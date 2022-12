Rasmus Takaluoman kotona valmistaudutaan viettämään erilaista joulua. Sitä leimaa suru, epätoivo ja huoli siitä, mitä kadonnut 16-vuotias poika omalta perheeltään oikein pimitti. Äiti uskoo, että Rasmuksen katoamiseen liittyy jotain hämärää.

Joka päivä toivon, että se kävelisi ovesta sisään, ja joka aamu kun herään, vilkaisen eteiseen, olisiko sen kengät siinä.

Keittiön ikkunalle on laitettu pieni valkoinen kynttelikkö. Se on ainoa jouluvalmistelu, jonka perheen äiti Marika Tuominiemi on tähän mennessä jaksanut tehdä.

Lapualaisen perheen joulusta on tulossa kaikin tavoin erilainen. Siitä on tulossa kauhea joulu, sillä joukosta puuttuu perheen esikoislapsi, 16-vuotias Rasmus.

Rasmus lähti kavereiden kanssa viettämään iltaa perjantaina marraskuun 11. päivä, eikä koskaan palannut takaisin.

Marikan mieli on maassa. Hän on turhautunut, surullinen ja järkyttynyt. Silti hän toimii ja tekee kaiken, mitä äidin täytyy.

– On pakko jaksaa ja mennä päivästä toiseen. Ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, hän sanoo.

Perheen kaksi teini-ikäistä lasta ovat juuri tulleet kotiin, toinen kavereiden kanssa, toinen yksin. Nuorin lapsi on vielä päiväkodissa.

– Nuorin ei varmaan edes ymmärrä tilanteen vakavuutta. Vanhemmat lapset käsittelevät isoveljen katoamista omalla tavallaan.

WhatsAppiin perustettu oma tutkintaryhmä on viime päivinä yrittänyt selvittää, keitä ovat kolme tuntematonta miestä, jotka tuijottavat Rasmusta valvontakameravideolla.

Tänään Tuominiemen-Takaluoman keittiössä istuu myös Marikan veli, joka äidin tavoin on yrittänyt selvittää Rasmuksen katoamista kaikki nämä viikot. Tunnelma on jännittynyt, sillä Rasmuksen vanha puhelin on vihdoin saatu pois poliisin hallusta. Se on ollut poliisilla lokakuusta lähtien.

Puhelimen akku on tyhjä ja sitä on ladattava pitkään. Veli tuskailee, saadaanko sitä auki ollenkaan.

Puhelin päätyi poliisille, kun Rasmus jäi kiinni kannabiksen poltosta.

– Se jäi poliisille tutkittavaksi, koska Rasmus ei kertonut mistä kannabis on peräisin. Sinä iltana kun kannabisepäily heräsi, soitin poliisit tänne kotiin asian varmistamiseksi. Homma on yritetty katkaista heti kättelyssä.

– Rasmus ei koskaan puhunut asioistaan. Oli jokin asia, josta hän ei puhunut. Ehkä siksi, ettei halunnut käräyttää kavereita. Yritämme nyt saada selville, mikä se asia on ollut.

” Oli jokin asia, josta hän ei puhunut.

Rasmus asui kotona äitinsä luona. Välit sekä äidin että toisaalla asuvan isän kanssa olivat äidin mukaan hyvät.

Katoamista edeltäneenä päivänä Rasmus lähti kello 15:n aikaan kaverinsa kanssa nuorisoseuralle. Silloin Marika näki hänet viimeisen kerran.

– Tästä hän lähti. Kello 18:n aikoihin Rasmus oli lähtenyt nuorisoseuralta Alajärvelle tapaamaan jotakin tyttöä ja käynyt sen jälkeen vielä Alajärven nuorisoseuralla. Sen jälkeen hän käväisi isänsä luona kello 22.30:n aikaan ja kahden kaverin kanssa vielä tässä vähän ennen kello 23. Todennäköisesti sen jälkeen on menty pubiin, Marika kertaa.

Rasmus Takaluoma on ollut kadonneena jo yli kuukauden.

Viimeinen havainto Rasmuksesta tallentui Lapuahovin valvontakameraan. Siinä nuori poika kävelee pois. Sen jälkeen hän katosi jälkiä jättämättä.

Tuska nousee pintaan, ja Marika-äiti liikuttuu kyyneliin miettiessään viimeistä kuvaa. Hän on hetken hiljaa ja kokoaa itseään päästäkseen kertomuksessaan eteenpäin.

Ravintolaillan tapahtumia on käyty paljon läpi julkisuudessa. Oli alaikäinen asiakas, ehkä useampiakin, vapaa-aikaa viettävä poliisi ja muutamia kymmeniä muita illanviettäjiä. Tiettävästi Rasmuksen ja poliisin välille syntyi nujakka, jonka vuoksi Rasmus poistettiin ravintolasta.

– Kymmenen minuutin kuluttua Rasmus oli yrittänyt mennä sinne uudestaan. Hän on käynyt järjestyksenvalvojan jutuissa tiedustelemassa, mitä oli siinä tilanteessa sanonut ja pyytänyt anteeksi käytöstään. Oli kysynyt lupaa, voiko tulla vielä sisään, äiti kertaa kuulemaansa.

Lupaa ei tullut.

Marika kertoo Rasmuksen ja ravintolailtaa viettäneen poliisin olevan tuttuja tai ainakin tietävän toisensa. Julkisuudessa on huhuttu etäisestä sukulaisuussuhteesta, mutta siinä ei Marikan mukaan ole perää.

– Poliisi tiesi Rasmuksen työnsä puolesta ja varmaan vapaa-ajaltakin. Myös minä tiedän tämän henkilön hyvin, ja hän tietää kaikki lapseni.

Siitä Marika on varma, ettei poliisilla ole mitään tekemistä Rasmuksen katoamisen kanssa. Ravintolan tapahtumat kuitenkin johtivat siihen, että Rasmus katosi.

– Katoaminen oli sen tappelun seuraus. Koko baari oli täynnä ihmisiä, jotka ovat tienneet, että joukossa on alaikäinen. Tappelun jälkeen sinne olisi pitänyt soittaa joko poliisit tai sosiaaliviranomaiset, Marika sanoo.

Lue lisää: Poliisia epäillään rikoksesta Rasmuksen, 16, katoamisyönä

Nyt moni Rasmuksen tuttu jossittelee ja miettii, miten asiat olisivat voineet mennä toisin.

– Rasmuksen kummitätiä harmittaa, ettei hän mennyt pubiin, vaikka oli pyydetty sinne viettämään iltaa. Hän on sanonut, että olisi todennäköisesti lähtenyt sieltä pois yhtä aikaa Rasmuksen kanssa.

Äiti arvelee, ettei Rasmus ollut Lapuahovissa ensimmäistä kertaa. Ravintolayrittäjä on aiemmin kiistänyt Ilta-Sanomille tietäneensä Rasmuksen alaikäisyydestä. Hänen mukaansa pojalta katsottiin ovella henkilöllisyyspaperit, jotka olivat ilmeisesti väärennetyt.

– Jos pääset sisälle, ei siellä enää mitään papereita kysellä. Useammalla videolla näkyy, että Rasmuksella on viinakuppi kädessä, Marikan veli sanoo.

– Myös sosiaaliviranomaisia järkyttää se, että niin moni ihminen on tiennyt Rasmuksen olevan alaikäinen. Sellaisissa tapauksissa pitäisi soittaa sosiaalipäivystykseen, varsinkin, jos on jokin yhteenotto taustalla.

Äiti ei ole halunnut lukea katoamistapaukseen liittyviä spekulaatioita netissä. Hän on silti tietoinen siitä, että liikkeellä on paljon väärää tietoa ja huhupuheita.

Netissä kiertää ravintolan valvontakameraan katoamisiltana tallentunut video. Äiti ei ole pystynyt sitä katsomaan, mutta hän kertoo nähneensä pysäytyskuvia.

WhatsAppiin perustettu oma tutkintaryhmä on viime päivinä yrittänyt selvittää, keitä ovat kolme tuntematonta miestä, jotka tuijottavat Rasmusta videolla.

– Video on poliisilla tutkittavana. Siellä on niin piinaavan näköistä tuijottamista Rasmusta kohtaan, eikä kukaan tiedä keitä ne miehet ovat. Joku tässä meidän ryhmässä totesi, ettei sellaisia miehiä näe kuin kauhuelokuvissa. Yksi on noin 30-vuotias ja kaksi muuta on vanhempia. Haluamme selvyyden, onko niillä jotakin tekemistä tämän asian kanssa. Voi olla, että on tai ei ole. Toivon, ettei ole.

Marika kertoo, että Lapuahovista on pääoven lisäksi toinenkin poistumistie.

Ihmetystä on herättänyt se, ettei yhtäkään Rasmuksen löytymiseen johtavaa vihjettä ole saatu, vaikka ratkaisevasta vihjeestä on luvattu 5 000 euron palkkio.

– Uskon, että joku tietää, muttei kerro. Uskon edelleen myös, että Rasmus nousi johonkin autoon, Marika sanoo.

” Uskon, että joku tietää, muttei kerro.

Äiti Marika Tuominiemi toivoo, että poliisi olisi suhtautunut pojan katoamiseen vakavammin. Hän kokee, että tapausta alettiin selvittää vasta, kun media kiinnostui siitä.

Puhelintolppatiedot päättyvät Marikan tiedon mukaan Lapuahoviin, eikä puhelinta ole löytynyt.

Äiti huolestui, kun poika ei vastannut puhelimeen lauantaina eikä sunnuntaina. Maanantaina, kun Rasmus ei vieläkään ottanut yhteyttä, äiti oli varma, että jotakin kauheaa on tapahtunut. Hän tuntee poikansa ja tämän tavat.

– Kyllä se olisi laittanut minulle viestin. Tiedän, että se laittaisi viestin.

– Ei Rasmus ole sen luontoinen, että jättäisi ilmoittamatta, vahvistaa Marikan veli.

– Joka päivä toivon, että se kävelisi ovesta sisään ja joka aamu kun herään, vilkaisen eteiseen, olisiko sen kengät siinä. Ja aina kun auto tulee pihaan, odotan, että Rasmus tulisi takaisin, Marika sanoo hiljaa.

Lue lisää: Poliisille satelee vihjeitä kadonneesta Rasmuksesta, 16 – komisario kertoo IS:lle, miten tutkinta on edennyt

Äiti vetosi poliisiin maastoetsintöjen aloittamiseksi. Huoli pojasta oli kova, mutta poliisi ei ryhtynyt hänen mukaansa minkäänlaisiin toimiin.

– Minulle tokaistiin vain, että mistä niin päättelet, että pitäisi tehdä maastoetsintä? Heille piti perustella, miksi! Eikö pitäisi olla päivänselvä asia, että etsinnät aloitetaan, kun ihminen katoaa jälkiä jättämättä, kukaan saa häneen yhteyttä, puhelin on säpissä eikä pankkitilillä ei ole mitään toimintaa?

– Annoin haastattelun maakuntalehdelle, kun poliisi ei tehnyt mitään. Etsinnät aloitettiin vasta, kun mediasta tuli painetta.

– Ilmeisesti poliisi oletti vain, että tämä on jokin omaehtoinen katoaminen. Siitä olen ollut alusta lähtien toista mieltä. Minulla on ollut vahva epäilys alusta asti.

Äiti ei usko poikansa sekaantuneen huumeisiin ainakaan siinä määrin, että hänelle olisi päässyt kertymään tuhansien eurojen huumevelkoja, kuten netissä huhutaan.

– En usko, että tuon ikäinen voisi saada sellaista velkaa. Sellaistakin on huhuttu, että hän olisi myynyt huumeita 10-vuotiaalle lapselle, joka olisi nyt teholla. Jos näin olisi todella tapahtunut, asiasta varmasti tiedettäisiin ja poliisi ja sossu olisi ollut meihin yhteydessä.

Nettikeskusteluita Marika ei saata edes lukea, sillä haukkuminen on niin hirveää.

– Siellä väitetään, että Rasmus olisi karkaillut kotoa ennenkin. Ei ole karkaillut! Kun tunnistamisen takia annoimme kuvan Rasmuksen tatuoinnista, nyt väitetään että ranteessa oleva muste olisi mustelma ja merkki perheväkivallasta. Se kuva oli otettu samana päivänä, kun tatuointi oli tehty. Miksi antaisimme sellaisen kuvan julkisuuteen, jos pahoinpitelisimme lastamme?

Marika kertoo välien olleen Rasmuksen kanssa niin hyvät, ettei pojalla ole ollut tarvetta kadota minnekään. Nuoren miehen elämässä tapahtuneet ylilyönnit olivat kyllä johtaneet sosiaaliviranomaisten kanssa käytyihin keskusteluihin. Ratkaisuksi oli ehdotettu nuorisokotiin siirtymistä.

– Siitä emme koskaan puhuneet mitään Rasmukselle. Muutenkin katsoimme, ettei laitos edes olisi hänelle paras paikka, vaan olimme kotiin päin annettavan avun kannalla.

Rasmus Takaluoma lapsuuskuvassa.

Rasmuksella oli äidin mukaan kotona kaikki asiat hyvin tänä syksynä.

– Ei ollut pahaa oloa, oli paljon kavereita ja hän kävi koulua työharjoittelun lomassa. Suunnitelmissa oli, että alkuvuodesta Rasmus siirtyisi oppisopimuskoulutukseen. Kelan NUOTTI-valmennus saatiin pyörimään ja hän sai kuntoutustuen tililleen juuri päivää ennen katoamista. Rahat ovat tilillä edelleen.

Hoitoalalla työskentelevä Marika ei ole kyennyt vielä palaamaan töihin. Äitinä hän aikoo jatkaa poikansa etsimistä.

– Toivosta ei saisi luopua, mutta…

– Minulle on sanottu, että ennen kuin toisin todistetaan, niin kauan täytyy uskoa, että poika löytyy. Lähdemme Rasmuksen isän ja muiden etsijöiden kanssa kaikkien pienienkin tiedonjyvien perään.

Samalla Rasmuksen vanha kännykkä ja Snapchat saadaan auki. Viesteistä ehditään ottaa muutama kuva, kunnes sovellus päivittää itsensä ja vaatii salasanaa.

Johtolanka on menetetty?

Ihmisten kohtaaminen on ollut vaikeaa. Se on ollut sitä myös toisinpäin.

– Tämä on kaikille hirveän vaikea aihe. Sen näkee kaupassa, kun puolitutut ihmiset kääntävät selkänsä minut nähdessään.

– Ymmärrän, että tämä on hankala tilanne kaikille, kun ei tiedä mitä sanoisi. Vielä ei voi sanoa ”otan osaa”. Olen työntänyt sivuun monia ystäviäni, sillä on tuntunut, etten halua nähdä ketään. Muutamille olen silti sanonut, että vaikka kieltäisin, tule silti, sillä kaipaan tukea ja ihmisiä.

” Puolitutut ihmiset kääntävät selkänsä minut nähdessään.

Marika on tänä iltana lähdössä lastensa kanssa vanhempiensa luo leipomaan pipareita. Joulua vietetään taas yhdessä. Paikalla ovat isovanhemmat ja neljä sisarusta perheineen ja lapsineen.

Yksi on joukosta poissa.

– Tämä ei ole pelkästään minun huoleni ja suruni, vaan meidän kaikkien yhteinen suuri huoli.

On turha kysyä, mikä olisi kadonneen lapsen äidille paras joululahja. Hän pyytää päättämään tämän jutun pojalleen osoittamiinsa sanoihin:

– Hyvää joulua rakas Rasmus, missä ikinä oletkin.