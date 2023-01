Kokemattomia lämmittäjiä uhkaa ”näkymätön tappaja” – tällaisia oireita se aiheuttaa

Häkää syntyy kaikkien hiiltä sisältävien polttoaineiden palamisen yhteydessä sivutuotteena.

Sähkön hintojen hipoessa pilviä moni kokemattomampi lämmittäjä saattaa turvautua takkatulen loimuun sähkölaskun keventämiseksi. Erityisesti nuoremmilla sukupolvilla osaaminen tulen käsittelyssä voi olla hyvinkin puutteellista, kun monessa asunnossa edes saunaa ei tarvitse lämmittää puulla.

Keskeinen vaara omatoimisessa takkalämmityksessä on ”näkymättömänä tappajana” tunnettu hiilimonoksidi eli häkä. Häkää syntyy kaikkien hiiltä sisältävien polttoaineiden palamisen yhteydessä sivutuotteena.

– Vaikka tekniikka ja tietoisuus ovat parantuneet, Suomessa on todennäköisesti entistä enemmän tottumattomia tulisijojen käyttäjiä. Toisin kuin vanhemmat ikäpolvet, nuoret aikuiset eivät ole välttämättä tottuneet lämmittämään tulisijoja pienestä saakka, Pelastusopiston vanhempi opettaja ja onnettomuuksien ehkäisyn tiimin vetäjä Jani Jämsä arvioi STT:lle viime vuoden joulukuussa.

Häkä poistuu turvallisesti hormin kautta peltien ollessa auki. Kun liekit ovat hiipuneet, niin on hyvä välttää peltien liian aikaista sulkemista, sillä kytevistä hiilistä syntyy vielä runsaasti häkää.

Takkojen ohella häkäriskiä voivat nostaa myös mökeiltä löytyvät vanhat nestekaasukäyttöiset jääkaapit ja hellat.

Häkä on värittömänä, hajuttomana ja mauttomana kaasuna siitä petollinen, että sen havaitseminen on hyvin vaikeaa. Häkä on kaasuna vain vähän ilmaa kevyempää, joten se sekoittuu helposti hengitysilmaan.

Suurina pitoisuuksina häkä voi aiheuttaa kuoleman hyvin nopeasti. Häälle altistuminen pienempinä pitoisuuksina saattaa aiheuttaa esimerkiksi sekavaa oloa, pahoinvointia tai päänsärkyä, mutta oireiden puuttuminen ei poissulje altistumisen mahdollisuutta.

– Ellei talossa ole häkävaroitinta, häkää on mahdotonta aistia, ellei tule oireita, Jämsä kertoi STT:lle.

Häkää syntyy palamisen yhteydessä vielä suurimpien liekkien sammuttua.

Duodecimin mukaan häkä ei ärsytä hengitysteitä, ja se siirtyy nopeasti keuhkorakkuloista verenkiertoon ja sitä kautta kudoksiin. Häkä estää veren hemoglobiinia kuljettamasta happea.

Häkä aiheuttaa nopeasti tajuttomuuden ja laukaisee kehossa myrkytystilan, jota ei havaittavissa olevista oireista välttämättä huomaa. Häkämyrkytyksen diagnosoiminen voi olla vaikeaa jopa lääketieteen ammattilaisille ilman tarkempia tietoja tapahtumista ennen myrkytystä.

Vaikka häkämyrkytykseen ei menehtyisi, voi jopa puolelle vakavasta häkämyrkytyksestä kärsineillä esiintyä merkittäviä neurologisia oireita, kuten tasapainon ja kognitiivisten toimintojen häiriöitä.

Jos huomaa kärsivänsä häkämyrkytyksen oireista, yksi kriittinen toimi on avata ovi tai ikkuna. Duodecimin mukaan happi on häkä­myrkytyksen keskeisin vastalääke, sillä happi nopeuttaa hään tuulettumista pois keuhkoista ja estää hiilimonoksidin sitoutumista kudosten proteiineihin.

Vuonna 2020 häkä aiheutti THL:n mukaan 50 kuolemaa Suomessa. Terveyskirjaston mukaan häkään kuolee Suomessa keskimäärin noin 100 ihmistä vuosittain. Vielä parikymmentä vuotta aiemmin näkymätön tappaja vei yli 100 henkeä joka vuosi.

Vuosituhannen alussa tehdyn tutkimuksen mukaan kuolettavista häkämyrkytyksistä puolet on itsemurhia. Noin 40 prosenttia tapahtuu tulipalojen yhteydessä ja vain 10 prosenttia lämmityslaitteiden virheellisestä käytöstä tai vioista johtuvista syistä.

Häkäkuolemien määrän vähentymisen taustalla pidetään ihmisten paloturvallisuustietoisuuden parantumista sekä itsemurhien vähentymistä.

Julkisuuteen nousee aika ajoin kuolonuhreja vaatineita tapauksia. Kesäkuussa kaksi vanhan puutalon öljylämmityskattilaa korjaamaan mennyttä miestä kuoli häkään Kotkassa. Syynä turmalle oli vuosien aikana tukkeutuneet hormit.

Vuonna 2007 Raumanmeren juhannusjuhlilla järkytti kahden miehen löytyminen kuolleena kupoliteltasta. Sisällä oli hiilipallogrilli, ja miesten epäiltiin kuolleen grillissä syntyneeseen häkään.