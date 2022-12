Poliisi tutkii Purolassa murhaa ja murhan yritystä.

Hiljainen omakotialue Kajaanin keskustan tuntumassa muuttui sunnuntai-iltana paikaksi, jossa risteili moninkertainen määrä henkilöautoja normaaliin verrattuna.

Pihaliittymän yli vedetty poliisinauha paljastaa rikospaikan ja ensimmäinen muistokynttiläkin on tuotu tontin reunaan muistuttamaan tapahtuneesta.

Poliisi kertoi sunnuntaina illansuussa kahden ihmisen kuolleen ja yhden loukkaantuneen ampumavälikohtauksessa.

Tapausta tutkitaan poliisin mukaan murhana ja murhan yrityksenä. Poliisi arvioi sunnuntaina, että toinen kuolleista olisi teon tekijä.

Omakotialue oli sunnuntai-iltana hiljainen.

Talon ikkunoissa eivät jouluvalot loista. Yhdestä ikkunasta näkyy hieman valoa, joten eteiseen on jäänyt viimeiseltä lähtijältä valot päälle.

1960-luvulla rakennettu omakotitalo on korkean orapihlaja-aidan ympäröimä. Nyt eristys on täydellinen, sillä pihaliittymän yli on vedetty poliisinauha, joka rajoittaa pääsyn tontille.

Poliisi ei ole kertonut kuolleiden ikää tai sukupuolta tai sitä, asuivatko he mahdollisesti talossa.

Huhuja vakavasta rikoksesta oli Purolan kaupunginosassa liikkunut jo aiemmin päivällä, mutta kun poliisi tiedotti tapahtumista noin kello 17 aikaan, niin nuoret ja muut uteliaat suuntasivat auton keulat kohti tapahtumapaikka. Pienessä kaupungissa tieto kulkee nopeasti.

Reilua tuntia myöhemmin surmapaikan ohi virtaa autoja väliin pitkissä letkoissa. Osa alueen koiranulkoiluttajista oli myös suunnannut tänä iltana iltalenkkinsä kulkemaan Länsitien kautta.

– Oli ne jo päivällä puhuneet, että täällä olisi jotain erikoisempaa tapahtunut. Itse en henkilökohtaisesti tuntenut talon asukkaita, kertoo koiransa kanssa iltalenkillä ollut Matti.