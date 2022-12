Henkirikoksesta epäilty ja uhri ehtivät olla naimisissa vain puolitoista vuotta.

Ullanlinnan henkirikoksesta epäilty lääkärimies ja hänen vaimonsa, eli henkirikoksen uhri olivat menneet naimisiin heinäkuussa 2021.

Heillä oli avioehto, joka oli allekirjoitettu noin kuukautta ennen avioitumista. Avioehdon mukaan kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta toisen osapuolen nykyiseen tai tulevaan omaisuuteen tai omaisuuden tuottoon. Avioehdossa täsmennetään, että puolisoilla ei ole oikeutta myöskään toisen osapuolen perintönä tai lahjana saamaan omaisuuteen tai sen tuottoon.

Rikoksesta epäilty on vuonna 1974 syntynyt psykiatrian erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori. Hän on tutkinut väkivaltarikollisuutta ja ilmoittanut terveyspalveluja tuottavan työpaikkansa sivuilla olevansa muun muassa oikeuspsykiatrian asiantuntija. Epäillyllä oli myös oma psykiatrian alan yksityinen yritys, joka on julkisten tilinpäätöstietojen mukaan tuottanut voittoa.

Henkirikoksen uhri oli syntynyt vuonna 1975. Hän oli töissä rahoitusalan yrityksessä.

Poliisi ei ole kertonut julkisuuteen henkirikoksen epäiltyä motiivia. Koska pariskunnalla on ollut avioehto, ainakaan rahaan liittyvä motiivi ei vaikuta todennäköiseltä. Poliisi tutkii asiaa tappona, mikä viittaa siihen, että poliisi ei ainakaan tällä hetkellä epäile, että tekoa olisi ennalta suunniteltu.

Varmuudella tiedetään, että nainen ilmoitettiin kadonneeksi perjantai-iltana. Poliisille oli kerrottu, ettei nainen ei tullut perjantaina töistä kotiin. Myöhemmin ilmeni, että nainen ei ollut edes mennyt töihin perjantaina aamulla.

Poliisi ei kerro, kuka katoamisilmoituksen teki. Poliisi oli kuitenkin käynyt parin yhteisessä kodissa myöhään perjantai-iltana eli sen jälkeen, kun nainen oli ilmoitettu kadonneeksi. Poliisi oli keskustellut naisen aviomiehen kanssa.

Poliisi oli rikostarkastaja Jari Kosken mukaan käynyt asunnossa sisällä, mutta ei tehnyt mitään sellaisia havaintoja, että mihinkään jatkotoimiin olisi tuolloin nähty tarvetta ryhtyä.

Lue lisää: Poliisi kävi vaimonsa surmasta epäillyn psykiatri­miehen kotona, kun uhri oli jo kadonnut

Tarkemmin Koski ei kerro, mitä havaintoja partio asunnossa teki. Poliisilla on kuitenkin edelleen tällä hetkellä se käsitys, että henkirikos on tapahtunut kyseisessä asunnossa. Asunnossa ei ole henkirikoksen tapahtuessa poliisin käsityksen mukaan ollut muita henkilöitä.

Poliisi otti epäillyn kiinni lauantaiaamuna. Poliisin mukaan naapuri oli kiinnittänyt huomiota henkirikoksesta epäillyn aviomiehen erikoiseen toimintaan. Naapuri oli havainnut, että naisen asuinpaikan lähellä olevan auton läheisyydessä tapahtuu jotain erikoista.

Kun poliisi saapui paikalle, aviomies oli kuljettamassa käärittyä ruumista autoon. Kosken mukaan epäillyn kiinniotto sujui rauhallisesti.

Poliisin mukaan vaimonsa taposta epäiltyä miestä ei ole toistaiseksi kuulusteltu. Koski ei kommentoi sitä, mistä syystä epäiltyä ei ole päästy kuulustelemaan.