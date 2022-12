”Aika kauhea vuosi sieltä on tulossa” – Kaaos jatkuu hoito­työssä, iskeekö päälle Helsingin tauti?

”Aina on mahdollista, että siellä on joku bitti poikittain.”

Nykyinen sote-järjestelmä viettää elinkautensa viimeisiä viikkoja kaoottisissa tunnelmissa. Päivystykset ovat pahoin ruuhkautuneet jatkopaikkaa odottavista potilaista, ja kaaos heijastuu muualle terveydenhuoltoon.

Ensi vuoden alussa aloittavat uudet hyvinvointialueet, ja monella hoitajalla muuttuu työnantaja.

– Suht koht kaaoksessa aloitetaan. Katsotaan, miten työntekijän kannalta kaikki it-järjestelmät toimivat, hoitajaliitto Superin puheenjohtaja Silja Paavola tiivistää.

Paavola lisää, että hoitoa tarvitsevien kannalta hyvinvointialue ei sinänsä tuo suurta muutosta. Ihmisten hoitaminen jatkuu kuten tähänkin asti.

Helsingin palkkasotkut tuovat hoitoalalle ylimääräistä jännitystä siinä, tuleeko uudessa järjestelyssä palkka ajallaan ja oikean suuruisena.

Silja Paavola vuonna 2020.

– Palkanmaksu eriytetään siitä, missä se on ennen ollut ja hyvinvointialueelle tulevien kuntien sote-palkanlasku yhdistetään yhteen paikkaan. Kyllähän se on riski, Paavola varoittaa.

Hoitajien palkanmaksupäivä on 15. tammikuuta. Päivä on ensi vuoden tammikuussa sunnuntai, joten ensimmäisen sote-palkan pitäisi rapsahtaa tilille perjantaina 13. tammikuuta.

Paavola kertoo, että Super on liittona varautunut siihen, ettei kaikki suju kuin Strömsössä.

– Jotkin hyvinvointialueet ovat tehneet hyviäkin varasuunnitelmia, mutta läheskään kaikilla ei niitä ole.

Yksi kysymysmerkki on siinä, miten potilasjärjestelmät toimivat uusilla alueilla.

Paavolan mielestä pitäisi katsoa, ettei työntekijöiden aika mene erilaisten järjestelmien kanssa puuhasteluun.

– Jokin asia tapahtuu softalla x, ja sitten on kuusi erilaista alustaa, joiden kanssa työskennellään. Sehän vie hirveästi aikaa.

Pohjois-Savossa yhden hyvinvointialueen alle siirtyvät vuodenvaihteessa maakunnan kaikkien kuntien sote-palvelut ja pelastustoimi sekä Kuopion yliopistollinen sairaala KYS.

KYSin päivystyksessä näkyy samanlainen ruuhka kuin muuallakin maassa.

– Potilaat ovat väärään aikaan väärässä paikassa, pääluottamusmies Sami Häikiö pelkistää.

Aamulla päivystyksessä on vuodeosaston verran potilaita odottamassa jatkopaikkaa. Potilaita yritetään saada sitten eteenpäin samaa tahtia kuin uusia potilaita yritetään ottaa vastaan.

Erikoissairaanhoidon päivystyksestä katsoen uusi hyvinvointialue voi Häikiön mukaan tuoda helpotusta sen ansiosta, että kuntarajat poistuvat.

Virallista linjaa asiasta ei vielä ole, mutta Häikiö miettii, että jatkohoitopaikkoja pystyttäisiin tulevaisuudessa etsimään koko Pohjois-Savon alueelta, mikä parantaisi tilannetta.

Nykyisin hoitajilta menee paljon aikaa, kun heidän pitää soittaa eri kuntiin ja kysyä jatkohoitopaikkoja.

– Toki sen voi sanoa, ettei se kuntalaiselle välttämättä ole niin mukava asia. Jos kuopiolainen omaiseni olisi päivystyksessä ja jatkohoitopaikka järjestyisi esimerkiksi Iisalmesta tai Suonenjoelta.

Potilaat joutuvat outoon ympäristöön ja omaisilla on pitkä matka käydä vierailulla.

Ensi vuoden alussa Pohjois-Savon sote-henkilökunta siirtyy uuden työnantajan palvelukseen.

Pääluottamusmies Häikiö pohtii, että aina on riskejä siinä, miten historiallisen suuressa liikkeen luovutuksessa voi tapahtua.

– Onhan varmistettu, että jok’ikinen ihminen on muistettu siirtää toisen työnantajan palvelukseen ja palkanmaksutiedot siirtyvät muuttumattomina, ettei sieltä tule isoja sotkuja.

Henkilöstöhallinto on Häikiön mukaan antanut rohkaisevia viestejä, ettei ongelmia pitäisi olla. Koeajot ovat onnistuneet hyvin.

KYSissä monet vanhat järjestelmät jatkavat uuden työnantajan aloittaessa, mutta Pohjois-Savon kunnat joutuvat vaihtamaan uusiin tietojärjestelmiin.

– Kun on historiallisen suuri liikkeen luovutus, aina on mahdollista, että siellä on joku bitti poikittain.

Sinänsä yksittäisen potilaan kannalta mikään ei juurikaan muutu. Ambulanssi tilataan edelleen 112-numerosta. Päivystykset ja akuuttivastaanotot toimivat kuten ennenkin.

” Aika kauhea vuosi sieltä on tulossa.

Pohjois-Karjala aloitti muutostyöt kuusi vuotta sitten, jolloin Siun sote aloitti toimintansa. Vuoden pitäisi vaihtua alueen 8 000 työntekijällä sutjakkaasti.

– Kaikki siirtyvät vanhoina työntekijöinä ja yhtenä könttänä hyvinvointialueelle, pääluottamusmies Markku Nuutinen kertoo.

Varsinainen hoitotyö ei Nuutisen mukaan muutu miksikään. Samat työntekijät jatkavat samoissa työpaikoissa. Periaatteessa muuttuu vain Y-tunnus ja palkanmaksaja.

Ruuhkat kuitenkin jatkuvat, Nuutinen varoittaa.

Nuutisen mukaan ihmiset ovat kuormittuneita. Hoitajia ja lääkäreitä on liian vähän.

– Täällä on annettu lisää rahaa hoitajille päivystykseen. On annettu veto- ja pitovoiman ylläpitämiseksi määräaikainen 20 prosentin palkankorotus. Samanlainen korotus tehtiin yhteen akuuttiyksikköön, sillä on pyritty saamaan tulppaa pois.

Palkankorotusten ansiosta ne hoitajat, jotka olivat lähtökengät jalassa, ovat jääneet Siun soteen.

Nuutinen sanoo, ettei hoitajia ole kuitenkaan pilvin pimein tulossa. Käynnissä on eräänlainen nollasummapeli. Kun yksi paikka onnistuu saamaan hoitajan, se on muualta pois.

– Aika kauhea vuosi sieltä on tulossa. Meidän pitää raapia ensi vuonna jostain rahaa 26 miljoonaa euroa. Sen verran meille on ilmoitettu, että on säästettävää budjetissa.

Pääluottamusmiehen mukaan on luvattu, ettei säästöillä ole henkilöstövaikutuksia.

– Tätä työtä kun on tehnyt sen verran aikaa, tehtävämuutoksia saattaa tulla.

Irtisanomisista ei kukaan uskalla tänä päivänä puhua julkisessa terveydenhuollossa, Nuutinen lisää.

Pelkona on, että säästöjä ryhdytään etsimään ihmisten palveluista ja aletaan karsia toimipisteitä.