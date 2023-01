Muista nämä asiat takkaa lämmittäessä – asiantuntija kertoo, kuinka häkä vältetään

Nuohoojamestari Tapio Lehtimäki suosittelee häkävaroittiminen hankkimista.

Monessa kodissa lämmitetään nyt takkaa ahkerasti. Lämmittäessä kannattaa olla tarkkana, sillä häkä voi yllättää salakavalasti huolimattoman lämmittäjän.

Nuohousalan keskusliiton varapuheenjohtajalla, nuohoojamestari Tapio Lehtimäellä on selkeä näkemys siitä, milloin tulisijan pelti tulisi laittaa kiinni, jotta häkää ei varmasti pääsisi huoneilmaan.

– Minun neuvoni on, että sitten vasta, kun pesä on musta eli täydellisesti palanut, Lehtimäki sanoo.

Hän vinkkaa, että takan suuluukut voi laittaa kiinni jo hiillosvaiheessa liekkien alkaessa hiipua.

– Kun suuluukut ovat kiinni, ei peltien kiinnilaittamisella ole enää edes kiire, koska silloin tulisijaan ei mene enää jäähdyttävää ilmaa.

Lehtimäki suosittelee häkävaroittimen hankkimista kaikille tulisijan omistajille. Hän korostaa, että tulisijan kunnosta kannattaa pitää hyvää huolta.

– Jos ajatellaan hään muodostusta, on tulisijan huolto, eli nuohous sekä tuhkan poistaminen tulisijasta palamisen kannalta tärkeää.

Nuohoojamestari Tapio Lehtimäen mukaan on tärkeää tyhjentää tuhkaluukku aina ennen takan sytyttämistä.

Tulisija tulisi puhdistaa tuhkasta Lehtimäen mukaan jokaisella sytytyskerralla.

– Joskus on käynyt esimerkiksi niin, että tuhkan joukkoon tuhkaluukkuun arinan alle on joutunut palamaton oksantyvi, joka on muodostanut häkää.

Jos puu ei pala takassa riittävän puhtaasti voivat kanavat nokeentua, mikä vaikuttaa tulisijan vetoon ja lämmön talteenottoon, eli käyttöturvallisuuteen.

– Palaminen on lähes täydellistä silloin, kun piipusta tulee lähinnä lämpöväreilyä tai höyryä kovalla pakkasella. Jos piipusta tulee savua, ei palamisen yhtälö toimi. Silloin joko lämpöä tai happea ei ole riittävästi.

Sähkön ollessa kallista saattavat myös monet takkaa aiemmin vähemmän käyttäneet alkaa lämmityspuuhiin. Lehtimäki toteaa, että kokemattoman käyttäjän kannattaa lämmittää takkaa mieluummin varovaisesti kuin liikaa. Kaikkia lämmitysvinkkejä ei kannata ottaa käyttöön.

– Siinä on sellainen uhka olemassa kokemattomalle käyttäjälle, että niin sanottuja ”Facebook-neuvojia” voi olla paljon kertomassa esimerkiksi, milloin pelti pitäisi laittaa kiinni.

– Tunne oma tulisijasi, sitä haluan tuoda esille, Lehtimäki sanoo.