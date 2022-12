Tämä Ullan­linnan henki­rikos­epäilystä tiedetään – epäilty surmaaja on IS:n tietojen mukaan lääkäri

Poliisipartio lähti lauantaiaamuna paikalle ulkopuolisen henkilön yhteydenoton perusteella.

Poliisi epäilee vuonna 1974 syntyneen miehen surmanneen aviopuolisonsa Helsingin Ullanlinnassa. Vuonna 1975 syntynyt nainen löytyi kuolleena lauantaina aamulla, Helsingin poliisi kertoi lauantaina.

Poliisin tiedotteen mukaan nainen oli ilmoitettu kadonneeksi perjantaina, kun hän ei ollut palannut kotiinsa työpäivän jälkeen. Läheiset ja poliisi yrittivät etsiä naista perjantai-iltana.

Lauantaiaamuna poliisi löysi naisen kuolleena asuntonsa lähistöltä, missä teosta epäilty aviomies oli siirtämässä tätä autoon. Poliisi otti miehen kiinni.

Epäilty henkirikos on tämänhetkisten tietojen perusteella tapahtunut uhrin ja tämän aviomiehen asunnossa Pietarinkadulla. Talon sisäpihalle oli lauantai-iltana tuotu yksi kynttilä.

Tutkinnanjohtaja Jari Koski kertoi lauantaina STT:lle, että poliisipartio oli lähtenyt paikalle poliisin saaman yhteydenoton perusteella.

– Ulkopuolinen, joka on tiennyt katoamisesta, on havainnut, että siihen liittyvä ihminen – eli tämä epäilty – touhuaa jotakin epäilyttävää, Koski kuvaili yhteydenottoa.

Koski sanoo, että poliisin saapuessa auton takaluukku oli auki ja sen vierellä oli käärö. Teosta epäillyn puolison aikomuksena oli mahdollisesti kuljettaa ruumis jonnekin muualle.

– Tietysti voisi ajatella, että sellainen tarkoitus on ollut, kun sitä on autoon viety. Mutta ei ole tarkempaa (tietoa), mitä tässä on ollut takana, Koski kuvaili.

Paikalta ei poliisin saapuessa tavattu muita ihmisiä.

Helsingin Sanomat haastatteli samassa talossa asuvaa miestä, joka oli kohdannut epäillyn aamulla kahdesti talon edessä.

Epäilty oli silminnäkijän mukaan ollut yrittänyt lastata porttikongissa citymaasturiinsa jotain, joka näytti jätesäkissä olevalta matolta.

Epäilty oli jutellut muutaman sanan silminnäkijän kanssa ja kertonut olevansa siivouspuuhissa sekä vaikuttanut ystävälliseltä, eikä ollenkaan hermostuneelta.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan henkirikoksesta epäilty mies on lääkäri. Hän on verkkosivujen tietojen mukaan työskennellyt yksityisissä terveyspalveluyrityksissä. Lisäksi tohtoriksi väitellyt mies on tehnyt töitä oman yrityksensä kautta.

Hufvudstadsbladet kertoi, että uhrin työkavereille on tarjottu kriisiapua. Naista kuvaillaan erittäin pidetyksi kollegaksi, joka levitti ympärilleen iloa. HBL:n mukaan pari oli ollut yhdessä kolmisen vuotta.

” Kun on toteutunut henkirikos, niin lähdetään siitä, että se on tappo tai murha.

Tapahtumien selvittäminen on alkuvaiheessa, eikä poliisilla Kosken mukaan ollut vielä lauantaina tietoa esimerkiksi mahdollisesta motiivista. Kosken mukaan tekotavasta tai muista yksityiskohdista ei voida tässä vaiheessa kertoa julkisuuteen ilman, että se vaarantaisi esitutkintaa.

Yksityiskohdat ovat poliisillekin vielä osittain epäselviä, Koski kertoi myöhään lauantai-iltapäivänä.

– Tämä päivä on mennyt lähinnä siihen, että on tehty tietynlaisia toimenpiteitä, jotka tällaiseen rikostutkintaan kuuluvat, tärkeimpänä tietysti teknisen rikostutkinnan turvaaminen, hän sanoi.

Myös alustava rikosnimike, jolla asiaa tutkitaan, oli Kosken mukaan vielä "työn alla".

– Kun on toteutunut henkirikos, niin lähdetään siitä, että se on tappo tai murha.

Poliisi on jatkanut tapauksen taktista ja teknistä tutkintaa.