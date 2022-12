Sairaaloiden päivystykset ovat ruuhkautuneet niin pahoin, että puhutaan jo suuronnettomuustilasta. Ilta-Sanomat kävi seuraamassa Meilahden ja Jorvin sairaaloiden päivystysten perjantaita.

Viikko sitten Jenny Nissinen, 25, nousi sambaryhmänsä kanssa lavalle lakimiestoimiston pikkujouluissa. Nissinen ehti tanssia noin minuutin korkeissa koroissa liukkaalla parketilla, kun tasapaino petti.

– Meillä olisi ollut monta pikkujouluesitystä vielä. Nyt minulla on lääkärin kielto tanssia. Samba on vaarallinen laji. Myös ulkona liikkuminen vähän jännittää, Nissinen kertoo.

Päiväkodissa lapset ihmettelivät, mitä Jenny Nissisen käteen oli sattunut. Hän kaatui ja mursi ranteensa kesken sambaesityksen.

Kello käy kohti puoltapäivää, kun hän jonottaa ranne kipsissä jälkikontrolliin Jorvin sairaalan päivystyksessä Espoossa.

– Kun soitin tänne viime perjantaina, sanoivat, että on kahdeksan tunnin jono, joten parempi tulla seuraavana aamuna. Käsi oli niin kipeä, etten pystynyt nukkumaan, mutta lauantaina jonotin vain kaksi ja puoli tuntia, Nissinen kuvailee.

Sairaalassa selvisi, että Nissisen ranne oli murtunut ja mennyt sijoiltaan. Nyt edessä on kuuden viikon sairausloma. Nissinen on koulutukseltaan lähihoitaja, mutta ei halua töihin sairaalaan, vaan jatkaa mieluummin nykyisessä työpaikassaan päiväkodissa. Sairaaloiden hoitajapula, vaatimukset ylitöistä ja hoitajakavereiden kertomukset työn raskaudesta ovat torpanneet aikeet hakeutua sairaanhoitajaopintoihin.

– Kaatumisen jälkeen jännitin tosi paljon tänne tuloa. Sain etukäteen pari paniikkikohtausta, koska olin kuullut kaikenlaista. Vanhemmat joutuivat pakottamaan minut tänne, koska olisin melkein mieluummin ollut murtuneen käden kanssa kotona.

Okwudili Anyaegbu ihmettelee päivystysten ruuhkia.

Jorvin sairaalan päivystyksen odotusaulassa tuolit alkavat pikkuhiljaa täyttyä. Yksi nainen on käynyt pitkälleen penkille. Hän näyttää nukkuvan. Sitten paikalle linkkaa Okwudili Anyaegbu. Hän nostaa kipeän jalkansa penkille ja alkaa kertoa tarinaansa.

– Saavuin juuri taksilla Matinkylän terveysasemalta. Olin vienyt lapset päiväkotiin, kun kaaduin lumessa. Luu ilmeisesti murtui, Anyaegbu kertoo.

Anyaegbu on aiemmin jonottanut useita kertoja päivystyksessä lastensa kanssa, kun he ovat sairastuneet korvatulehdukseen. Pitkä odottaminen kipeiden pienten kanssa on ollut raskasta ja turhauttavaa. Hän muutti Suomeen kymmenen vuotta sitten Nigeriasta, eikä entisen ja nykyisen kotimaan terveydenhuollosta voi puhua edes samana päivänä. Viimeisinä vuosina perheenäiti on kuitenkin huomannut, että myös suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä on alkanut yskiä pahasti.

– Tulin viimeksi tänne päivystykseen omien vaivojeni vuoksi yhdeksän vuotta sitten. Silloin jonotin neljä tuntia. Se ei ollut kivaa. Silti vuoden 2020 jälkeen tilanne on mennyt pahempaan suuntaan.

Helsingissä Haartmanin sairaalan päivystyksessä on aamupäivällä hiljaista. Ruuhkia ei vielä synny, sillä terveysasemat ja työterveyshuolto palvelevat arkisin akuutisti sairastuneita. Odotusaulan tuoleilla istuu vain muutama nainen. Suurimmalla osalla käsi on jollain tapaa paketoitu.

Haartmanin sairaalan päivystyksessä oli vielä perjantaiaamuna hiljaista.

Tertun oikean käden pikkurilli ja nimetön on kipsattu liikkumattomiksi. Pikkusormen juureen tuli murtuma, kun hän kaatui kauppareissulla lauantaina. Sen jälkeen sormi turposi ja mustui. Nyt hänellä oli aika varattuna aamuksi kello 8.40, sillä sormi kipsattiin päivystyksessä jo tiistaina.

– Silloin olin täällä viisi tuntia puoli yhdestä puoli kuuteen. Piti käydä kaksi kertaa röntgenissä. Ihmisiä otettiin sisään kiireellisyysjärjestyksessä ja tuntui, että aina tuli joku eteen, hän kertoo.

” Siitä olen kyllä tyytyväinen, että hoito täällä on todella hyvää.

Tiistaina aika kului sairaalassa hitaasti, sillä Terttu vain istui ja odotti. Ruokaa ei saanut mistään, mutta nälkä ei vaivannut. Pitkästä odotuksesta hän antoi myöhemmin palautetta Husille.

– Siitä olen kyllä tyytyväinen, että hoito täällä on todella hyvää. Nyt jännitän vain, että tarvitseeko leikata. Luulen, että on helpompi, jos selviää pelkällä kipsillä.

Myös helsinkiläisellä Ylva Ekmanilla on varattuna aika jälkikontrolliin. Ekmanin värttinäluu murtui, kun hän kaatui jalkakäytävällä Punavuoressa. Kaikeksi onneksi lapsensa kanssa ohi kulkenut isä tarjoutui auttamaan ja soitti Ekmanille heti ambulanssin. Isä jäi odottamaan Ekmanin kanssa ambulanssin tuloa.

– Olin hämmästynyt, ettei ambulanssissa ollut lääkkeitä. Sairaalassa sain heti buranaa ja minut lähetettiin röntgeniin. Koko hommassa kesti kaiken kaikkiaan vain kaksi tuntia.

Ylva Ekman kiittelee vuolaasti Haartmanin sairaalasta saamaansa hoitoa.

Ekman on jäänyt muutama vuosi sitten eläkkeelle, eikä ole enää työterveyshuollon piirissä. Hän kiittelee vuolaasti Haartmanista saamaansa hoitoa.

– Suomessa on ihan huikeaa palvelua. Minulla on pelkästään kiitoksia. En voi valittaa.

Eräs helsinkiläisnainen kertoo olleensa kuluneella viikolla Meilahden yhteispäivystyksessä iäkkään isänsä kanssa aamupäivästä illansuuhun. Alkuhaastattelun jälkeen isä ja tytär ohjattiin Meilahden tornisairaalan ensiapuun. Ruuhkaa ei varsinaisesti näkynyt. Verikokeiden ja erilaisten tutkimusten välissä kului kuitenkin tunteja, ennen kuin isä pääsi lääkärin pakeille ja pää kuvattiin.

– Nopeus olisi ollut tärkeää, koska kyse oli aivoverenkierron häiriöstä, nainen huomauttaa.

Helsinkiläisnaisen isällä todettiin aivoverenkierron häiriö. Tilanteessa nopea toiminta olisi ollut tärkeää.

Tutkimusten aikana isän tila äkkiä huononi, jolloin hänet tultiin nopeasti hakemaan paareilla. Sivusta seuraajalle tuli kuitenkin vaikutelma, että apua oli hetkessä hankala löytää.

– Siinä tuli itselle mieleen, että vaikka näkyvää kaaosta ei olekaan, niin aika ohuella taidetaan mennä.

Helsinkiläisnainen kiinnitti huomiota siihen, että päivystyksen hoitajat ja lääkärit näyttivät huomattavan nuorilta. Osalla luki rinnassa ”harjoittelija”. Työntekijät vaikuttivat kuitenkin päteviltä ja jokainen oli ystävällinen kiireestä huolimatta. Lopulta isä otettiin päivystyksestä sairaalan osastolle.

Iltaseitsemän jälkeen Haartmanin sairaalan päivystys ei näytä aamupäivän tuntien jälkeen ruuhkautuneen: paikalla on arviolta yhdeksän vuoroaan odottavaa potilasta. Vuoronumerotaululla näkyvä luku vaihtuu tiuhaan tahtiin, ja yksi potilas joutuu odottamaan vuoroaan arviolta kymmenestä viiteentoista minuuttiin.

Janina Sainio pääsee poistumaan päivystyksestä jonotettuaan kaikkiaan noin puolisen tuntia. Hän saapui paikalle suoraan töistä, joten pidempäänkin odotteluun olisi ollut aikaa.

– Olin varautunut pidempiin jonoihin. Yleensä kestää kauemmin, Sainio kertoo.

Hän poistuu päivystyksestä mukanaan sairauslomatodistus, sillä hänellä oli noussut kuume työpäivänsä aikana.

Janina Sainion päivystysreissu kesti puolisen tuntia. Kotiinviemisiksi hän sai sairauslomatodistuksen.

Kun Sainio saapui paikalle, oli odotusaulassa vain kaksi ihmistä. Päivystykseen tullessa näky ei ole aina yhtä miellyttävä.

– Joskus on ollut todella pitkät jonot. Se riippuu tietysti siitä, millä asialla on ollut liikkeellä. Olen joskus joutunut viettämään täällä neljäkin tuntia, Sainio sanoo.

Kello lähestyy puolta kahdeksaa, ja jono tuntuu edelleen vetävän ihmisiä lähes samassa tahdissa kuin heitä astelee kylmästä talvi-ilmasta odotusaulaan. Kaksi hoitajaa ottaa vuoronumero kädessään istuskelevia potilaita ripeästi vastaan.

Poskiontelotulehduksen vuoksi päivystykseen hakeutunut Maija Lindström arvioi reissunsa kestäneen maksimissaan puolentoista tunnin verran. Hän pääsi hoitajan vastaanotolta suoraan lääkärin pakeille.

– Jonotin todella vähän aikaa. Olin tosi yllättynyt, Lindström iloitsee.

Hän kertoo varautuneensa jonottamaan yöhön asti. Mukaansa hän oli ottanut varmuuden vuoksi eväät.

Iltakahdeksan aikaan Haartmanin sairaalan päivystyksen odotusaulassa olevat penkit ammottivat tyhjyyttään.

Lindströmin aiempien kokemusten mukaan päivystyksessä saattaa usein olla huomattavan paljon ruuhkaa.

– Kävin päivystyksessä viimeksi toukokuussa ja silloin jonotusaikani kesti arviolta viidestä kuuteen tuntiin, hän kertoo.

Seitsemän aikoihin paikalle saapunut, nimettömänä pysyttelevä rouva kummastelee vastaanottoprosessin ripeyttä. Kello on vaille kahdeksan, ja hän on jo tuulikaapissa suuntaamassa kotiin.

Nainen kertoo kaatuneensa päivällä rullaportaissa ja lentäneensä vatsalleen. Hän satutti jalkansa. Myös kehon painoa kannattelemaan joutuneeseen käteen tuli suuri mustelma.

Haartmanin sairaalan edustalla oli perjantai-iltana hiljaista. Parkkipaikalla seisoi vain muutama auto.

Lääkärin vastaanotolla jalkaan syntynyt haava puhdistettiin suolaliuoksella. Lääkärin huoneeseen nainen pyydettiin noin puolen tunnin odottelun jälkeen.

– Varauduin odottamaan pidempään. Mietin, olisiko pitänyt ottaa kotoa kirja mukaan. Olin ihan hämmästynyt, kun minua ennen näytti olevan paljon ihmisiä. Olisikohan kyse ollut jostakin kiireellisyysasiasta? Toiminta oli aivan huippunopeaa, nainen pohtii.