Meressä kellui ruumis, jolla ei ollut juuri vaatteita yllä. Tommy Björklund tajusi, että nyt on tosi kyseessä.

Oli vuosi 1994. Björklund työskenteli Viking Linen entisen M/S Isabella -matkustajalaivan tarjoilijana ja oli juuri menossa nukkumaan, kun miehistö sai ilmoituksen uponneesta laivasta.

Kaikki luulivat, että kyseessä on jokin rahtilaiva. Matkustajalaivoja kun pidettiin uppoamattomina.

Mutta Estonia ei ollut uppoamaton. Sen keulaportti oli irronnut.

Matkalla kohti uppoamispaikkaa vastaan tuli rojua – ja niitä ruumiita. Useita ruumiita.

Björklund yritti pysyä rauhallisena. Hänen tehtävänään oli toimia Isabellan pelastusaseman miehistössä. Käytännössä hän oli osa porukkaa, jonka tarkoituksena oli nostaa pelastuslautalla olleita ihmisiä turvaan Isabellaan.

– Mutta ei meillä ollut mitään, millä nostaa sitä lauttaa, Björklund muistaa.

Pelastusmiehistö laski Isabellan pelastuslautan Estonian pelastuslautan viereen. Ajatuksena oli siirtää ihmiset lautasta toiseen, jonka voisi vetää köysiä pitkin ylös laivaan.

Ajatus oli kaunis, mutta sen toteuttaminen seitsenmetrisessä aallokossa oli aikamoista taistelua.

– Meidän porukkaa putosi mereen. Niistä 25 ihmisestä, jotka olivat pelastuslautalla, kahdeksan putosi mereen ja pari hukkui pelastuslauttaan.

Lopulta suurin osa saatiin kuitenkin siirrettyä – vain joutuakseen uuteen vastoinkäymiseen. Pelastuslautan vinssiä ei ollut suunniteltu nostamaan täynnä olevaa lauttaa ylös, vaan vain laskemaan se alas. Lautta nousi vain parin metrin verran.

Se oli katastrofi, kuten Björklund kuvailee. Aallot iskivät lautan pohjaan, matkustajat lensivät veteen.

– Yksi oli viimeisillään raskaana. Hän hukkui siihen lauttaan, Björklund muistelee vakavana.

Lopulta mereen laukaistiin pelastusliukumäki. Miehistön jäseniä meni auttamaan pelastettavia sen päälle. Heitä sitten kiskottiin köydellä ylös laivaan.

Björklundin mukaan 18 ihmistä 25:stä pelastuslautalla olleista saatiin pelastettua.

M/S Isabella matkusti onnettomuuspaikalta Helsinkiin. Matkan aikana Björklund piti huolta pelastuneesta ruotsalaismiehestä, Håkanista. Håkan oli työporukkansa ainoa, joka ei ollut hukkunut.

Osa Björklundin työkavereista irtisanoutui koettelemuksen jälkeen. Björklund ei.

– Mutta se ei ollut rohkeutta, vaan tilastomatematiikkaa. Mietin, ettei noin varmaan tapahdu toistamiseen ihan äkkiä.

Siinä hän oli onneksi oikeassa.

Nesteen tankkilaiva M/t Jatuli noudettiin aika tarkkaan vuosi sitten Etelä-Koreasta Suomeen. Jatuli on valtava kokoinen Aframax-luokan tankkeri, jonka kuollut paino on 112 000 tonnia. Kuolleella painolla tarkoitetaan aluksen kantavuutta eli aluksen lastin, polttoaineen, vesivarastojen, tarvikkeiden ja henkilöiden suurinta viranomaisen hyväksymää yhteispainoa. 249 metriä pitkään ja 42 metriä leveään alukseen mahtuu 120 miljoonaa litraa raakaöljyä.

Jatulilla on pituutta lähes 30 metriä enemmän kuin Viking Linen suurimmalla aluksella, Viking Gloryllä. Björklund on työskennellyt vain Jatulilla sen jälkeen, kun laiva tuotiin Suomeen.

Yt-matruusi Björklund oli yksi kahdesta­kymmenestä suomalaisesta meri­miehestä, jotka olivat noutamassa alusta. Työ­rupeama kesti noin kolme kuukautta yhteen menoon. Laiva lähti liikkeelle Korean Ulsanin telakalta 7.12.2021. Björklund poistui laivalta Walesin Milford Havenin satamassa 57 päivää myöhemmin, 2.2.2022. Se on pisin aika, jonka hän on koskaan yhtä­jaksoisesti viettänyt laivalla.

– Mutta ei se ollut raskas millään tavalla, Björklund, 55, väittää.

Tommy Björklund nappasi itsestään selfien Jatulilla.

Jatuli kiersi koko Afrikan mantereen. Suezin kanavan kautta reitti olisi ollut nopeampi, mutta merirosvouksen riski suurempi.

Matkaan sisältyi muutamia hetkiä, joina Björklund teki itsestään tunnetun sosiaalisessa mediassa.

Kun Jatuli oli tullut ulos Makakansalmesta ja matkasi kohti Sri Lankaa, seuraavaan käännökseen oli aikaa reilut 64 tuntia. Björklund tviittasi laivalta tästä hetkestä ja keräsi lähes 4 000 tykkäystä.

Kun Jatuli oli hakenut ensimmäisen lastinsa Intian Sikkasta, se paahtoi käytännössä kohtisuoraan kohti Afrikan eteläkärkeä. Laiva ei tehnyt käännöstäkään kahteen viikkoon.

Laiva oli niin etäällä mantereesta, ettei maata näkynyt lainkaan Afrikan itäpuolella sijaitsevaa Komorien saariryhmää lukuun ottamatta. Ennen Komoreita alus ylitti päiväntasaajan. Sen kunniaksi itse kuningas Neptunus ja tämän puoliso kastoivat Björklundin ja 15 muuta ensimmäistä kertaa päiväntasaajan laivalla ylittäneet merimiehet perinteen mukaisesti Etelän Ristin ritareiksi.

Komorien jälkeen seuraava maanäkymä oli Kanariansaaret, jonne matkaa oli vielä lähes kuukauden verran. Laiva toi lastin Las Palmasiin 27. tammikuuta.

– Osa miehistöstä vaihdettiin siellä. Mä halusin mennä niin pitkälle kuin mahdollista, Björklund sanoo.

Loput miehistöstä vaihdettiin Walesissa vajaata viikkoa myöhemmin. Sieltä Björklund lensi kotiin.

Björklund sai itseltään Neptunukselta todistuksen ylitettyään päiväntasaajan.

Tommy Björklundista ei ikinä edes pitänyt tulla merimiestä.

Nuorempana hänellä ei ollut elämälleen sen suurempaa suunnitelmaa. Meri kiehtoi, ja mies pääsi eri laivoille ravintolatöihin. Parasta se oli kolmikymppisenä silloisen Birka Linen risteilijällä Maarianhaminasta Tukholmaan. Palkka oli puolitoistakertainen yökerhon baarimikkohommiin nähden – plus tipit. Ne olivat suuria. Ruotsalaisilla oli pätäkkää.

Björklund työskenteli viikon laivalla ja oli perään viikon vapaalla. Kotona Turussa hän eli pelkillä tipeistä saaduilla rahoilla.

– Mietin, että milloinhan ne soittaa poliisin, kun kävelin joka toinen viikko Forexiin vaihtamaan hirveästi kruunuja markoiksi, Björklund nauraa.

Kun Björklund vertaili tippejä Viking Linella työskentelevien ystäviensä kanssa. hän huomasi heidän tienanneen vain kymmenesosan siitä, mitä hän itse.

– Mutta sellaista kaislikossa seilaamistahan se oli.

Tylsyys söi miestä. Björklund alkoi miettiä, että tätäkö hän haluaa tehdä loppuelämänsä, juottaa ruotsalaisia juhlatuulelle?

En halua, Björklund päätti. Hän haki ja pääsi Turkuun ruotsinkieliseen merikapteenin ammattikorkeakouluun. Niin sanottu tavallinen maissa tehtävä työ ei sopinut miehen pirtaan.

– Vierastan ajatusta, että heräisin kotoa joka aamu, skrapaisin auton tuulilasin ja menisin työpaikalle. Ei se ole minua varten.

Tommy Björklund ajautui merimieheksi. Ammatinvalinta ei ole kaduttanut. Björklund naurahtaa, kun hänelle ehdottaa ajatusta perinteisestä maissa tehtävästä työstä.

Björklund kävi koulua parin vuoden ajan ja sai perämiehen paperit. Hänellä oli tuolloin vaimo ja kaksi pientä lasta. Opintojen jatkaminen loppuun saakka olisi tehnyt taloudellisesti niin tiukkaa, että koulu jäi kesken.

Bjöklund palasi hetkeksi Birka Linelle, mutta sai sitten työpaikan Nesteeltä, jossa työskentelee edelleen.

Tuolloin hänestä tuli aito merimies – hän tosin korostaa, ettei pidä matkustajalaivamiehistöä ei-merimiehinä.

Moni kahdehtii opettajien pitkiä kesälomia. Useilla aloilla vuoden aikana kertyy lomaa maksimissaan viiden viikon verran.

Björklund on lomalla puolet vuodesta. Kuuden viikon työrupeamaa seuraa kuuden viikon loma – tai tarkemmin ottaen vastikevapaa, joka tarkoittaa käytännössä lomaa.

Näiden lisäksi Björklundille kertyy vuodessa 36 lomapäivää. Niitä hän ei ole koskaan pitänyt.

– Ei niitä kukaan pidä, hän naurahtaa.

– Kaikki ottaa ne rahana.

Puolet vuodesta lomalla kuulostaa hienolta – ja Björklundin mukaan onkin sitä. Se toinen puolivuotinen onkin taas sellaista puurtamista, mihin tavan toimistotyöläiset eivät ole tottuneet.

– Kyllä sitä tuntee itsensä etuoikeutetuksi. Mutta olisitko valmis lähtemään kuudeksi viikoksi mun hommiin sellaiseen pikkukoppiin asustamaan?

Vaikka laiva olisi satamassa, maihin voi poistua vain hyvin harvoin. Tarinat siitä, kuinka merikarhuilla on nainen joka satamassa, ovat Björklundin mukaan menneiltä ajoilta.

– Viime törnissä [työvuorossa] pääsin käymään maissa Gdanskissa. Kävin ottamassa oikein hyvä mansikkakakun ja kahvin. Tällaista se hurja merimieselämä nykyään on, Björklund hymyilee.

Merimiehenä Tommy Björklund ei koskaan ole pitänyt kesälomaa.

Muutos menneeseen johtuu kahdesta asiasta, joista ensimmäinen on työtehokkuuden tietoinen lisääminen.

Siinä missä vuosikymmeniä sitten vaikkapa Brasiliassa paikalliset työmiehet saattoivat käyttää pari viikkoa laivan lastaamiseen banaaneilla, nykyään laivan miehistö ottaa osaa lastaukseen.

Toinen syy on turvallisuuden lisääminen. WTC-iskujen jälkeen satama-alueet aidattiin, eikä ulkopuolisilla, esimerkiksi mahdollisilla paikallisilla naisseuralaisilla, ole ollut mahdollisuutta nousta vaikkapa yöksi laivaan.

– Joudun tuottamaan pettymyksen, mutta romanttinen käsitys merimiehestä Rion yössä on mennyttä lopullisesti, Björklund toteaa.

Maisema laivalla voi olla suorastaan uskomaton. Kuva otettu Norjan rannikolta viime kesänä.

Ennen vanhaan rahtilaivat matkasivat villeillä linjoilla, ja yhdellä reissulla saatettiin käydä jopa 3–4 eri mantereella. Nykyään vakio on kuusi viikkoa – tosin muutaman päivät heitot kumpaan suuntaan tahansa ovat yleisiä.

Korona toi tähänkin työhön oman säätönsä. Kerran Björklund oli poistumassa laivalta Porvoossa ja ehti näppäillä puhelimeen taksin numeron. Silloin laivan kapteeni huudahti Björklundin radiopuhelimeen, että ”en tiedä, kehtaanko kysyä, mutta voisitko jäädä vielä töihin.”

Kaksi töihin tulossa ollutta kollegaa oli saanut edellisenä yönä tietää altistuneensa koronalle. Björklund soitti silloiselle naisystävälleen, että tuleekin hiukkasen myöhemmin.

– Jos maissa ylityöt kestävät vaikkapa puoli tuntia, niin mulla kesti tuolloin viisi päivää.

Myös Björklundin oma oireettomana sairastettu korona vaikutti vuoronvaihtoon siten, että hän lusi lomalla pari viikkoa suunniteltua pidempään.

Noin kuuden viikon työrupeama ei tarkoita sitä, että seilataan maailman merillä kuusi viikkoa.

Siitä ajasta saatetaan olla ankkurissa sataman edustalla varastolaivana, jos laiva sattuu kuljettamaan ulkopuolisen omistajan lastia. Viime reissulla miehistö oli 17 päivää ankkurissa Liverpoolin edustalla.

Maisema ei vaihtunut, mutta maihinkaan ei päässyt. Kuulostaa turhauttavalta.

– Saatiin tehtyä paljon huoltohommia, kun oltiin paikallaan. Lisäksi maanetti toimi, se on nopeampi kuin laivan netti, joka tulee satelliitin kautta, Björklund hakee positiivisia puolia.

Joskus rahtilaivat saattavat seilata maakrapujen mielestä täysin päättömästi eestaas. Kerran Björklund oli ottamassa lastia laivaan Skotlannissa niin, ettei ollut tietoa, mihin lasti viedään. Paatti oli pari viikkoa ankkurissa Skotlannin edustalla, kunnes ruoka alkoi loppua. Tuli käsky mennä Alankomaiden Rotterdamin satamaan, sieltä saisi provianttia eli muonaa ja sinne lasti todennäköisimmin jätetään.

Yhden Rotterdamissa vietetyn yön jälkeen tuli tieto, että lasti kuljetetaan Liverpooliin – eli sinne aika lailla Skotlannin kupeeseen.

– Näitä sattuu hirveän usein.

Tommy Björklundin lapset ovat varttuneet aikuisiksi isän työskennellessä laivalla. Björklundin mukaan lapsille isän työ ei ole koskaan ollut ongelma – itse asiassa lasten äiti ja hänen ex-vaimonsa työskenteli samalla alalla.

Björklund tietää ihmisiä, jotka ovat lopettaneet laivalla työskentelemisen sen jälkeen, kun ovat saaneet perheenlisäystä.

– Ymmärtäähän sen, että jos kotiin jää viiden viikon ikäinen vauva, niin eihän hän tunnista isäänsä, kun isä palaa töistä.

Björklund uskoo, että moni saattaa vierastaa alaa jo sen vuoksi, että pelkästään parisuhteen muodostaminen voi olla haastavaa poissaolojen takia. Hän ei ole kokenut tätä ongelmaksi, vaikka onkin tällä hetkellä sinkkumies.

– Viimeisin kumppani oli enemmänkin hyvillään, kun sai olla aina kuusi viikkoa rauhassa, Björklund nauraa.

Fakta Tällaista on työ rahtilaivalla Tommy Björklundin titteli on yt-matruusi. Yt-matruusi tarkoittaa sitä, että Björklund voi työskennellä sekä kannella että konepuolella. Tavallisesti työpäivä alkaa palaverilla aamulla kello kahdeksan. Peruspäivän aikana pidetään yhteensä kolme kahvitaukoa ja lounastauko. Osa tauoista ei ole varsinaista työaikaa, joten työpäivä päättyy yleensä kello 17 – tosin toisinaan pitää kukkia hereillä keskellä yötä esimerkiksi lahtivahtina tai valvoa luotsin jättämistä. – Jos vaatii säännöllistä unta, niin tämä työ ei kyllä sovi. Perustyöpäivän aikana voidaan suorittaa esimerkiksi erilaisia kunnostustöitä ja huoltohommia. Viime reissulla miehistö esimerkiksi käänsi laivan dyneemaköydet, joilla laiva kiinnitetään satamaan. Köysiä on 16, joista jokaisella on mittaa 200 metriä. Niitä käytetään vain 50 metrin matkalta, joten kun köysi irrotetaan ja rullataan käyttöön toisin päin, sen käyttöaika tuplaantuu. Björklundin mukaan yhden dyneemaköysikerän hinta on hulppeat 8 000 euroa. – Jos köysi vioittuu vähänkin, niin sitä ei korjata, vaan heitetään menemään. Työpäivän jälkeen Björklund syö päivällisen, käy laivan kuntosalilla, lukee kirjoja ja katsoo sarjoja tietokoneeltaan. Kuntoilemassa hän pyrkii käymään päivittäin. – Ollaan pelattu myös pirusti pingistä, kun saatiin pöytä laivalle. Tyynellä säällä on hyvä pelata. – Niitä laivatyöntekijöitä en ymmärrä, jotka menevät hyttiin heti päivällisen jälkeen ja tulevat vasta aamiaiseksi takaisin. Jotakin tekemistä pitää mielestäni olla.

Björklundin vapaa-aika saattaisi olla hyvin samanlaista silloinkin, jos hän tekisi maatyötä. Suurimpana erona – jos sitä ei lasketa, että laivalla ollessaan elämänpiiri on hyvin rajattua – on pitkä vapaa-aika. Työpäivän jälkeen Björklundilla on 15 tuntia vain itselleen. Kaupassa ei tarvitse käydä, kun ruoka tehdään valmiiksi. Sikäli elämä laivalla on todella helppoa.

– Mutta niin paljon, kun työstäni tykkään, niin kyllä siihen lomalle pääsemisen tunteeseen jää vähän koukkuun.

Lomalla rahaa on käytössä sikäli mukavasti, että laivalla rahaa ei kulu käytännössä mihinkään. Lisäksi merityöstä saa verohelpotuksia, joten palkasta jää enemmän käteen kuin maatyöstä. Björklund tienasi viime vuoden aikana ansiotuloja reilut 54 000 euroa.

Vaikka työssä maailman merillä viihtyy, niin koti on aina koti.

Björklundilla on tapana hemmotella itseään ensimmäisenä vapaapäivänään omassa kodissaan turkulaisella puutaloalueella, Port Arthurissa.

– Teen jotain hemmetin hyvää ruokaa ja laitan takkaan tulet. Syön oikein hyvin ja otan siihen päälle kahvin ja konjakin, Björklund sanoo.

Se lienee ansaittua.