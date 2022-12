Rapsakka pakkassää on pian muisto vain, mutta miten käy joulun – ”Todennäköisesti hanget saavat kyytiä”

Meteorologiakin jännittää, miten käy valkean joulun.

Huomisesta alkaen sää lauhtuu Suomen etelä- ja keskiosissa.

Elohopea kipuaa paikoitellen runsaastikin plussan puolelle, ja etelässä voi alkuviikosta olla jopa viisi astetta lämmintä, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Keski- ja Pohjois-Lapissa pysytellään pakkasella.

Hajanaisia lumisateita on luvassa huomisen aikana eri puolilla Suomea.

– Etelä- ja länsirannikolla voivat sateet tulla osittain räntänä ja vetenä, sanoo päivystävä meteorologi Hannu Valta.

Suojasää sulattaa ja painaa kevyttä pakkaslunta kasaan alkuviikon aikana. Eteläisessä Suomessa lunta on niin runsaasti, että se tuskin kokonaan häviää. Maan vähälumisemmissa länsiosissa ja rannikolla tilanne saattaa olla toinen.

– Todennäköisesti hanget saavat kyytiä. Eivät välttämättä kokonaan sula, mutta varmaan aika paljon painuvat. Sitten tulee lätäköitä sinne tänne ja sulamisvesiä, sanoo Valta.

Näillä näkymin joulunpyhinä on koko maassa pakkasta.

Vielä on mahdollista, että koko maassa on valkoinen joulu, sillä hajanaisia lumisateita on luvassa viikon puolivälissä. Plussakelien jälkeen Suomen ylle saattaa tämänhetkisen ennusteen mukaan olla tulossa uusi matalapainealue, jonka myötä myös uutta lunta saattaa sataa sulaneen tilalle.”T

– Ehkä kuitenkin olisi valkoinen joulu, tässä ehtii vielä jännittämään, sanoo Valta.