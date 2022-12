Henkirikoksesta epäilty mies on tutkinut väkivaltarikollisuutta.

Ullanlinnassa vaimonsa surmasta epäilty vuonna 1974 syntynyt mies on koulutukseltaan psykiatrian erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori.

Mies työskentelee suuressa terveyspalveluja tarjoavassa yrityksessä, jossa hän on LinkedIn-profiilinsa mukaan ollut töissä jo useita vuosia. Lisäksi hänellä on oma yritys, jonka toimialaksi on ilmoitettu lääkäriasemat ja erikoislääkäripalvelut. Kaupparekisteriin ilmoitettujen tietojen mukaan mies omistaa yrityksen ja on sen hallituksen ainoa varsinainen jäsen.

Henkirikoksesta epäilty on myös tutkinut väkivaltarikollisuutta. Hänen tutkimuksensa käsitteli uusintaväkivallan riskitekijöitä väkivaltarikollisaineistossa.

Mies ilmoittaa työpaikkansa sivuilla olevansa myös oikeuspsykiatrian asiantuntija.

IS:n tietojen mukaan miehellä ei ole rikostaustaa ainakaan viimeisen kymmenen vuoden ajalta.

IS haastatteli helsinkiläistä miestä, joka oli käynyt epäillyn etävastaanotolla työuupumukseen liittyen viime keväänä.

– Hän vaikutti sellaiselta rennolta ja jopa hyväntuuliselta, mies kertoo.

Mies kuvailee, että lääkäristä jäi ammattitaitoinen kuva. Tapaaminen oli "jopa yllättävän miellyttävä", miehelle oli helppo jutella.

Helsinkiläismies järkyttyi, kun selvisi, että häntä hoitanutta lääkäriä epäillään vaimonsa surmaamisesta.

– Kun sain tietää, että häntä epäillään, niin olin kyllä ihan hämilläni. Jotenkin en voi uskoa, että sama kaveri, jonka vastaanotolla kävin, kykenisi tällaiseen.

Miehen aviovaimo eli henkirikoksen uhri on syntynyt vuonna 1975. Hän työskenteli rahoitusalalla toimivassa yrityksessä.

Nainen ilmoitettiin poliisin mukaan perjantaina kadonneeksi. Katoamisilmoituksessa kerrottiin, että nainen ei ole tullut perjantaina töistä kotiin.

Epäilty henkirikos tapahtui Helsingin arvoalueella Ullanlinnassa.

Rikostarkastaja Jari Koski Helsingin poliisista sanoo, että myöhemmin tutkinnassa kuitenkin ilmeni, ettei nainen ole edes mennyt töihin perjantaiaamuna. Naisen tarkka kuolinaika ei kuitenkaan vielä ole tiedossa. Poliisi ei kerro, kuka katoamisilmoituksen teki.

IS:n tietojen mukaan uhri ja epäilty olivat olleet naimisissa noin puolitoista vuotta.

Pari asui yhdessä Ullanlinnassa sijaitsevassa kerrostaloasunnossa, jossa poliisi epäilee henkirikoksen tapahtuneen.

Ulkopuolinen, joka oli tiennyt naisen katoamisesta, oli havainnut naisen aviomiehen touhuavan jotakin epäilyttävää ja ilmoittanut asiasta poliisille.

Epäilty otettiin kiinni, kun tämä oli siirtämässä kääreisiin piilotettua ruumista autoon. Kosken mukaan epäilty ei ollut ehtinyt siirtää ruumista vielä autoon, vaan hänet otettiin kiinni ennen sitä.

Teosta epäillyn puolison aikomuksena oli poliisin epäilyn mukaan tarkoitus kuljettaa ruumis jonnekin muualle. IS:n haastattelema naapuri kertoi havainneensa auton vieressä pulkan ja säkin. Myös HS:n haastattelema naapuri oli havainnut, että epäilty oli yrittänyt lastata porttikongissa citymaasturiinsa jotain, joka näytti jätesäkissä olevalta matolta.

Koski ei halua tarkentaa, millä tavalla ruumis oli kääritty tai siihen, millaisia vammoja uhrilla on ollut.

Kosken mukaan poliisi selvittää nyt, kirjataanko tutkintanimikkeeksi tappo vai murha. Koski sanoo, että poliisilla ei ole vielä tarpeeksi tietoa siitä, täyttyvätkö teossa jotkin murhan kvalifiointiperusteet. Tekoa tutkitaan murhana esimerkiksi silloin, jos tutkinnassa ilmenee, että rikoksesta epäilty on tehnyt teon vakaasti harkiten eli suunnitellut sitä ennalta.

Kosken mukaan epäiltyä ei ollut sunnuntaiaamuna vielä ehditty kuulustella.