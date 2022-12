IS:n tiedot: Ullan­linnan epäilty surmaaja on lääkäri

Mies on verkkosivujen tietojen mukaan työskennellyt suurissa yksityisissä terveyspalveluyrityksissä.

Epäilty henkirikos on tämänhetkisten tietojen perusteella tapahtunut uhrin ja tämän aviomiehen asunnossa Pietarinkadulla.

Ullanlinnassa tapahtuneesta tragediasta on tullut esille uusia käänteitä.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan henkirikoksesta epäilty vuonna 1974 syntynyt mies on lääkäri. Hän on verkkosivujen tietojen mukaan työskennellyt yksityisissä terveyspalveluyrityksissä. Lisäksi tohtoriksi väitellyt mies on tehnyt töitä oman yrityksensä kautta.

Hufvudstadsbladet kertoi, että uhrin työkavereille on tarjottu kriisiapua. Vuonna 1975 syntynyttä naista kuvaillaan erittäin pidetyksi kollegaksi, joka levitti ympärilleen iloa. HBL:n mukaan pari oli ollut yhdessä kolmisen vuotta.

Poliisi tiedotti lauantaina iltapäivänä, että se epäilee miestä vaimonsa surmaamisesta.

Epäilty henkirikos on tämänhetkisten tietojen perusteella tapahtunut uhrin ja tämän aviomiehen asunnossa Pietarinkadulla. Talon sisäpihalle oli lauantai-iltana tuotu yksi kynttilä.

Pieni kynttilä oli tuotu tekopaikan sisäpihalle.

Nainen oli ilmoitettu kadonneeksi eilen perjantaina, kun hän ei palannut töistä kotiin.

Lauantaiaamuna poliisi sai ilmoituksen oudosta käytöksestä asunnon edustalla olevassa autossa.

Poliisi otti epäillyn kiinni, kun tämä oli nostelemassa jätesäkkejä auton takaosaan.

– Poliisin tullessa paikalle kävi ilmi, että kadonneeksi naiseksi epäillyn naisen ruumista yritettiin siirtää autoon, kertoi Helsingin poliisin rikostarkastaja Jari Koski Ilta-Sanomille.

– Tapahtumien selvittäminen on vasta alkuvaiheessaan, ja tarkemmat tiedot tapahtumista tulevat selviämään esitutkinnan myötä, Koski totesi myöhemmin poliisin tiedotteessa.

Ullanlinna on Helsingin eteläisin kaupunginosa ja tunnettu kauniista jugendtaloista läheisestä Kaivopuistosta sekä muun muassa Tehtaankadulla sijaitsevasta Venäjän suurlähetystöstä.

Ullanlinnalaisille tapaus oli luonnollisesti järkytys.

Alueella asuvat ihmiset olivat kiinnittäneet huomiota, että lauantaiaamuna asuinpaikan edessä oli useampia poliisiautoja.

– Sen arvasi jollain tavalla jo poliisiautojen määrästä, että kyseessä on joko huumeet tai henkirikos, eräs ruoti.

Poliisi on laittanut nauhan epäillyn ja surmatun oven eteen.

Vastapäätä asuva henkilö kertoi kummastelevan, miksi katoamisilmoitus tehtiin niin pian.

– Ihmettelin, että miksi niin nopeasti on alettu etsimään, kun vasta aamulla oli lähtenyt töihin.

Helsingin Sanomat haastatteli samassa talossa asuvaa miestä, joka oli kohdannut epäillyn aamulla kahdesti aamulla talon edessä.

Epäilty oli silminnäkijän mukaan ollut yrittänyt lastata porttikongissa citymaasturiinsa jotain, joka näytti jätesäkissä olevalta matolta.

Epäilty oli jutellut muutaman sanan silminnäkijän kanssa ja kertonut olevansa siivouspuuhissa sekä vaikuttanut ystävälliseltä, eikä ollenkaan hermostuneelta.