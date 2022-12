Nämä 8 ihmistä katosivat Suomessa vuonna 2022 – yhden heistä epäillään joutuneen tapetuksi

Vuonna 2022 Suomessa tapahtui useita selittämättömiä katoamisia. Yhdessä niistä epäillään rikosta.

Suomessa ilmoitetaan kadonneeksi vuosittain jopa 15 000–20 000 henkilöä.

Pientä osaa heistä ei koskaan löydetä. Poliisilla on tiedossaan noin neljäsataa tapausta, joissa kadonnutta henkilöä ei ole löytynyt.

Suurin osa kadonneista löytyy nopeasti, viimeistään vuorokauden kuluessa.

Eniten katoaa ikäihmisiä. Katoamistapaukset yleistyvät väestön ikääntyessä, sillä muistisairas henkilö voi eksyä tutussakin ympäristössä.

Kadonneiksi ilmoitetaan myös paljon nuoria. Osa heistä katoaa omasta halustaan, esimerkiksi karkumatkalle laitoksesta.

Jotkut harvat kadonneet ovat joutuneet henkirikoksen uhriksi, mutta yleensä nämäkin tapaukset ratkeavat.

Ei ole mitenkään tavatonta, että vuosikausia sitten kadonnut vainaja löytyy maastosta niiltä seuduilta, joilta häntä on jo aiemmin etsitty.

IS listasi 8 vuonna 2022 tapahtunutta katoamista, jotka eivät ole vielä ratkenneet. Listalla ei ole välttämättä mainittu kaikkia tänä vuonna kadonneita, yhä kateissa olevia henkilöitä.

1. Rasmus Takaluoma

16-vuotias Rasmus Takaluoma lähti kavereidensa kanssa viettämään iltaa perjantaina marraskuun 11. päivä, eikä koskaan palannut takaisin.

Rasmus lähti kello 15:n aikaan kaverinsa kanssa kotoa nuorisoseuralle, hänen äitinsä kertoi aiemmin Ilta-Sanomille.

– Tästä hän lähti. Kello 18:n aikoihin Rasmus oli lähtenyt nuorisoseuralta Alajärvelle tapaamaan jotakin tyttöä ja käynyt sen jälkeen vielä Alajärven nuorisoseuralla. Sen jälkeen hän käväisi isänsä luona kello 22.30:n aikaan ja kahden kaverin kanssa vielä tässä vähän ennen kello 23. Todennäköisesti sen jälkeen on menty pubiin, äiti kertoi.

Viimeinen havainto hänestä on noin kello 1 perjantain ja lauantain välisenä yönä 12. marraskuuta Lapualla ravintola Lapuahovissa, josta hän poistui kotinsa suuntaan.

– Rasmus on lähtenyt sellaiseen suuntaan, että hän olisi voinut olla matkalla kotiinsa. Yksinään hän on lähtenyt, tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Harri Teivaanmäki kertoo.

Rasmus oli poistettu Lapuahovin pubista sen jälkeen, kun hän oli ollut osapuolena välikohtauksessa, jota on luonnehdittu myös käsirysyksi. 10 minuutin kuluttua hän yritti palata pubiin.

Poliisi on tutkinut muun muassa ravintola Lapuahovin ja Takaluoman kodin lähistöä sekä mahdollista reittiä ravintolalta kotiin. Kodin ja katoamispaikan lähistöllä sijaitsevaa Lapuanjokea poliisi on tutkinut koirien kanssa.

Poliisi on myös saanut tapaukseen liittyen noin 250 vihjettä, mutta yksikään niistä ei ole johtanut kadonneen löytymiseen.

– Minulla on vahva tunne, että hän on mennyt johonkin autoon, äiti sanoi.

Rasmuksen vanhemmat ovat luvanneen poikansa löytymiseen johtavasta tiedosta 5 000 euron palkkion.

Poliisi pyytää vihjeitä Pohjanmaan poliisilaitoksen vihjenumeroon 0295 415 501 tai sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi.

Lue lisää: Kadonneen Rasmuksen, 16, äiti tutkii nyt poikansa vanhaa puhelinta – ”Oli jokin asia, josta hän ei puhunut”

2. Katja Miinalainen

Poliisi epäilee, että Katja Miinalaisen kohtaloksi on koitunut mies nimeltä Mika Moring.

51-vuotias Moring oli vangittuna Miinalaisen taposta epäiltynä, mutta hänet vapautettiin 19. joulukuuta käräjäoikeuden päätöksellä. Käräjäoikeuden päätöksen jälkeen hänet on pidätetty toisen rikosepäilyn johdosta. Esitutkinta tämän rikosepäilyn osalta on alkuvaiheessa, eikä poliisi kommentoi sitä.

Poliisi epäilee Moringia myös vuonna 2019 kadonneen 35-vuotiaan Saara Arvan taposta. Hän on ollut vangittuna myös tämän tapauksen tiimoilta.

Saara Arva, 35, ja Katja Miinalainen, 28, ovat kumpikin ennen katoamistaan asuneet Sininauhasäätiön asumisyksiköissä Helsingissä. Säätiö auttaa muun muassa päihteidenkäyttäjiä asumisasioissa.

Elokuussa kateisiin jäänyt Miinalainen asui Ruusulankadun asumisyksikössä Töölössä. Ennen säätiön asuntoihin pääsyä asukkaat ovat olleet kodittomia.

Miinalainen nähtiin viimeksi Salon Kiikalassa 14. elokuuta, jossa Moring on ottanut hänet autonsa kyytiin. He ovat ajelleet ja leiriytyneet Tammelassa, Keski-Suomessa ja Lapissa. He ovat liikkuneet syrjäisillä alueilla.

– Epäilty on tutkimustemme perusteella ajeluttanut useita naisia ympäri Suomen eri aikoina. Poliisi on identifioinut Moringin matkassa olleita naisia, jotka ovat kertoneet epäillyn heihin kohdistamasta väkivallasta. Uskomme, että tällaisia henkilöitä on ollut vuosien saatossa enemmänkin kuin on poliisin tiedossa. On erittäin tärkeää tavoittaa muut mahdolliset uhrit, kertoo tutkinnanjohtaja Mari Päivärinta tiedotteessa.

Lue lisää: Sanna muutti yhteen Mika Moringin kanssa ja karmea tausta alkoi paljastua – yöllinen rutiini hämmästytti

Erikoistuntomerkkinä poliisi mainitsee hampaan, joka Miinalaiselta saattaa puuttua ylhäältä edestä tai vasemmasta kulmasta. On kuitenkin myös mahdollista, että hammas on korjattu.

Mika Moringilla on pitkäaikainen ja synkkä väkivalta- ja seksuaalirikoshistoria. Hänen rikostensa uhreiksi on aiemminkin joutunut useita naisia. Poliisi uskoo uhreja olevan enemmänkin.

Poliisi pyytää havainnot ja vihjeet Moringiin liittyen osoitteeseen vakivaltavihjeet.helsinki@poliisi.fi tai numeroon 0295 476 147 kello 8–16 maanantaista sunnuntaihin.

3. Kouvolassa kadonnut mies

Kouvolassa marraskuun puolivälissä Kouvolassa kadonnut 64-vuotias mies yhä teillä tietymättömillä.

Mies on viimeksi nähty Kouvolan Inkeroisten keskustan tuntumassa 16. marraskuuta.

Kadonneella on silmälasit ja harmaa parta. Viimeisen havainnon perusteella kadonnut voi olla pukeutunut tummiin housuihin sekä valkoiseen nahkatakkiin, jonka hihoissa mustia raitoja.

Poliisin mukaan kadonnut liikkui todennäköisesti jalan.

Poliisin mukaan tapauksessa ei epäillä rikosta.

Havainnot ja tiedot kadonneesta voi ilmoittaa poliisille sähköpostiosoitteeseen rikostorjunta.kymenlaakso@poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 050 447 9574.

4. Sini Vuori

Viimeinen havainto 26-vuotiaasta keravalaisesta Sini Vuoresta on huhtikuun ensimmäiseltä päivältä Turusta.

Poliisin tietojen mukaan Vuori matkusti Turusta Tampereelle.

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen rikosylikonstaapeli Henri Baldauf vahvistaa IS:lle, että Vuori on yhä kadoksissa.

– Muutamia vihjeitä tuli, mutta ne eivät johtaneet henkilön löytymiseen. Otamme niitä edelleen mielellämme vastaan, Baldauf sanoo.

Poliisi ei epäile katoamiseen liittyvän rikosta. Toisaalta poliisi ei myöskään ole löytänyt viitteitä siitä, että Vuori olisi kadonnut omasta tahdostaan tai välttelisi läheisiään tarkoituksella.

Poliisi on yrittänyt selvittää Vuoren olinpaikkaa myös puhelimen sijaintitietojen ja tilitietojen perusteella, mutta sekään ei ole auttanut.

26-vuotias Vuori on noin 150 senttiä pitkä ja hoikkarakenteinen.

Poliisi pyytää havaintoja Sini Vuoresta Itä-Uudenmaan poliisin vihjepuhelimen numeroon 050 399 9026 tai sähköpostiosoitteeseen vakivalta.ita-uusimaa@poliisi.fi.

5. Kai Eronen

Itä-Suomen poliisi kaipaa yhä havaintoja huhtikuussa Puumalassa kadonneesta 60-vuotiaasta Kai Erosesta.

– Poliisi arvelee, ettei asiaan liity muita henkilöitä tai rikosta. Sitä on vaikea sanoa, onko hän halunnut kadota, tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Timo Häkkinen kertoo.

Eronen oli poistunut pääsiäissunnuntain vastaisena yönä Puumalan keskustassa sijaitsevasta asunnostaan mustan kääpiövillakoiran kanssa.

Kesäkuussa koira löydettiin kuolleena vesistöstä. Tästä syystä myös Erosen etsintöjen painopiste on ollut vesistössä.

– Aktiivista etsintää ei tehdä ainakaan talven aikana. Odotellaan ja katsotaan jos tulisi jotain tähän liittyvää tietoa, mikä auttaisi suuntaamaan etsintöjä.

Poliisin mukaan kadonnut mies on hieman alle 190 senttiä pitkä, kalju ja parrakas. Hänellä on katoamishetkellä ollut yllään mustat farkut, sinivihreä fleecepaita ja maastokuvioinen takki.

Rikoskomisario Häkkinen pyytää kansalaisia ottamaan yhteyttä poliisiin, mikäli heillä on tapaukseen liittyvää tietoa tai mikäli he ovat sattuneet löytämään maastosta omaisuutta, jonka epäilevät liittyvän asiaan.

Poliisi toivoo yhteydenottoja sähköpostitse osoitteeseen pitkakestoinentutkinta.mikkeli.ita-suomi@poliisi.fi.

6. Marja Puheloinen

Kaakkois-Suomen poliisi etsii yhä Savitaipaleen nurkilla kadonnutta Marja Puheloista. Viimeisin havainto hänestä on sunnuntailta 8. toukokuuta kello 16–17 väliltä.

Puheloinen on iältään 80-vuotias. Hän on pukeutunut mahdollisesti sinisiin farkkuihin, tummaan takkiin ja vaaleanpunertavaan pipoon. Luultavimmin hän liikkuu jalan.

Poliisi pyytää mahdollisia silminnäkijöitä ilmoittamaan havainnoistaan vihjenumeroon 050-4479574.

7. Johannes Rauma

Poliisi pyytää havaintoja 16-vuotiaasta Johannes Raumasta, joka on lähtenyt kotoaan Kotkan Kolkkalasta 20.–21.11. välisenä yönä.

Rauma on ollut säännöllisesti yhteydessä vanhempiinsa ja ystäviinsä eikä hänen epäillä olevan hengenvaarassa.

Rauman oletetaan liikkuvan Kymenlaakson alueella. Rauman vaatetuksesta ei ole tietoa. Rauma on ruumiinrakenteeltaan noin 176 senttimetriä pitkä, erittäin hoikka ja atleettinen.

Kaikki vihjetiedot Rauman olinpaikasta pyydetään ilmoittamaan Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen tilannekeskuksen puhelinnumeroon 0295 414 430 tai sähköpostitse tilannekeskus.kaakkois-suomi@poliisi.fi

Suorat havainnot Raumasta pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen numeroon 112.

8. Vihdissä kadonnut Gasemi

Poliisi pyytää havaintoja Vihdissä kadonneesta 16-vuotiaasta Gasemista. Poliisin tiedotteen mukaan poika on havaittu viimeksi Vihdissä 3.12.

16-vuotias nuori on poliisin mukaan ikäistään vanhemman näköinen. Hänellä on tummat, lyhyet hiukset, joissa on harmaata takaraivolla ja päälaella.

Kadonnut on noin 180 senttimetriä pitkä ja ruumiinrakenteeltaan hoikka.

Poliisin mukaan kadonnut on todennäköisesti pukeutunut tummansiniseen Softshell-takkiin ja sinisiin farkkuihin.

Poliisi pyytää havainnot ja tiedot kadonneesta sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.fi.