Mika Moringia epäillään useista raiskauksista

Helsingin käräjäoikeus vapautti Mika Moringin tutkintavankeudesta maanantaina, mutta poliisi pidätti tämän heti uudelleen toisen rikosepäilyn takia.

Helsingin poliisi epäilee Mika Moringia uusista vakavista rikoksista. Poliisi aikoo vaatia Moringia uudelleen vangittavaksi. Poliisi on jättänyt vangitsemisvaatimuksesta ennakkoilmoituksen käräjäoikeuteen.

Käräjäoikeuteen ilmoitettujen tietojen mukaan Moringia epäillään raiskauksesta, jonka tekoaika on 1.1.2016. Tässä kokonaisuudessa on myös toinen raiskaus, jonka tekoaika ei ennakkoilmoituksen tiedoista selviä.

Lisäksi häntä epäillään toisesta rikoskokonaisuudesta, jossa nimikkeet ovat raiskaus, vapaudenriisto ja pahoinpitely. Näiden rikosten tekoajaksi on ilmoitettu 24.12.2021. Rikosepäilyjen listalla on vielä kolmas asiakokonaisuus, jossa Moringia epäillään raiskauksesta ja vapaudenriistosta aikavälillä 27.-28.11.2022.

Moring vangittiin taposta todennäköisin syin epäiltynä 2. joulukuuta. Käräjäoikeus kuitenkin vapautti miehen tutkintavankeudesta maanantaina 19. joulukuuta.

Poliisi kertoi tuolloin tiedotteessaan, että se on pidättänyt Moringin uudelleen epäiltynä toisesta rikoksesta. Poliisi ei ole ottanut julkisuudessa kantaa siihen, mistä rikosepäilystä on kyse.

Helsingin poliisi epäilee Moringia helsinkiläisen Katja Miinalaisen taposta. Nainen jäi kateisiin loppukesästä.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mari Päivärinta kertoi tiedotteessa, että myös henkirikoksen tutkinta jatkuu entiseen malliin käräjäoikeuden päätöksestä huolimatta. Poliisi on kannellut käräjäoikeuden päätöksestä vapauttaa Moring, mistä voi päätellä, että poliisi edelleen epäilee miestä kyseisestä rikoksesta.

Mika Moring Helsingin poliisin esitutkintapöytäkirjan kuvassa.

Moringia epäillään Katja Miinalaisen ja Saara Arvan taposta, mutta tällä hetkellä hän ei ole vangittuna kummankaan henkirikoksen vuoksi. Poliisi vaatii miestä vangittavaksi nyt uusien rikosepäilyjen perusteella.

Myös Itä-Suomen poliisi epäilee Moringia toisesta taposta. Poliisi epäilee miehen matkassa olleen Saara Arvan joutuneen henkirikoksen uhriksi Pohjois-Savon alueella elo–syyskuun vaihteessa 2019. Moring on ollut vangittuna myös tästä rikoksesta epäiltynä, mutta hänet vapautettiin näytön puutteen vuoksi.

Epäilty on Helsingin poliisin tutkimusten perusteella ajeluttanut useita naisia ympäri Suomen eri aikoina. Poliisi on identifioinut Moringin matkassa olleita naisia, jotka ovat kertoneet epäillyn heihin kohdistamasta väkivallasta. Poliisi on myös kertonut epäilevänsä, että uhreja on todellisuudessa vielä enemmän kuin tällä hetkellä on tiedossa.

Moring on aiemmin tuomittu useiden naisten pahoinpitelyistä ja myös parista vapaudenriistosta sekä raiskauksesta. Hänet on myös tuomittu lähestymiskieltoon ainakin neljää eri naista kohtaan.

Miehellä on parhaillaan käräjäoikeudessa vireillä kaksi raiskaussyytettä. Kummassakin syytekokonaisuudessa nimikkeenä on myös vapaudenriisto.