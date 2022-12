Poika katosi noin kello 11.30. Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnoista hätänumeroon.

Helsingin poliisi etsii Itä-Pakilassa kadonnutta yhdeksänvuotiasta poikaa. Hän katosi noin kello 11.30. Pojalla on päällään toppatakki, jossa on sinistä ja punaista, oranssit hanskat ja mustat toppahousut. Hänellä on vaaleat hiukset, mutta ei pipoa.

Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot kadonneesta hätänumeroon.