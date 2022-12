Mitä joulun menoliikenteestä nyt tiedetään? Näillä teillä on pahimmat ruuhkat

Vilkkain päivä menoliikenteessä on aatonaattona perjantaina.

Joulu on ovella, ja se tarkoittaa myös menoliikennettä eri puolilla Suomea, kun ihmiset lähtevät viettämään joulua kuka minnekin.

Fintrafficin tieliikennekeskuksen liikenne-ennusteen mukaan joulun menoliikenne alkaa näkyä pääteillä huomenna torstaina 22.12.

Vilkkain päivä menoliikenteessä on kuitenkin aatonaattona perjantaina. Suurimmat ruuhkahuiput ajoittuvat Fintrafficin mukaan kello 12–18 väliselle ajalle.

Vilkkainta liikenteen odotetaan olevan valtatiellä 3 välillä Helsinki–Tampere sekä valtatiellä 4 välillä Helsinki–Heinola.

Paluuliikenteen odotetaan alkavan sunnuntaina joulupäivänä 25.12 iltapäivästä.

Vilkkaimmillaan paluumatkalaisia uskotaan kuitenkin olevan tapaninpäivänä 26.12.

Myös paluuliikenteen osalta vilkasta uskotaan olevan valtateillä 3 ja 4, mutta etelän suuntaan, sekä valtatiellä 9 välillä Orivesi–Tampere.

Fintrafficin liikennekeskuspäällikkö Eero Sauramäki muistuttaa liikenneturvan verkkosivuilla, että tämänhetkisten sääennusteiden mukaan kelitilanne on joulun aikana osassa maata vaikea.

Sauramäki myös muistuttaa, että vaikka menoliikenne on suurta joulun aikoihin, on se vähäisempää kuin keskikesän juhlan aikaan.

– Pahoja ruuhkia tuskin kuitenkaan syntyy, sillä liikennemäärät ovat perinteisesti joululiikenteessä olleet pienempiä kuin esimerkiksi juhannuksena. Nyt joulupyhien ajoittuessa viikonloppuun osa jäänee joulunviettoon myös kotiin, Sauramäki vinkkaa.

– Matkaa suunnitellessa kannattaa muistaa, että jouluna liikenteeseen vaikuttaa kaikkein merkittävimmin vallitseva keli- ja säätilanne.

Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta pystyy tarkistamaan oman reitin liikenneolosuhteet.

VR:n kaukoliikennejohtaja Piia Tyynilän mukaan suosituimpina matkapäivinä ruuhkapiikki ajoittuu menoliikenteessä iltapäivään kello 12–16 välille

Junamatkoja on varattu ennalta enemmän kuin viime vuonna.

VR kertoo sivuillaan, että eniten matkoja on varattu Helsingistä Tampereelle, Ouluun, Rovaniemelle ja Joensuuhun. Suosituimmat matkapäivät ovat perinteiseen tapaan joulunaluspäivät 22.–23.12.

– Osa vuoroista Helsingistä Oulun kautta Rovanimelle, Helsingistä Joensuuhun ja Helsingistä Kuopioon on jo myyty loppuun, kertoo Ilta-Sanomille VR:n kaukoliikennejohtaja Piia Tyynilä.

– Jos on valmis joustamaan lähtöajasta, niin esimerkiksi kello 16 jälkeen lähtevissä junissa on perjantaina on vielä tilaa, Tyynilä vinkkaa.

Tyynilän mukaan suosituimpina matkapäivinä ruuhkapiikki ajoittuu menoliikenteessä iltapäivään kello 12–16 välille ja paluuliikenteessä aamuun, kello 9–12 välille.

– Tässä näkyy varmasti jossain määrin etätyökäytäntöjen yleistyminen, kun matkaan on helpompi lähteä myös kesken työpäivän.

Siinä missä koronapandemia näkyi vielä viime vuonna matkojen varauksissa, on tänä vuonna lippuja varattu enemmän hyvissä ajoin.

Tyynillä muistuttaa, että erityisesti lemmikkien kanssa matkustavien on syytä olla hereillä varausten suhteen, sillä lemmikkipaikat ovat jouluna kysyttyjä, ja ne voivat olla suosituimmissa junissa jo loppuunmyytyjä.

Myös lentokentillä joulu- ja joulunaika näkyy.

Finavian matkustajapalveluyksikön päällikkö Hanna Hämäläinen kertoo Ilta-Sanomille, että mitään erityistä ruuhkaa ei kuitenkaan Helsinki-Vantaan lentoasemalla ole näkyvissä.

– Ehkä varmuuden vuoksi kannattaa varata hieman enemmän aikaa kuin normaalisti.

– Totta kai matkatavarajättö ja turvatarkastus voivat normaalistikin joskus hieman venyä, niin että aikaa menee enemmän jonottaessa, kun on paljon ihmisiä liikenteessä.

Hämäläisen mukaan suuri osa lennoista kohdistuu vähemmän yllättäen Lappiin sekä myös ulkomaille.

Jos matkustajilla on lisäkysymyksiä kentälle saapumiseen varattavaan aikaan liittyen, kannattaa hänen mukaansa kääntyä suoraan lentoyhtiöiden puoleen.