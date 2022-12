Lähihoitajalle vankeutta vanhuksen törkeästä raiskauksesta palvelukodissa

Rikos tapahtui Nakkilassa sijaitsevassa palvelukodissa. Uhri oli muistisairas vanhus.

Satakunnan käräjäoikeus tuomitsi tiistaina viisikymppisen lähihoitajan vankeuteen vanhuksen törkeästä raiskauksesta.

Mies syyllistyi rikokseen viime kesänä vanhusten palvelukodissa Nakkilassa. Käräjäoikeuden antaman julkisen selosteen mukaan mies oli ollut sukupuoliyhteydessä iäkkään asukkaan kanssa palvelukodin muistisairaiden yksikössä. Lyhyessä selosteessa ei kerrottu esimerkiksi sitä, minkä ikäinen tai kumpaa sukupuolta uhri oli.

– Käräjäoikeus on katsonut, että vastaajan näytetty menettely täyttää raiskauksen tunnusmerkistön ja että selvitetyissä olosuhteissa teko on tehty erityisen julmalla ja nöyryyttävällä tavalla, ja sitä on pidettävä myös kokonaisuutena arvostellen törkeänä, oikeus kirjoitti.

Käräjäoikeus tuomitsi miehen maksamaan uhrille vahingonkorvausta kärsimyksestä 10 000 euroa sekä kivusta ja särystä tuhat euroa.

Mies tuomittiin myös huumausainerikoksesta, koska hän oli laittomasti pitänyt hallussaan ja käyttänyt huumausaineeksi luokiteltavaa Oxynorm-oksikodonivalmistetta.

Miestä syytettiin myös toisen vanhuksen törkeästä pahoinpitelystä. Syyttäjän mukaan mies oli antanut kahdeksankymppiselle ja puolustuskyvyttömälle potilaalle luvatta oksikodonivalmistetta lääkeruiskulla liuoksena suuhun niin, että potilaalle aiheutui ainakin pahoinvointia, tokkuraisuutta ja tajunnan heikentymistä.

Potilaan dna:ta sisältänyt lääkeruisku löytyi miehen työpaidan taskusta. Käräjäoikeuden mukaan asiassa ei kuitenkaan voitu täysin poissulkea miehen väitettä, että potilaan dna:ta olisi voinut kulkeutua ruiskuun muuten kuin lääkettä tälle suuhun antamalla. Näin ollen syyte hylättiin.

Satakunnan käräjäoikeus tuomitsi Pasi Pentti Petteri Ketosen, 55, yhteensä neljän ja puolen vuoden vankeuteen.