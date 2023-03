Sarjahakija pyrkii korkeisiin virkoihin Suomessa – Supo tilkitsi aukon turvallisuudessa

Suojelupoliisi oli jo pitkään toivonut mahdollisuutta rekrytoida työntekijä salaa.

Suojelupoliisi sai alkuvuonna kauan kaipaamansa mahdollisuuden hakea työntekijöitä salaa. Aiemmin suojelupoliisi on joutunut pyydettäessä kertomaan virkaan valituista henkilöistä tietoja muille samaa tehtävää hakeneille.

Periaatteessa tällaisia tietoja voisi käyttää esimerkiksi henkilörekisterin luomiseksi virkoihin valituista henkilöistä.

Suojelupoliisin sisäisten palvelujen osastopäällikkö Teemu Lehti sanoo, että on ollut mahdollista, että suojelupoliisiin tai muihin suomalaisviranomaisiin on kohdistettu tiedustelua, jonka julkinen hakuprosessi on mahdollistanut.

– Oman kokemukseni mukaan näitä vakiohakijoita eri virastoihin riittää. On mahdollista, että se on myös tiedustelukeino.

Ilta-Sanomien selvityksen mukaan Suomessa on sarjahakija, joka on hakenut viime vuosina lukuisiin huippuvirkoihin Suomessa. Lehti sanoo tunnistavansa kyseisen henkilön mediajulkisuudesta.

– Sitä kautta se on tuttu nimi.

Lehti ei kommentoi, onko suojelupoliisi kiinnostunut sarjahakijoista. Hänen mukaansa lakimuutosta ei ole tehty tällaisten sarjahakijoiden vuoksi.

Kaikkiin avoinna oleviin virkoihin hakeminen ei ole laitonta.

Salaisen rekrytoinnin mahdollistava laki astui voimaan vuodenvaihteessa. Lakimuutos tarkoittaa, että jatkossa suojelupoliisi saa – muiden turvallisuusviranomaisten tavoin – hakea osan työntekijöistään salaa julistamatta tehtävää avoimeen hakuun. Lehti arvioi, että salainen haku koskee vain hyvin pientä osaa viroista.

– Tämä on ollut suojelupoliisin toive jo pitkään, ja nyt se on mahdollista.

Lehti sanoo, että kaikkiin tehtäviin salaista hakua ei käytetä, vaan suojelupoliisin on edelleen haettava merkittävä osa työntekijöistään julkisella haulla.

Jos suojelupoliisi laittaa viran julkiseen hakuun, sen ei enää kaikissa tapauksissa tarvitse kertoa hakijoiden tai tehtävään valittujen henkilöiden nimiä. Vuodenvaihteeseen asti suojelupoliisin virkoihin pystyi hakemaan kuka tahansa. Kun valinta oli tehty, suojelupoliisin piti pyydettäessä ilmoittaa hakijoille, kenet tehtävään valittiin.

Lehti ei kerro tarkkoja yksityiskohtia siitä, minkälaisiin tehtäviin salaista hakua käytetään. Salaisen haun tarkoitus on suojata suojelupoliisin organisaatiota sekä valittujen henkilöiden turvallisuutta. Aiemmin suojelupoliisi joutui paljastamaan hakukuulutuksissa yksityiskohtia tehtävistä, joihin se hakee työntekijöitä.

– Jo hakukuulutukset kertovat aika paljon haettavasta tehtävästä ja yleisesti organisaation tehtävistä. Nämä ovat asioita, joita haluamme suojata.

On siis ollut mahdollista, että jokin ulkopuolinen taho – vaikkapa valtio – on kerännyt henkilörekisteriä suojelupoliisiin palkatuista henkilöistä. Lehti ei vastaa suoraan kysymykseen, onko näin tehty, vaan sanoo, että ”riski on tunnistettu”. Myös tästä syystä lakia on haluttu edistää.

– En voi vastata suoraan, mutta kuten sanoin, tunnistettu tarve (laille) on ollut, ja siksi tätä asiaa on edistetty.

– Kyllä tämä on ollut meillä ihan selkeä huoli.

On siis ollut mahdollista kerätä tietoja suojelupoliisiin palkatuista henkilöistä, näiden koulutuksesta ja aiemmista työpaikoista. Näin esimerkiksi vieraan valtion edustajat ovat voineet kerätä yksityiskohtaista tietoa tehtäviin valituista, tehtävistä, suojelupoliisin organisaatiosta ja päästä perille siitä, miten Suomen siviilitiedustelusta vastaava turvallisuusorganisaatio toimii.

Vieras valtio voisi käyttää henkilön tietoja myös mahdollisissa värväysyrityksissä eli yrityksissä saada suojelupoliisin työntekijä toimimaan vieraan vallan hyväksi. Vakavimmillaan julkisuus voisi aiheuttaa konkreettisen hengenvaaran.

Yle kertoi omiin lähteisiinsä viitaten vuonna 2021 suojelupoliisin epäilevän, että sen toimintaa olisi vakoiltu avoimen hakuprosessin kautta. Myöskään tuolloin suojelupoliisi ei kommentoinut asiaa tarkemmin.

