistussa vertaisarvioidussa tutkimusartikkelissa hän oli osa tutkimusryhmää, joka selvitti sukupuolten välisiä eroja murhafantasioissa ja murhafantasioiden yhteyttä päihteiden väärinkäyttöön. Taposta epäilty mies on merkitty yhdeksi artikkelin kirjoittajaksi. Miehen lisäksi artikkelin on kirjoittanut kolme muuta henkilöä.

Tutkimuksen mukaan sukupuoli vaikuttaa murhanhimoiseen käyttäytymiseen ja murhafantasioihin. Tutkimuksen kohderyhmä koostui noin 600 suomalaisesta yliopisto-opiskelijasta. 67 prosenttia vastaajista kertoi, että ovat fantasioineet henkirikoksesta. Henkirikoksesta fantasiointi oli yleisempää miehillä kuin naisilla. Vain 25 prosenttia vastanneista kertoi, että fantasiat olivat syntyneet, kun he olivat päihtyneitä.

Siinä missä miesten murhafantasiat kohdistuivat usein tuntemattomaan, tuttavaan tai julkisuuden henkilöön, naisten murhafantasioiden kohteet olivat tyypillisesti perheenjäseniä tai kumppaneita.

Tutkimuksen mukaan miesten fantasioissa oli tyypillisempää käyttää asetta tai työkalua henkirikoksen välineenä. Naiset reagoivat omiin murhafantasioihinsa negatiivisesti, kun taas miehissä fantasiat eivät laukaisseet tunnereaktioita.