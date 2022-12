Onko sukujoulu peruttu, jos nenä vuotaa? Näin tämä joulu poikkeaa viime vuodesta koronan osalta

Husin infektioylilääkärin Asko Järvisen mukaan maskia kannattaa käyttää ruuhkaisessa joululiikenteessä.

Koronavirus varjosti kahta edeltävää vuotta myös jouluna, joten monessa perheessä valmistellaan mahdollisesti nyt tauon jälkeen isompaa sukujoulua.

Korona ei ole kadonnut keskuudestamme, vaikka rokotteet ja sairastettu infektio antavat monelle hyvän suojan vakavaa tautimuotoa vastaan.

Onko sukujoulu syytä perua, jos koronatesti näyttää positiivista?

– Ei kukaan tässäkään tilanteessa mielellään koronaa itselleen ota. Jos testi on positiivinen ja oireita on, kannattaa harkita tarkkaan osallistumista joulunviettoon. Ennen kaikkea tulee harkita, jos riskiryhmäläisiä on mukana, kehottaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Asko Järvinen.

Entä kuinka silloin tulisi toimia, jos on lieviä flunssaoireita, mutta koronan kotitesti näyttää negatiivista?

– Jos kotitesti on tehty oireiden alkuvaiheessa, se ei välttämättä ole täysin luotettava koronatartunnan poissulkemiseksi. Mutta jos testi on toistettu ja välissä on ollut aikaa, niin tartuttavan koronan todennäköisyys on aika pieni, Järvinen vastaa.

– Kotitestin kannalta olennaista on myös se, miten ronskilla kädellä se on tehty. Nenää pitää uskaltaa rapsutella kunnolla, hän lisää.

Jos flunssaoireita on, kannattaa koronatesti tehdä kotona useampaan kertaan, jotta tartunta voidaan varmemmin sulkea pois.

Infektioylilääkäri muistuttaa, että liikkeellä on runsaasti myös muita hengitystieinfektioita.

– Jos haluaa turvaa tehdä, kannattaa sijoittaa riskiryhmäläiset pöydän toiseen päähän todennäköisimmin tautia tartuttavien, eli kaikkein nuorimpien kanssa.

Moni suuntaa joulunviettoon julkisilla kulkuneuvoilla. Ruuhkaisissa junissa tai busseissa Järvinen vinkkaa käyttämään maskia, jos matka on pitkä.

– Se on aika hyvä tapa pienentää tartuntariskiä. Lyhyissä, satunnaisissa kontakteissa riski on pieni, mutta jos väkeä on paljon ja lähelle sattuu pidemmäksi aikaa tartuttava henkilö, tartunnat ovat mahdollisia.

Riskiryhmien osalta koronariskit ovat Järvisen mukaan tänä jouluna vähäisemmät kuin vuosi sitten.

– Valtaosalla rokotukset antavat hyvän suojan sairaalahoitoa vaativaa tai henkeä uhkaavaa tautia vastaan. Toki tauti voi silti olla edelleen vaikeaoireinen.

Riskejä arvioidaan monessa perheessä etenkin iäkkäiden isovanhempien takia. Järvinen huomauttaa, että korona ei ikäihmisilläkään poikkea merkittävästi muista hengitystieinfektioista.

Husin Ask Järvisen mukaan isossa kuvassa näyttää nyt siltä, että jouluun valmistaudutaan viime vuotta rennommin. Riskiryhmien osalta koronariskit ovat tänä jouluna vähäisemmät kuin vuosi sitten.

– He, jotka koronaan menehtyvät, ovat yleensä hyvin iäkkäitä tai monisairaita, joilla mikä tahansa hengitystieinfektio johtaa tilan heikkenemiseen.

Poikkeaako tämä joulu siis merkittävästi viime joulusta koronatilanteen osalta?

– Siinä mielessä tämä joulu on erilainen, että rokotesuoja alkaa olla kaikilla. Viime vuonna näin ei ollut eikä rokotesuojan tasosta tiedetty samalla tasolla. Voisikin käänteisesti kysyä, että jos tämän hetken rokotesuojaan ei voisi luottaa, niin voiko sitten enää milloinkaan, koska se ei tästä enää parane. Silloin pitäisi pohtia, onko joulunvietto muuttunut lopullisesti, Järvinen toteaa.

Tietty joukko pelkää edelleen koronainfektiota, mutta Järvisen mukaan isossa kuvassa näyttää nyt siltä, että jouluun valmistaudutaan viime vuotta rennommin.

– Valtaosin vaikuttaa siltä, että jouluvalmistelut menevät nyt normaaliin tapaan. Näin sen varmasti kuuluukin olla, jos halutaan näistä meidän tavoistamme pitää kiinni.