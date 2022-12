Musti Groupin toimitusjohtaja muistuttaa, että toistaiseksi ei tiedetä, oliko Purenatural-koiranruualla tekemistä Mustin ja Mirrin asiakkaan koiran kuoleman kanssa.

Musti ja Mirri on Pohjoismaiden suurin ja samalla myös yksi Euroopan suurimmista lemmikkitarvikeketjuista.

Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa toimivan lemmikkieläintarvikeyhtiön Musti Groupin toimitusjohtajan David Rönnbergin mukaan yhtiö tekee kaikkensa selvittääkseen, mistä Musti ja Mirri -ketjun asiakkaan koiran kuolemassa on kyse.

– Suhtaudumme tapaukseen todella vakavasti ja olemme syvästi pahoillamme asiakkaamme menetyksestä, Rönnberg kommentoi sähköpostitse.

Musti ja Mirri -ketju tiedotti perjantaina Facebookissa asiakkaansa koiran kuolemasta. Koira oli ennen kohtalokkaiden oireiden alkamista syönyt Mustin ja Mirrin myymälästä ostettua Purenatural-merkin märkäruokaa.

Rönnberg muistuttaa, ettei toistaiseksi tiedetä, oliko kyseisellä märkäruoalla tekemistä koiran kuoleman kanssa.

– On hyvä muistaa, että koirien vatsavaivoihin voi olla useita syitä, kuten stressi, joulukukat, kuten liljat tai jopa täysin turvallinen ruoka, jos se on lemmikille uusi, Rönnberg viestittää.

Purenatural-merkkistä märkäruokaa valmistetaan sekä koirille että kissoille.

Purenatural-merkki on Musti Groupin toimitusjohtajan mukaan osa yrityksen omaa ”brändiportfoliota”.

– Purenaturalia valmistaa vakiintunut ja laadukas kolmas osapuoli Euroopassa.

Rönnberg ei kuitenkaan sähköpostiviestissään tarkenna, minkä maalainen firma on kyseessä, ja missä ruoka on valmistettu. Merkin ruokapussin takana lukee, että valmistaja on ruotsalainen yritys ja valmistusmaana mainitaan ainoastaan EU.

Purenatural valmistaa ruokaa sekä koirille että kissoille.

– Olemme olleet yhteydessä tuotteen valmistajaan ja pyytäneet täydellistä tutkimusta. Testaamme tuotetta ja kyseistä erää ulkoisessa laboratoriossa Suomessa ja odotamme testien tulosten saapumista.

Lisäksi yhtiö kertoo konsultoivansa tapauksessa myös eläinlääkäriä ja ilmaisseensa halunsa auttaa asiakasta lemmikin kuoleman syyn selvittämisessä. Rönnberg kertoo yrityksen saaneen tiedon, että kyseinen koira olisi tuhkattu kuolinpäivänään.

– Tämä vaikeuttaa huomattavasti kuoleman aiheuttaneiden syiden tutkimista.

Varotoimenpiteenä Musti Group on vetänyt kaksi tuote-erää pois markkinoilta Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Musti ja Mirri tiedotti jo perjantaina, että Purenatural Adult Chicken 150g märkäruokaa päiväyksellä 5.7.2025 tai 7.9.2025 voi palauttaa ketjun myymälöihin.

Rönnbergin mukaan erät pitivät sisällään noin 50 000 pakkausta ruokaa. Toimitusjohtajan mukaan kyseiset erät on jaettu Suomeen, Ruotsiin ja Norjaan. Kyseiset erät vedettiin perjantaina pois myynnissä varotoimenpiteenä kaikissa maissa. Tuotteet on nyt vedetty pois myynnistä kivijalkakauppojen ja verkon lisäksi myös varastoista.

Rönnbergin mukaan kyseisistä märkäruokaeristä on tullut muutama reklamaatio jo ennen Mustin ja Mirrin asiakkaan lemmikin kuolemaa. Hänen mukaan asiakkaat ovat reklamoineet märkäruoan normaalia nestemäisestä rakenteesta. Rönnbergin mukaan kaikki reklamaatiot ovat peräisin Suomesta.

– Yhdessä reklamaatiossa raportoitiin, että lemmikki oli saanut vatsavaivoja samana päivänä, kun kyseistä märkäruokaerää syötiin. Lemmikkien kuolemista reklamaatioissa ei ole raportoitu.