Lääkäri teki yli sata tuntia töitä viikossa koronapandemian keskellä

Lääkäri Jukka Ronkainen teki koronapandemian alussa yli 4 900 karanteenipäätöstä ja 1 400 virallista eristyspäätöstä.

Yli 40 vuotta lääkärinä työskennellyt Jukka Ronkainen ajattelee, ettei lääkäri ole tuomari. Ihmisen elintapoihin kun vaikuttavat niin monituiset seikat.

– Jokaisen elämä on niin erilainen. Täytyy aina pohtia sitä, mistä lähtökohdista kukin on tehnyt päätöksiä oman elämänsä ja terveytensä suhteen. Niitä päätöksiä pitää kunnioittaa ja lähestyä pohtimalla ja keskustelemalla potilaan kanssa yhdessä siitä, mitä voisi tehdä toisin, Ronkainen sanoo.

Hän on Tornion terveyskeskuksen johtava lääkäri ja ainoa virkalääkäri. Ronkainen on palkittu viime vuonna Vuoden Yleislääkäri -tittelillä, sillä Suomen Yleislääkärit ry on luonnehtinut hänen olevan ”moniosaaja, suoraselkäinen, rohkeasti suunsa avaava ja oikeudenmukaisuuden etsijä”.

Ronkainen palkittiin, sillä Suomen Yleislääkäreiden mukaan hän toimii oman alueensa merkittävänä kansanterveyden edistäjänä ja vaalijana.

Kun Ronkaiselta tiedustelee, saisiko häntä haastatella Ilta-Sanomien 90 sankaria -juttusarjaan, hän silti vastaa, ettei sankaruus ole ollut mielessä. ”Vaan pikemminkin välillä nyrkit savessa painaminen”, hän viestittää.

Syy sille, miksi Ronkainen halusi alun perin erikoistua juuri yleislääketieteeseen, on työn monipuolisuus ja haasteellisuus. – Terveyskeskuslääkärinä pitää tietää melkein kaikesta vähän, tai ainakin tietää, mistä saa lisää tietoa.

Ronkainen on väitellyt tohtoriksi vuonna 2007 Ruotsissa Karoliinisessa Instituutissa.

Väitöskirja käsitteli refluksitautia ja sen esiintyvyyttä aikuisväestössä. Tutkittavat löytyivät arpomalla ihmisiä väestörekisteristä ja kutsumalla heitä mukaan tutkimukseen.

– Hämmästyimme itsekin siitä, että 74 prosenttia ihmisistä suostui tulemaan mahalaukun tähystykseen ihan vain tieteellisen tutkimuksen takia.

– Jotkut jopa soittivat, että kun naapuri oli päässyt tutkimukseen, että voisiko hänkin päästä, Ronkainen kertoo.

Näin innokas vastaanotto ei ollut tutkijoille itsestäänselvyys. Moni pitää mahalaukun tähystystä epämiellyttävänä toimenpiteenä. Ronkainen kollegoineen oli kuitenkin niittänyt luottamusta alueella.

Myöhemmin tutkimusta on jatkettu tekemällä osalle osallistuneista uusi tähystys viiden vuoden kuluttua, ja haastattelututkimus kymmenen vuoden kuluttua. Tutkimus on poikinut yli 30 julkaisua kansainvälisissä tiedejulkaisuissa.

Nykyisessä työssään Ronkainen muun muassa huolehtii virka-apupyynnöistä ja virkalääkärin työhön kuuluvista hallinnollisista tehtävistä, kuten tartuntatautilääkärin virkatehtävistä.

Torniossa on Suomen vilkkain maaraja, ja koronapandemian alkaessa kunta olikin erityisten haasteiden edessä.

” Enimmillään tehtiin 1 500 testiä vuorokaudessa, mikä oli 21 500 asukkaan kunnan resursseille melkoinen haaste.

– Normaalioloissa täällä voi olla jopa 20 000 maahantulijaa vuorokaudessa. Terveysturvallisuuden takia jouduimme polkaisemaan nopealla aikataululla rajanylittäjille neuvonta- ja testauspisteet, Ronkainen muistelee.

Ronkainen laskee tehneensä koronapandemian alussa yli 4 900 karanteenipäätöstä ja 1 400 virallista eristyspäätöstä ennen kuin säännöt muuttuivat niin, että myös muut kuin virkalääkärit saivat määrätä karanteeneja. Pahimmillaan viikossa tuli tehtyä yli sata tuntia töitä.

Lopulta kaikesta kuitenkin selvittiin, Ronkainen kiittelee.

– Tästä selvittiin terveydenhuollon eri ammattilaisten ja Länsi-Pohjan virkalääkäriverkoston hyvällä yhteistyöllä.

– Vaikka paikallisväestölle koituikin ikäviäkin hankaluuksia, kun perheet asuvat ja työskentelevät rajan molemmin puolin.

Ronkainen toivoo, että pystyisi tulevina vuosina tukemaan hyvinvointialuetta organisoivia kollegoitaan parhaansa mukaan.

– Meillä on Lapin hyvinvointialueella valtavat etäisyydet ja kaksi suhteellisen pientä sairaalaa. Toivon, että täälläkin olisi jatkossakin turvallista elää, ja että sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon palvelut olisivat edelleen saatavissa tasapuolisesti.

– Siinä on varmasti haastetta, mutta optimisti täytyy olla.

Toinenkin asia on viime aikoina ollut toiveissa: omalääkärimalli.

Tuoreessa Omalääkäri 2.0 -selvityksessä on todettu, että vahvan tieteellisen näytön perusteella saman yleislääkärin hoitaessa potilasta kuolleisuus on vähäisempää, terveydenhuollon kokonaiskustannukset ovat pienemmät ja sairaalajaksoja vähemmän. Mallia on ehdotettu ratkaisuksi perusterveydenhuollon kriisiin, ja myös Ronkainen kertoo puhuneensa sen puolesta eri tilaisuuksissa.

Kesäaikaan Ronkainen rentoutuu varsinkin golfin parissa. – Se on niin hankala peli, että siinä on hyvä purkaa päätään. Näin kerran t-paidan, jossa oli hyvin sanottu: ”Golf on peli niille, jotka eivät työssään turhaudu tarpeeksi”.

– Perusterveydenhuollon vahvistamisesta on puhuttu yli 20 vuotta, mutta ei ole toimittu. Vuonna 2017 perusterveydenhuoltoon käytettiin euromääräisesti vähemmän rahaa kuin vuonna 2010.

Omalääkärimallin toteuttamiseksi tarvittaisiin lakimuutos ja ”alkuinvestointi”, jossa terveydenhuoltoon palkattaisiin noin tuhat uutta lääkäriä. Vaikutus ei tulisi ”huomenna tai ylihuomenna”, mutta pitkällä aikavälillä se vähentäisi kärsimystä ja säästäisi huomattavasti rahaa.

– Tieteelliseen näyttöön perustuen vaikutus kertautuisi, ja se alkaisi kyllä näkyä pian, Ronkainen painottaa.

Työnsä ohella Ronkainen on aiemmin toiminut myös luottamusmiehenä, nykyisin jäsenenä Lääkäriliiton Oulun edunvalvontavaliokunnassa. Lisäksi hän toimii osa-aikaisena tutkimusjohtajana Oulun yliopiston Elinikäisen Terveyden tutkimusyksikössä.

Yksi oppi, jonka hän erityisesti nostaa esille uransa varrelta, on se, että vaikka rahaa säästyisikin, kaikkea ei voi hoitaa etäyhteyksillä. Potilaan kliininen tutkiminen on edelleen erittäin tärkeä osa lääketiedettä, Ronkainen toteaa.

– Kun potilaan kanssa juttelee, ja häntä tutkii, kuuntelee, koputtelee ja näkee, miten tämä liikkuu, niin kyllä uran varrella on aina silloin tällöin löytynyt sellaisia henkeä pelastavia asioita, joita ei olisi voinut tietää riisumatta ja tutkimatta potilasta.

” Kaiken a ja o on potilaan kunnioitus ja molemminpuolinen luottamus.

Uransa alkuaikoina Ronkainen kokee tehneensä potilaille usein tiukkoja kysymyksiä ja pyrkineensä ratkaisemaan asioita mahdollisimman äkkiä. Iän myötä hän on huomannut, ettei sellainen lähestymistapa toimi.

– Potilaan pitää olla mukana päätöksenteossa. Silloin hänen on helpompi noudattaa ohjeita, Ronkainen tietää nyt.

Sitä ohjenuoraa hän pyrkii työssään aina noudattamaan.

– Kaiken a ja o on potilaan kunnioitus ja molemminpuolinen luottamus.