Seppo Varjuksen kolumni: Muskin idoli ruokki köyhänä puluja - sähkön hinnasta ei ota Elonkaan selvää

Kuluttajien pelastaminen sähkön hinnan nousulta on monimutkaista ja mystistä. Valtion piikki auki?

Jouluyö, juhlayö. Elon Muskin idoli. Sähkön hinta törmää kattoon.

Näillä eväillä eteenpäin.

Joulun alla jalankulkijoiden raajat olivat jälleen vaarassa. Pimeää ja liukasta. Apuun syöksyvät elektronit. Ne voimaannuttavat katulamput ja, jos huonosti on käynyt, leikkaussalin valotkin. Sähkö hurraa!

Pimeä painaa. Värikkäät jouluvalot tulevat avuksi vuoden mustimmalla hetkellä. Siksipä joillakin ne ovat parvekkeella vielä vappunakin. Eläköön, sähkö!

Lihakunnan tuotteita nautitaan yhä runsaasti jouluisin. Kinkku kypsyy uunissa. Iso käsi sähkölle!

Villisti vilistävät elektronit joulukuusen valoissa.

Sähköstä tuli merkittävää 1800-luvun lopulla. Sen keskeisiä kehittäjiä oli serbialaisamerikkalainen Nikola Tesla, myöhempi sci fi -kulttihahmo. Tesla on hyvä nimi. Sopii sähköautolle. Sopii magneettivuon tiheyden yksikölle.

Nikola Tesla oli pitkä, laiha ja vakava. Tekniikassa hän oli nero, bisneksessä hänellä ei ollut onnea. Tesla eli ikänsä yksin. Vanhana ja varattomana hän asusti New Yorkin hotelleissa ja ruokki puluja.

Sähköautoyhtiön pomo Elon Musk ihailee Teslaa tajuamatta, että on itse ihan erilainen. Rahojaan egonsa ylläpitämiseen syytävän Muskin kannattaisi muistaa Teslan alakuloinen vanhuus. Mutta Musk on vielä liian nuori ja täynnä sähköä.

Pienenä sain yhtenä jouluna sähköjunaradan. Kyllästyin ja myin sen alakerran pojalle, joka tykkäsi purkaa kaikkea. Vanhempani eivät tykänneet. Ehkä he olivat maksaneet siitä enemmän kuin markka viisikymmentä penniä.

Taloustaidon opettelu alkaa nuorena.

Sähkön hinnasta ne jaksaa jauhaa.

Hitailla hoksottimilla siitä ei tajua yhtään mitään. Useimmat suomalaiset ovat hitaita. Siispä avatkaamme asiaa.

Sähkön hinnan nousu tyhjentää kansalaisten tilit. Hyvää joulua vain sinne Kremliinkin.

Jos elettäisiin vaikka toisen maailmansodan aikoja, valtiovalta vain määräisi, että hintojen on pysyttävä kohtuullisina. Jos tulisi ongelmia, sähkön kulutusta säännösteltäisiin ja sääntöjä noudatettaisiin isänmaallisen innostuneina.

” Ilmaista lounasta ei ole, ainakaan lämmintä.

Emme elä toisen maailmansodan aikoja. Paha mennä vaatimaan ruotsalaiselta tai norjalaiselta sähkökauppiaalta, että Suomessa hintaa voi ottaa vain vähän, kun sitä muualla saa paljon. Näin tulkitsisin.

Ilmaista lounasta ei ole, ainakaan lämmintä. Niinpä Suomen valtion pitäisi pistää välirahaa, jotta sähkön hinta kuluttajalle laskisi. Mutta Suomen valtio olemme me, kuluttajat. Eli lopulta kuitenkin maksaisimme itse. Tosin viiveellä, joka voisi pelastaa kotitalouksia.

Sähkön riittävyydestä. Jotta sähkö ei loppuisi, ihmisten pitäisi vähentää sen kultusta. Mutta miksi kukaan niin tekisi, jos valtion piikki auki?

Kaikki tämä on hyvin monimutkaista ja merkillistä.

Puolueille on hankalaa, että monella suulla on ilmoitettu, että Suomi ei saa velkaantua. Heti perään samoilla suilla on ilmoitettu, että kansalaiset täytyy suojata sähkön hinnan nousulta. Tämä taas vaatii sitä, että Suomi velkaantuu, sillä muuten kansalaisilla ei ole kohta kattoa pään päällä tai ainakaan valoa kattolampussa.

Sähköistä joulua vain teillekin.