Jouluviikolla tiedossa on lämpimämpi jakso, joka saa maassa olevan lumimassan painumaan kasaan. Osasta Suomea lumipeite on vaarassa kadota jouluksi.

Tällä viikolla tiedossa on lumisateita, ensi viikolla lauhempaa säätä.

Seuraavan muutaman päivän aikana eri puolille Suomea on tiedossa lumisateita. Viikonloppuna sää lauhtuu, ja lämpömittarin elohopea kiipeää osissa maata plussan puolelle.

Perjantaina Lapista liikkuu lumisadealue kohti koillista, kertoo Forecan päivystävä meteorologi Anna Latvala. Keski- ja Pohjois-Lappiin lunta on tiedossa paikoin noin viiden senttimetrin verran. Myös Etelä- ja länsirannikolla saattaa tulla jokunen lumikuuro. Suuressa osassa maata perjantai vietetään kuitenkin poutaisissa tai pienen lumisateen sävyttämissä tunnelmissa.

Lauantain puolelle tultaessa lumisateet voivat jatkua maan länsi- ja pohjoisosissa. Merkittäviä määriä lunta ei kuitenkaan ole tiedossa: Latvalan mukaan senttejä on tiedossa nollasta viiteen.

Laajempi lumisadealue saapuu Suomeen sunnuntaina, kun lounaasta leviää pyryjä lähes koko maahan. Eniten lunta on tiedossa maan etelä- ja keskiosiin, joihin kertyvä lumikerros on maksimissaan kymmenen senttimetrin paksuinen.

Viikonlopun aikana sää lauhtuu, ja osa sunnuntaisista lumisateista saattaa tulla vetenä maan etelä- ja länsiosissa. Ensi viikolla tiedossa on Latvalan mukaan lauha jakso, jonka aikana tulee sekä vesi- että lumisateita.

Lauhtumisen seurauksena maassa oleva lumi alkaa painua kasaan, eivätkä lumisateet enää kasvata merkittävästi maahan kertyvää lumipeitettä, Latvala kertoo.

Sellaisissa paikoissa, joissa on lunta on maassa puolisen metriä, ei tarvitse olla huolissaan siitä, että lumet sulaisivat lauhtumisen seurauksena jouluksi. Sen sijaan lounaissaaristossa, länsirannikolla ja Etelä-Pohjanmaalla lumikerros on niin ohut, että se saattaa kadota jouluun mennessä.

– Muutamilla havaintoasemilla lunta on kymmenen senttimetriä tai vähemmän. On vähän siinä rajalla, jääkö noilla alueilla lunta jäljelle jouluksi. Riippuu siitä, tulevatko lumisateet pääosin vetenä vai lumena, Latvala sanoo.

Esimerkiksi etelässä lunta on lähes 50 senttimetrin verran, joten alueella joulu vietetään todennäköisesti valkoisissa merkeissä.

Lauhtumisen seurauksena muun muassa lounaan rannikkoseuduilla päästään yli viiteen plusasteeseen. Todennäköisesti lämpömittari vain käväisee plussan puolella ja palaa pian takaisin pakkaselle, Latvala arvioi.

– Luvassa on usean päivän lauha jakso, joka alkaa alkuviikosta, mutta ei näytä kestävän kovin pitkään. Viikonloppuna mennään takaisin pakkasen puolelle, hän päättää.