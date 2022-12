Kommentti: Toivosta ei pidä luopua, vaikka kriisit, sodat ja tuhot kaatuvat päälle

Sotien, ruokaturvattomuuden ja ilmastonmuutoksen tuhoisia seurauksia on vaikea lievittää ja korjata. Kestäviä ratkaisuja pitää siitä huolimatta hakea, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Kirkon ulkomaanapu järjesti asiantuntijaseminaarin keskiviikkona Helsingissä. Seminaari oli järjestön eläkkeelle jäävän toiminnanjohtajan Jouni Hembergin jäähyväistilaisuus.

Tilaisuudessa pessimisti koki herätyksen.

Toivoa on. Sittenkin.

Toivoa on vaikkapa siksi, että humanitaarinen avustustyö jatkuu joka hetki, pahimmissakin kriisipesäkkeissä. Se jatkuu, vaikka resurssit niukkenevat ja rahoittajien tahto horjuu. Halu auttaa hätään joutunutta on yhtä vanha kuin ihmiskunta.

Kentällä on väkeä Ukrainassa ja myös niissä maissa, jotka eivät ole jatkuvasti esillä televisiossa ja uutisotsikoissa. Afrikan sarven nälänhädässä, Syyrian raunioissa, köyhyyteen uppoavassa Libanonissa, Pakistanin tulvatuhojen keskellä, Afganistanissa… Niin, myös siellä on auttajia, Talebanin hirmuhallinnon silmien alla.

Kriisit ovat ratkaistavissa, yhdessä. Sillä tavalla niihin pitää suhtautua.

Kirkon ulkomaanavun asiantuntijaseminaarin juonsi Liselott Lindström ja siinä esiintyivät Jouni Hemberg, Ilwad Elman ja Mukesh Kapila.

Seminaarissa esiintynyt Manchesterin yliopiston globaalin terveyden ja humanitaaristen asioiden professori emeritus Mukesh Kapila on suorasanainen kommentoija, jonka sanat havahduttivat. Sanojen takana on vuosikymmenten kokemus avustustyöstä.

Näin Kapila puhui aseellisista konflikteista.

– Sotimiseen ei pidä puuttua, ellei osapuolille ole tarjota ratkaisua, joka on parempi kuin se minkä puolesta he sotivat, Kapila sanoi.

Väkivallan lopettamiseksi pitäisi siis heti hakea kestäviä ratkaisuja. Sen vuoksi pitäisi pyrkiä ymmärtämään entistä paremmin syitä, joiden vuoksi joku taistelee.

Kapilan mukaan konfliktit johtuvat useimmiten epäoikeudenmukaisuudesta, epäkohdista tai epäreiluudesta. Jos niiden korjaamiseksi ei ole esittää ratkaisuja, ei kansainvälisen yhteisön kannata tyynnyttää omaatuntoaan kuskaamalla osapuolille humanitaarista apua. Se vain pitkittää konfliktia.

Tästä on esimerkkejä muun muassa Euroopasta. Ex-Jugoslavian hajoamissodat 30 vuotta sitten jättivät Bosnia-Hertsegovinan monessa suhteessa epäonnistuneeksi liittovaltioksi. Sen ongelmiin, epäkohtiin ja epäoikeudenmukaisuuksiin ei ole löydetty ratkaisuja. Serbiasta irtautuneen Kosovon tilanne on samankaltainen. Konflikti muhii kummallakin alueella edelleen.

Hätäapua tarvitaan keskellä Eurooppaa. Paikalliset asukkaat hakivat avustuspaketteja Avdiivkassa, Ukrainassa 15. joulukuuta.

Ratkaisuja on tosin vaikea löytää, jos väestöryhmät konfliktialueella eivät halua etsiä rauhaa syvään juurtuneen – ja jatkuvasti uudelleen lietsotun – vihan vuoksi. Ratkaisujen hakeminen ei todellakaan ole helppoa, mutta Kapila on oikeassa. Se on ainoa tie.

Professori kehotti pohtimaan sitä, miksi ihmiset taistelevat. Hänen mukaansa juuri mitään maailmassa, ei yhtäkään ihmisoikeutta, ole saavutettu ilman jonkinlaista kamppailua tai taistelua.

– Sotiin sisältyy paljon enemmän nyansseja kuin tulee ajatelleeksi, Kapila sanoi.

Jouni Hemberg jää eläkkeelle Kirkon ulkomaanavun toiminnanjohtajan tehtävästä. Kuvassa Hemberg avustuskohteessa Ukrainassa.

Seminaarissa puhuttiin myös humanitaarisen avustustyön ja kehitysyhteistyön muutoksesta. Jouni Hembergin arvion mukaan koko avustuskenttä on murroksen keskellä. On meneillään siirtymä kohti toimintamallia, joka korostaa paikallisen tason vastuuta. Se on loogista kehitystä. Paikalliset toimijat tuntevat alueensa olot ja ihmiset parhaiten.

– Nyt keskustelua käydään aivan liikaa pelkästään rahasta. Meidän pitäisi keskustella enemmän siitä, millä konkreettisilla tavoilla voisimme antaa paikallistasolle ja yhteisöille voimavaroja ottaa hallintaansa koko tämä bisnes, Hemberg pohti.

Samaa mieltä oli somalialainen ihmisoikeusaktivisti ja YK:n pääsihteerin rauhanrakennusrahaston neuvonantaja Ilwad Elman.

– Meidän on kytkettävä ihmiset mukaan osaksi kehitystä. Heitä ei pidä nähdä pelkkinä avun vastaanottajina, Elman sanoi.

Yksi hyvä tapa torjua nälkää ja ruokaturvattomuutta on tukea paikallista maataloutta. Pienviljelijöitä ja kyläyhteisöjä, maatalousyhdyskuntia.

Tässä on järkeä. Avustustyöstä on tullut ikään kuin teollisuutta, jossa valtiolliset toimijat ja suuret järjestöt kilpailevat vaikutusvallasta ja tuovat kriisialueelle raskaan koneistonsa. Ja hallintonsa, joka sitten mikromanageeraa toimintaa ruohonjuuritasolle saakka.

Helppo tämä remontti ei ole. Eri toimijoilla on niin paljon erilaista osaamista, jota ei voi hetkessä siirtää paikallistasolle. Lisäksi tehokas avustustyö vaatii vastaanottajamaalta hyvää hallintoa ja korruption valvontaa, jotta resurssit eivät valu vääriin paikkoihin.

Professori Kapila myönsi olevansa haaveilija. Hän unelmoi maailmasta, jossa humanitaarinen apu olisi automaatio ja siihen tarvittavat resurssit koottaisiin yhdessä, reilusti. Rahoitusmalli voisi olla samantyyppinen kuin se, jota YK:n avulla rakennetaan ilmastonmuutoksen vaikutusten torjuntaan.

– Voin kuvitella sellaisen maailman, jossa humanitaarisen avun tarpeet saavat rahoitusta kaikkialla ja kaikkeen, ei sinne tänne. Joka kerta ja joka paikassa. Ei siihen tulvaan tai tähän kuivuuteen, vaan kaikkiin tulviin ja kaikkeen kuivuuteen, perustuen globaaliin solidaarisuuteen, Kapila sanoi.

Se on hieno ajatus. Siitä sopiikin haaveilla. Toivon ylläpitämiseen tarvitaan Kapilan kaltaisia visionäärejä ja haaveilijoita.

Hemberg jättää Kirkon ulkomaanavun vuodenvaihteessa. IS:lle hän kertoi saavansa taas aikaa musiikkihommille. Vanhalle bändille on jo löytynyt harjoituskämppä. Hembergin seuraajana aloittaa vuoden alussa uusi toiminnanjohtaja Tomi Järvinen.

Työ jatkuu. Toivoa on.