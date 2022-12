Sairaaloiden päivystykset kriisissä – tässä syy

”He jäävät niin sanotusti liian korkeahoitoisiin paikkoihin makaamaan.”

Erityisen vaikeasta päivystysruuhkasta on kärsinyt Jorvin sairaala.

Sairaaloiden yhteispäivystykset ovat ruuhkautuneet pahasti ympäri Suomea ja pääkaupunkiseudulla puhutaan peräti suuronnettomuustilasta.

Ongelma ei perustu päivystykseen hakeutuvien määrään. Se ei eroa olennaisesti vuoden takaisesta, mutta potilaita ei saada jatkohoitoon. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS Akuutin toimialajohtaja Maaret Castrén sanoo ongelman nivoutuvan pulaan hoitajista. Paikkoja ei ole tarjolla.

– Perusterveydenhuollon potilaita on nyt myös Husin vuodeosastoilla sen verran, että he tukkivat meidän omat vuodeosastomme, Castrén toteaa Ilta-Sanomille.

Tilanteella on jonkin verran tekemistä talven korona- ja flunssaketjujen kanssa. Castrénin mukaan valmiiksi rajallinen hoitajamäärä on kaventunut entisestään henkilökunnan jäädessä kotiin sairastamaan.

– Tai sitten jonkun lapsi on sairaana, jolloin totta kai äidin on jäätävä kotiin, vaikka olisikin sairaanhoitaja. Tämä kuormittaa tällä hetkellä oikeastaan enemmän kuin se, että meillä olisi mittava määrä koronapotilaita. On meillä heitäkin, mutta se ei ole tällä hetkellä ongelma.

Monet Husin vuodeosastoilla nyt makaavista ovat ikäihmisiä. Castrénin mukaan resurssipula ei ole sinänsä uusi tai odottamaton ilmiö. Juuria voi etsiä 2000-luvun alkupuolelta, jolloin vanhustenpalvelut alkoivat huveta. Syynä pidetään liian korkealle karanneita kustannuksia. Potilailla ei ollut niihin varaa ja paikkoja oli suljettava.

– Se sitten näkyy ketjun muussa päässä, kun potilaita ei saada näihin paikkoihin, eikä heitä kotiinkaan voi lähettää. He jäävät niin sanotusti liian korkeahoitoisiin paikkoihin makaamaan.

Castrén nimeää erityisen kuormittuneiksi päivystyspaikoiksi Jorvin, Peijaksen ja Töölön. Aiemmin tällä viikolla hän totesi Ylelle, että ruuhkan vuoksi Jorvin yhteispäivystykseen potilaita ei ollut voinut tuoda ambulanssilla kymmeneen päivään.

Turun yliopistollisen keskussairaalan (TYKS) päivystyksen ylilääkäri Juha Peltonen sanoi Ilta-Sanomille tällä viikolla, että myös Varsinais-Suomessa päivystystä ruuhkauttavat kotona pärjäämättömät ja osastopaikkaa edellyttävät ikäihmiset. Tilanne on Peltosen mukaan ollut vaikea monta kuukautta ja pahenee koko ajan.