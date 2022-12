Poliisi pyytää havaintoja Vihdissä kadonneesta nuoresta

Poliisin mukaan viimeisin havainto 16-vuotiaasta Gasemista on tehty Vihdissä joulukuun alussa.

Poliisi pyytää havaintoja Vihdissä kadonneesta 16-vuotiaasta Gasemista. Poliisin tiedotteen mukaan poika on havaittu viimeksi Vihdissä 3.12.

16-vuotias nuori on poliisin mukaan ikäistään vanhemman näköinen. Hänellä on tummat, lyhyet hiukset, joissa on harmaata takaraivolla ja päälaella.

Kadonnut on noin 180 senttimetriä pitkä ja ruumiinrakenteeltaan hoikka.

Poliisin mukaan kadonnut on todennäköisesti pukeutunut tummansiniseen Softshell-takkiin ja sinisiin farkkuihin.

Poliisi pyytää havainnot ja tiedot kadonneesta sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.fi.