Ensi vuonna suomalaisille on luvassa paljon mannaa vapaapäivien muodossa – eikä siinä vielä kaikki. Koko tuleva vuosikymmen on suoranaista kalenterivapaiden juhlaa.

Kulunut vuosi on ollut heikoin mahdollinen arkivapaita katsoen. Ensi vuonna aihetta juhlaa on kuitenkin huomattavasti enemmän.

Moni odottaa jo edessä häämöttävää joulua, tarjoaahan se kolmella juhlapyhällään usein mahdollisuuden tavallista pidempään rentoutumiseen.

Tänä vuonna joulun ”ylimääräisistä” vapaista ei kuitenkaan ole juuri mitään lisähyötyä, sillä jouluaatto ja joulupäivä osuvat viikonlopulle. Tapaninpäivän kera luvassa on siis ”vain” kolmen päivän vapaa. Muistoissa ovat vuodet, jolloin joulu kesti viikonlopun kera jopa viisi päivää.

Tämä joulu on jatkumoa koko vuoden jatkuneelle surkeimmalle mahdolliselle putkelle kalenterivapaiden suhteen. Vuonna 2022 arkipäiville osui ainoastaan seitsemän pyhä- tai juhlapäivää, mikä on pienin mahdollinen määrä. Tänä vuonna uusivuosikin vaihtuu viikonloppuna.

Joulupukki Helsinki-Vantaan lentoasemalla 1. joulukuuta 2021.

Ensi vuonna vapaapäivien suhteen on kuitenkin luvassa huomattavasti iloisempia uutisia. Vuonna 2023 ”ylimääräisiä” arkivapaita on tiedossa yhteensä yhdeksän. Ainoastaan jouluaatto jää silloin sunnuntaille.

Sitäkin muhkeampi vapaiden potti on vuonna 2024, jolloin arkivapaita on täydet kymmenen. Silloin edessä on myös odotetut viiden päivän jouluvapaat.

Vapaapäivien pyörittely on tuttua puuhaa Asko Palviaiselle. Hän työskentelee erikoissuunnittelijana Helsingin yliopiston almanakkatoimistossa. Nytkin hän kulkee toimistollaan vapaapäivistä tekemänsä muistivihkon kanssa.

Itseään enemmän hän on kirjannut listauksia vapaapäivistä ylös kaikkia lukuisia kyselijöitä varten, joita riittää joka vuosi heti itsenäisyyspäivän jälkeen.

– Jos pieni ironia sallitaan, niin kyllä näitä kysellään, etenkin mediasta. Tähän osaa aina varautua.

Vilho Karivalo esiintyi Ylioppilaskunnan laulajien kanssa perinteisellä vappupiknikillä Helsingin Kaivopuistossa vappupäivänä tämän vuoden toukokuussa.

Suomessa on kaiken kaikkiaan 11 ”ylimääräistä” arkipäiville mahdollisesti osuvaa pyhä- tai juhlapäivää, jotka ovat suurelle osalle suomalaisista vapaita. Niitä ovat uudenvuodenpäivä, loppiainen, pitkäperjantai, toinen pääsiäispäivä, vappu, helatorstai, juhannusaatto, itsenäisyyspäivä, jouluaatto, joulupäivä ja tapaninpäivä.

Yksi näistä päivistä osuu kuitenkin aina viikonlopulle, minkä vuoksi arkivapaita niistä koostuu korkeintaan kymmenen.

Mitenkään poikkeuksellisia eivät kymmenen arkivapaan vuodet ole.

Esimerkiksi tulevana vuosikymmenenä Suomessa nautitaan todellisesta vapaapäivien ilotulituksesta koko vuosikymmenen ajan.

Pelkästään kymmenen vapaapäivän vuosia on tiedossa useampi – parhaimmillaan peräjälkeen, kuten vuosina 2024 ja 2025.

Tälle vuodelle sattuneet seitsemän arkivapaata ovat huomattavasti harvinaisempia. Seuraavan kerran yhtä ”huono” vapaiden vuosi tulee vasta 2033.

Opiskelijoita riehakkaissa tunnelmissa Havis Amandan patsaan suihkulähteessä Helsingin Kauppatorilla vappuaattona 2022.

Vapaapäivien määrät ovat laskettavissa helposti pienellä konstilla, joka onnistuu nopealla silmäyksellä kalenteriin.

– Jos uudenvuodenpäivä osuu maanantaille, tiistaille tai keskiviikolle, niin se antaa kymmenen vapaapäivää. Torstai antaa yhdeksän, perjantai kahdeksan, lauantai seitsemän ja sunnuntai yhdeksän. Tämä pätee tavallisena vuonna eli ei karkausvuonna, Palviainen summaa.