Kotimaa

Miten toimia, jos kohtaa tajuttoman ihmisen? Katso ensiapu­ohjeet

Tajuton ihminen on aina välittömässä hengenvaarassa, joten apua on annettava viipymättä. Tajuttoman auttamisessa tärkeintä on hälyttää paikalle nopeasti apua ja varmistaa, että autettava pystyy hengittämään. Videolla Uskalla Auttaa Oy:n ensiapukouluttaja Jari Kouvalainen näyttää, miten tajuttomalle annetaan ensiapua.