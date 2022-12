IS:n tietojen mukaan mies on psykiatrian erikoislääkäri. Valvira on takavuosina rajoittanut hänen ammatinharjoittamisoikeuttaan väliaikaisesti.

Poliisi oli käynyt Ullanlinnan henkirikoksesta epäillyn lääkärimiehen ja uhrin yhteisessä kodissa perjantai-iltana sen jälkeen, kun nainen oli ilmoitettu kadonneeksi. Rikostarkastaja Jari Koski vahvistaa tiedon Ilta-Sanomille.

Vuonna 1974 syntyneen miehen epäillään surmanneen vuonna 1975 syntyneen vaimonsa. Pari oli IS:n tietojen mukaan ollut naimisissa noin puolitoista vuotta.

Koski ei osaa vielä tarkalleen sanoa, mitä havaintoja poliisit asunnossa tekivät.

– Tällaisten tarkistusten tekeminen on vielä kesken. Mitä ilmeisemmin he eivät kuitenkaan havainneet mitään sellaista, että olisi nähty tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin.

Kosken mukaan poliisi keskusteli myös teosta epäillyn miehen kanssa perjantain aikana.

Käynnin havaitsi myös samassa rapussa asuva Toni Malminen, joka törmäsi rikoksesta epäiltyyn ja poliiseihin kerrostalon alaovella noin kello 23 perjantai-iltana.

– He lähtivät nousemaan rappuja kohti perheen asuntoa. Ajattelin tuolloin, että kyse on jostain omaisuusrikoksesta, minkä vuoksi poliisit on kutsuttu. Seuraavana aamuna, kun rappu oli täynnä rikostutkijoita, kävi selväksi, että kyse oli paljon vakavammasta asiasta.

Malminen sanoo, ettei hän tuntenut uhria ja rikoksesta epäiltyä. Hän kertoo törmänneensä heihin joitakin kertoja rapussa, mutta mikään heissä ei kiinnittänyt mitenkään erityisesti huomiota. Malminen sanoo, ettei hän myöskään kuullut asunnosta perjantain aikana mitään epäilyttäviä ääniä.

– Tässä talossa on tehty viime aikoina paljon remontteja, joten ääniin on jollain tavalla tottunut eikä niihin välttämättä kiinnitä huomiota, Malminen pohtii.

Poliisi merkitsi surmatun ja epäillyn oven lauantaina.

Poliisi otti vaimonsa surmasta epäillyn miehen kiinni vasta lauantaiaamuna, kun tämä oli siirtämässä käärittyä ruumista autoon. Naapuri oli havainnut erikoiselta vaikuttavan toiminnan ja ilmoittanut poliisille. Poliisi epäilee, että henkirikos on tapahtunut pariskunnan yhteisessä kodissa. Tiedossa on, että uhri ei ollut mennyt enää perjantaiaamuna töihin, mutta poliisi ei vielä tiedä henkirikoksen tarkkaa tekoaikaa.

Poliisi ryhtyi etsimään kadonnutta hyvin nopeasti sen jälkeen, kun katoamisesta oli ilmoitettu. Lisäksi etsinnöissä oli mukana kadonnen ystäviä ja muita läheisiä.

Koski sanoo, että katoamistapauksissa poliisi arvioi aina, voiko katoamiselle löytyä jokin luonnollinen selitys.

– Jos sellaista ei löydy, hälytyskellot alkavat soida.

IS:n tietojen mukaan henkirikoksesta epäilty mies on psykiatrian erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori, joka on tutkinut väkivaltarikollisuutta. Hän ilmoittaa työpaikkansa nettisivuilla olevansa muun muassa oikeuspsykiatrian asiantuntija.

Henkirikosepäily on järkyttänyt asukkaita rauhallisena alueena tunnetussa Ullanlinnassa. Kuva lauantai-illalta.

IS:n tietojen mukaan erikoislääkärin ammatinharjoittamisoikeutta oli Valviran päätöksellä rajoitettu väliaikaisesti vuonna 2014.

Ammatinharjoittamisoikeutta rajoitettiin siten, että mies sai toimia lääkärin tehtävissä ainoastaan palvelussuhteessa julkisyhteisön ylläpitämään terveydenhuollon toimintayksikköön.

Lisäksi hän sai tehdä töitä ainoastaan toisen, ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun laillistetun lääkärin johdon ja valvonnan alaisena ilman oikeutta tehdä päivystystyötä.

Ammatinharjoittamisoikeuden rajoittamisesta oli ilmoitettu ilmoituksia ja kuulutuksia julkaisevassa Virallisessa lehdessä. Oikeuden rajoittamisen syy ei kuitenkaan ilmoituksesta selviä.