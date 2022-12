Veikkolan asukkaat kuvailevat aluetta rauhalliseksi.

Vanha valkotiilinen omakotitalo seisoo lyhyen tien päässä Kirkkonummen Veikkolassa. Osa naapureiden pihoista näyttää tyhjiltä, eikä taloissa pala valoja. Kaikesta voi päätellä, että naapuruston asukkaat ovat töissä. Kahdessa talossa on koiria, mutta muista asukkaista ei näy merkkiäkään.

Valkotiilisen talon seinää koristavat jouluvalot ovat päällä, samoin kuistin valo. Talon sisällä valoja ei näy. Virkavaltaa paikalla ei enää tiistaina aamupäivällä ole, mutta poliisin eristysnauha kertoo virkavallan olleen paikalla.

Pelastuslaitos sai pieneltä tienpätkältä hälytyksen vaarallisen aineen onnettomuudesta maanantaina kello 11.17. Pian paikka kuhisi viranomaisia. Tiistaina silminnäkijä kertoi IS:lle, että poliisitoiminta kesti talolla aamupäivästä iltakahdeksaan asti.

– Alueella on hyvin hyvin rauhallista. Talo oli alkuun kokonaan pimeänä ja poliisit menivät siellä taskulamppujen kanssa. Myöhemmin illasta siellä oli jo valot ja tutkijat sisällä talossa, silminnäkijä kertoo.

Tiistaiaamuna poliisi kertoi löytäneensä talosta neljän ihmisen ruumiit. Poliisin mukaan kaikki menehtyneet olivat täysi-ikäisiä. Ainakaan toistaiseksi poliisi ei ole kertonut, että tapauksessa epäiltäisiin rikosta.

IS:n tietojen mukaan kyseessä saattaa olla häkämyrkytys.

Jouluvalot olivat edelleen päällä talossa.

Pelastuslaitokselta ei kommentoitu tiistaina, mistä oli kyse tai liittyikö tehtävä kuolemantapauksiin. IS ei tavoittanut tapauksen tutkinnanjohtajaa enää tiistaina iltapäivällä. Aamupäivällä tutkinnanjohtaja ei antanut mitään lisätietoja tapauksesta.

Valkotiilisen talon lisäksi lyhyellä tiellä on viisi omakotitaloa. Lähimmät naapurit kertovat muuttaneensa alueelle viime kesänä. He eivät voi kommentoida tapausta tarkemmin, koska ovat itsekin mediatietojen varassa. He eivät tunteneet valkotiilisen talon asukkaita. Naapureiden mukaan talossa asui iäkäs pariskunta.

Hieman kauempana tapahtumapaikasta asuva nainen kertoo nähneensä maanantaina paikalla runsaasti hälytysajoneuvoja.

– Kaikkia laatuja, hän sanoo.

IS:n tietojen mukaan paikalla oli ollut maanantaina lääkintähelikopteri, ambulanssi, paloauto, poliiseja ja valkopukuisia tutkijoita, jotka kantoivat jotakin ulos talosta. Poliisi joutui sulkemaan liikenteen kujalla maanantaina.

Autotallin oven editse kulki poliisin eristysnauha. Reitti oli puhdistettu tarkasti lumesta.

Tiistaina aamupäivällä noin kahden kilometrin päässä asuva mies pysähtyy pienen kujan alkuun – hieman alle sadan metrin päähän tapahtumapaikasta. Hän kertoo olevansa päivälenkillä ja lenkkeilleensä samassa paikassa myös maanantaina. Lenkkeilijä kertoo nähneensä, miten lääkintähelikopteri laskeutui läheiselle pellolle ennen puoltapäivää.

– Muutaman sadan metrin päähän, hän sanoo ja viittoo kauemmas tapahtumapaikasta.

Toinen mies pysäyttää autonsa tielle ja tiedustelee, onko tarkempaa tietoa siitä, mitä on tapahtunut. Hänkin asuu hieman kauempana tapahtumapaikasta.

– Ihmeellistä, että tällaista voi sattua näin pienessä paikassa, hän sanoo.

Kaikki IS:n jututtamat Veikkolan asukkaat kuvaavat aluetta rauhalliseksi idylliksi. Ja idylliltä alue vaikuttaakin. Äänimaisemaa hallitsee linnunlaulu. Autoja liikkuu harvakseltaan, eivätkä liikenteen äänet juurikaan kantaudu alueelle. Tosin yksi alueen asukas kertoo, että meluhaitta vain lisääntyi, kun lähistölle rakennettiin meluaita. Nuuksion kansallispuisto alkaa vain kivenheiton päästä.

– Tämä on tragedia, sanoo lähistöllä asuva mies.

Muutaman vuoden Veikkolassa asunut mies ei tuntenut talon asukkaita, mutta hänkin sanoo, että talossa asui iäkäs pariskunta.

Illalla on alkanut sataa vettä.

Tiet Veikkolassa ovat liukkaita kiiltävästä jäästä eikä ”koiranilmalla” ulkona liikkunut kuin satunnaisia koirien ulkoiluttajia.

Neljän ihmisen hengen vaatineen talon naapurustossa on hiljaista. Poliisin sinivalkoiset nauhat kiertävät yhä pihapiiriä. Kynttilöitä ei ole – ehkä hiukan yllättäen – tuotu.

Talo näyttää yksinäiseltä, mutta ei aivan pimeältä. Huolellisesti lumesta puhdistettua pihaa valaisee seinän joulukoriste, ja pieni joulukuusikoriste palaa yhdessä ikkunassa kellarikerroksessa sijaitsevan autotallin yläpuolella.

Talossa asunut iäkäs pariskunta oli tuttu monille vanhemmille veikkolalaisille. Rouva muistetaan paikallisella Neste-huoltamolla, jossa hän oli tehnyt emännän töitä vielä jäätyään eläkkeelle kokin ammatistaan.

– Rouva oli ihastuttava ihminen, eräs veikkolalainen kuvailee.

Poliisi eristi alueen maanantaina. Monet ovat pitäneet häkää tragedian todennäköisimpänä syynä. Ehkä juuri siksi nauhoilla eristetty autotalli on herättänyt pahaenteisiä ajatuksia.

Pariskunnan keltatiilinen ja yksikerroksinen 70–80-lukua henkivä talo on vanhempaa rakennuskantaa kuin viime vuosina kalliomäen rinteeseen nousseet naapuritalot.

Kovin läheisiä välejä naapureiden kesken ei ollut vielä ehtinyt muodostua. Kun rakentaa taloa, siinä on omat kiireensä.

Vanha herra ei enää paljon ulkona liikkunut, mutta silloin kun hän istui pihalla, toivotti hän ohi kulkevat naapurit aina tervetulleiksi juttelemaan ja muistelemaan. Syntyi kuva, että hän olisi tehnyt työuransa putkialalla.

Se on pantu merkille, että pariskunnan lapset kävivät päivittäin auttamassa iäkkäitä vanhempiaan niin ostoksissa kuin esimerkiksi viime aikoina lumitöissä. Tämä huolehtivaisuus herätti naapurustossa arvostusta.

Sukua tuntui olevan ajoittain läsnä monessa ikäpolvessa, jopa neljässä.

Lumikolaan saattoi tarttua rouvakin vielä, mutta tallissa ollutta autoa hän ei tiettävästi ollut ajanut enää ainakaan vuoteen.

Luonnollisesti veikkolalaiset pohtivat, mikä on tragedian aiheuttanut. Häkä on mainittu monissa keskusteluissa todennäköisimpänä syynä. Ehkä senkin vuoksi on poliisin nauhalla eristämä autotalli ollut omiaan herättämään pahaenteisiä ajatuksia.

Häkä on ilmaa aavistuksen keveämpää, ja se kulkee ilmavirtauksissa kohti lämpimämpää ilmaa.

Mitään tulipalon merkkejä ei kukaan havainnut. Ei aamulla savunhajua, ei nokea talon ulkoverhoilussa.

– Palomiehet kävivät tutkimassa katon välipohjaa, eräs naapuri mainitsee.

Talo näytti yksinäiseltä, mutta pihaa valaisi seinän joulukoriste.

Paloautoja enemmän oli paikalle laskettu maanantaina kuitenkin poliisiautoja, peräti kahdeksan.

Eräs naapuri ajoi maanantaina hälytysajoneuvoja vastaan. Hän oletti, että ne olivat olleet ensimmäiset paikalle hälytetyt, mutta varma siitä ei voi olla.

Sireenit eivät soineet. Jälkeen päin ajatellen se oli pahaenteistä. Kotiin palattuaan naapurille selvisi, minne hälytysajoneuvot olivat olleet menossa. Mitä kotikadulla, kujalla, oli tapahtunut, se selvisi vasta tiistaina.

Eräs toinen naapuri yritti maanantaina kotiin tullessaan kysyä syytä, miksi kotikatu oli suljettu. Poliisi kehotti olemaan kyselemättä ja menemään kotiin.

Mies ei kokenut poliisin vastausta tylyksi. Hän ymmärtää työn raskauden, ja ettei keskeneräisistä asioista voi puhua.

– Ehkä hekin olivat vähän järkyttyneitä, ei tällaista varmasti satu poliisinkaan kohdalle usein.

Kuoleman talo. Neljä vainajaa, joista ensin löytyi kaksi, sitten kaksi muuta. Tämänkin vuoksi on pohdittu, olivatko kaksi vainajista ehkä autotallissa. Keitä he olivat, siitä liikkuu huhuja, hyvinkin tietäväisiä.

Yksi asia tiedettiin varmuudella: Veikkolaa on kohdannut tragedia.