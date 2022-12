Poliisille kerrottiin perjantaina, että perheen­­äidin katoamisessa on jotakin hämärää – tässä ovat Ullan­linnan tragedian käänteet

Vaimonsa surmasta epäilty 48-vuotias psykiatrian erikoislääkäri otettiin kiinni, kun hän oli siirtämässä ruumista citymaasturiin. Tämä kaikki Ullanlinnan tragediasta tiedetään nyt.

Helsingin Ullanlinnassa paljastui viikonloppuna henkirikos poikkeuksellisella tavalla, kun poliisipartio sai verekseltään kiinni aviomiehen, joka oli siirtämässä vaimonsa ruumista citymaasturinsa kyytiin.

Ilta-Sanomat koosti, miten tapahtumat ovat tähänastisten tietojen perusteella edenneet.

Perjantai 16. joulukuuta

Henkirikoksesta epäilty 48-vuotias psykiatrian erikoislääkäri ja hänen 47-vuotias vaimonsa asuivat Ullanlinnassa Pietarinkadun ja Raatimiehenkadun kulmauksessa lähellä Kaivopuistoa.

Pari meni naimisiin vuonna 2021, mutta Hufvudstadsbladetin mukaan koronarajoitusten vuoksi pari juhli häitään vasta kesällä 2022.

Kun nainen ei ilmaantunut perjantaina työpaikalleen eikä muihin sovittuihin tapaamisiin, hänestä tehtiin katoamisilmoitus poliisille.

Perjantai-iltana naisen ystävät ja läheiset etsivät häntä muun muassa Ullanlinnan lähiympäristöstä. Läheiset kiersivät kaduilla kadonneen valokuvan kanssa ja yrittivät selvittää, oliko kukaan nähnyt naista.

Poliisi kävi myös avioparin asunnossa puhuttamassa aviomiestä katoamisen tiimoilta. Rikostarkastaja Jari Kosken mukaan poliisi ei tuolla visiitillä havainnut asunnossa mitään sellaista, että poliisin olisi ollut tarve ryhtyä toimenpiteisiin.

HBL:n mukaan avioparin oli ollut tarkoitus järjestää lauantaina pikkujoulujuhlat laajalle ystäväpiirille, mutta aviomies ilmoitti perjantaina juhliin kutsutuille, että juhlat on peruttu.

Ulkopuoliset havaitsivat avioparin kotitalon porttikongissa outoa liikehdintää lauantaina.

Lauantai 17. joulukuuta

Henkirikos paljastui lauantaiaamuna sivullisten ansiosta, kun he huomasivat, että Pietarinkadun ja Raatimiehenkadun kulmauksessa tapahtuu jotakin erikoista.

Kello oli aamuyhdeksän maita, kun sivulliset ilmoittivat asiasta poliisille.

– Asuinosoitteen lähellä olevan auton perälle oli siirrelty jätesäkkejä, rikostarkastaja Jari Koski kuvaili Ilta-Sanomille sivullisten näkemää outoa liikehdintää.

Kun poliisit pääsivät paikalle, he kohtasivat talon porttikongissa aviomiehen, joka yritti siirtää suurta kääröä citymaasturiinsa. Kääröstä paljastui vaimon ruumis, ja poliisi otti miehen paikan päältä kiinni.

Helsingin Sanomat haastatteli lauantaina samassa talossa asuvan miehen, joka oli kohdannut psykiatrimiehen porttikongissa. Haastatellun mukaan psykiatri oli juuri tuossa vaiheessa yrittänyt lastata autoonsa ”mattoa jätesäkissä”.

HS:ssä haastatellun miehen mukaan psykiatrin toimet eivät vaikuttaneet epäilyttäviltä, sillä tämä ei ollut lainkaan hermostunut, vaan oikein ystävällinen. Psykiatri selitti lastausurakkaansa sillä, että oli ”siivoamispuuhissa”.

Poliisi eristi psykiatrin asunnon rikospaikkana.

Sunnuntai 18. joulukuuta

Poliisi epäilee, että aviomies surmasi vaimonsa heidän yhteisessä asunnossaan, mutta miestä ei vielä sunnuntain aikana kuulusteltu.

Sunnuntain aikana miehen taustat tarkentuivat julkisuudessa entisestään. Mies on psykiatrian erikoislääkäri ja koulutukseltaan lääketieteen tohtori. Huomionarvoista hänen taustassaan on etenkin se, että hän on myös oikeuspsykiatrian asiantuntija ja tutkinut väkivaltarikollisia.

Miehen väitöskirja valmistui vuonna 2009, ja hänen väitöstilaisuutensa vastaväittäjänä oli Suomen tunnetuimpiin oikeuspsykiatrian asiantuntijoihin kuuluva Hannu Lauerma.

Miehellä ei ole entuudestaan rikostaustaa, mutta Valvira oli rajoittanut hänen ammatinharjoittamisoikeuttaan väliaikaisesti vuonna 2014.

Henkirikoksesta epäilty mies ajoi koeajossa olleen katumaasturin mereen elokuussa 2021.

Maanantai 19. joulukuuta

Sosiaalisessa mediassa jo viikonloppuna velloneet huhut siitä, että surmasta epäilty mies olisi ollut ratissa kesän 2021 mereen ajossa, vahvistuvat.

Kesällä 2021 mies ajoi koeajossa olleella katumaasturilla mereen Helsingin Eteläsatamassa lähellä Kauppatoria.

Autossa oli yhteensä kolme aikuista ja kolme lasta, jotka kaikki kuitenkin saatiin pelastettua vedestä. Yksi kyydissä olleista oli psykiatrimiehen vaimo. Psykiatrimies tuomittiin liikenneturvallisuuden vaarantamisesta 16 päiväsakkoon, josta kertyi maksettavaa 563 euroa.

Poliisi ei ollut vielä maanantaina puoleenpäivään mennessä kuulustellut aviomiestä henkirikoksesta. Poliisi kuitenkin tiedotti maanantaina tutkivansa henkirikosta tapon rikosnimikkeellä, joka on lievempi rikosnimike kuin murha.

Mikäli poliisi tutkisi henkirikosta murhana, se voisi kieliä esimerkiksi suunnitelmallisuudesta tai teon raakuudesta. Rikosnimike voi kuitenkin muuttua tutkinnan edetessä.

Poliisi ei vielä maanantaina kertonut julkisuuteen henkirikoksen tekotapaa tai mahdollista motiivia.